Москва, 20 июня, 2017, 12:01 — ИА Регнум. Да, да, полномасштабная выставка работ бунтаря, основоположника, звезды первой величины русского авангарда. Первая наиболее полная ретроспектива, захватывающая фантастической феерией красок, напряженной логикой поиска новых форм, жизнеутверждающей страстью, плавящей постимпрессионизм, фовизм, кубизм, футуризм, экспрессионизм, сезаннизм в неповторимую новую реальность.

Аристарх Лентулов

Аристарх Лентулов

Аристарха Лентулова вряд ли удастся объяснить через эстетическую систему какой-либо группы, хотя он и был одним из создателей группы «Бубновый валет», или течения, несмотря на близость и единомымыслие с кубофутуристами, дружбу с Владимиром Маяковским и Велимиром Хлебниковым, на узнаваемые постимпрессионизм и сезанизм в стилистике… Живопись Аристарха Лентулова, находящаяся в эпицентре художественных течений русской и европейской живописи начала 20 века, вобравшая в себя все на вдохе, на выдохе явила мощную сметающую все устои собственную картину мира. Так, должно быть, писали олимпийские боги — с осознанием абсолютной творческой свободы и абсолютной власти над созидаемой Вселенной. Весь ранний Лентулов — это манифест творца новой реальности, которому подвластны миры:

Все готово? И ад? И рай?

Из-за сцены.

Г-о-т-о-в-о! Давай!

(В.Маяковский «Мистерия Буфф»)

Масштабная ретроспектива, объединившая на выставке работы практически из всех музеев России, позволяет проследить творческую эволюцию Аристарха Лентулова. В более поздних работах страсть стихает, приходит осознание хрупкости и гармонии мира, появляется бережность и осторожность наблюдателя. На смену страсти приходит спокойствие — приходит зрелость.

Аристарх Лентулов

Куратор выставки Светлана Джафарова выстроила фантастический визуальный ряд, умным и нежным взглядом проведя через все бунтарства, эксперименты и озарения великого художника. «Мистерия-буфф» — дорога. Дорога революции. Никто не предскажет с точностью, какие еще горы придется взрывать нам, идущим этой дорогой…» (В.Маяковский. «Мистерия Буфф»)

Браво! Всем идти — в Театральный музей имени А.А. Бахрушина до 25 августа.