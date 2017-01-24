Москва, 25 января, 2017, 00:35 — ИА Регнум.



Сергей Шерстюк. Отец и я. 1983

В ЦДХ проходит огромная выставка, занимающая весь третий этаж, тысяча экспонатов, все виды и жанры изобразительного искусства — «Шедевры советского искусства. Наследие великой страны».

Все работы на выставке происходят из коллекции Международной конфедерации союзов художников (МКСХ), правопреемницы Союза художников СССР. 46 000 единиц хранения удалось сохранить ценой невероятных усилий. Такая масштабная ретроспектива советского искусства открыта впервые за 25 лет.

Но все залы пусты, а случайно забредший зритель теряется в калейдоскопе забытых имен и навешанных впритирку картин. И тем не менее это одна из самых значимых выставок нынешней зимы. Значимых именно для нас, современных зрителей. Только смотреть надо не выставку, а каждую работу отдельно.

Кураторский креатив и развеска напрямую отсылают к унифицированному подходу советской эпохи — все равны и все обесценены. Абсурдность попытки причесать под одну гребенку всех и каждого особо остро чувствуется, когда речь идет об искусстве. Вряд ли кураторы ставили это своей целью, но так безжалостно развесив работы, они воспроизвели дух эпохи.

Мастеров советского периода невозможно привести к одному знаменателю, практически никто не вписывается в эталоны соцреализма, даже те, кто считался мэтрами стиля. Все художники индивидуальны. Нужна была огромная сила таланта, чтобы пробиться сквозь асфальт уравниловки.

Открывают выставку великие Александр Дейнека, Юрий Пименов, Георгий Нисский, Петр Кончаловский, Сергей Герасимов, Константин Юон, Таир Салахов. Их, конечно, тоже столкнули лбами на одной стене, только им, великим, все равно. Работы настолько сильные и захватывающие своей образностью, что мгновенно фокусируют на себе внимание.

Продвигаясь шаг за шагом, открываешь каждого художника как отдельную вселенную. Это как разглядывать старый семейный альбом. Незнакомая картинка оживает, и ты начинаешь узнавать лица, пейзажи, интерьеры.

Искусство прошедшей эпохи начинает раскрываться во всей своей красе и многогранности. Кого только нет в этой сокровищнице: Павел Кузнецов, Владимир Вейсберг, Александр Тышлер, Илья Табенкин, Татьяна Назаренко, Виктор Попков, Дмитрий Жилинский, Татьяна Яблонская… Вот мастерская Герасимова, вот сезаннисты, здесь провозвестники гиперреализма и соц-арта, абстракционисты, особняком стоявшие прибалты… национальные школы, представленные полно и ярко, — вообще отдельная песня.

В залах графики встречает блистательный Артур Фонвизин, а дальше — Борис Мессерер, Сергей Бархин… И начинаешь жалеть, что не с них начал.

А какая там скульптура! Экспрессивный Владимир Цигаль, ироничный Леонид Баранов. Незаметно для себя начинаешь смотреть все еще раз, восстанавливая в голове грандиозную картину погибшей Атлантиды — искусство великой страны.

Такое искусство не может пылиться в запасниках. Это наша национальная гордость и достояние. Выставленное уж как выставлено, оно поражает забытым мастерством и силой.

Там есть одна работа — диптих «Отец и я» Сергея Шерстюка, где художник изобразил в одной части своего отца по фронтовой фотографии, а в другой части себя как был — в свитере и сомнениях. Работа 1983 года. Время прошло, и новому поколению художников пора встать рядом. Не знаю, кто отважится.

Выставка открыта в ЦДХ на Крымском валу до 19 марта.