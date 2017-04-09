Сокровища Нукуса
Москва, 9 апреля, 2017, 23:33 — ИА Регнум. Дождались! В ГМИИ имени А. С. Пушкина открылась выставка «Сокровища Нукуса. Из собрания Государственного музея искусств республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого (Узбекистан)».
Этой выставки ждали очень долго — полвека. И уже не надеялись увидеть. Легенды о «Лувре в пустыне» передавались от одного поколения искусствоведов к другому. Самые отважные добирались до Нукуса и, потрясенные, рассказывали о невероятных сокровищах. Так творилась легенда. И все-таки мы дождались.
Привезли малую толику — около 250 работ — из 100.000 единиц хранения. Но даже этого очень очень много для глаз, для души, для ума. Остается один вопрос — как это было возможно? Ценой собственной жизни, как же еще.
Основатель музея Игорь Витальевич Савицкий (1915−1984) всю свою жизнь собирал, спасал от забвения русский авангард, русское неофициальное искусство ХХ века. И одновременно вел археологические раскопки, объезжал кишлаки, собирая древности великого Хорезма. Он умер в 69 лет от отравления формалином, использовавшимся для очищения археологических находок, оставив после себя музей, не имеющий равных.
На выставке много имен — известных и неизвестных. Неизвестных только потому, что наша картина истории русского искусства была неполна без этого собрания.
Привезли мастеров «Бубнового валета» — Р. Фалька, В. Рождественского, А. Куприна. «Туркестанский авангард» представлен А. Волковым, У. Тансыкбаевым, Н. Караханом, А. Николаевой (Усто Мумина), В. Уфимцевым. Приехала кубофутуристическая графика Л. Поповой, супрематические композиции П. Соколова, антропоморфные построения Г. Ечеистова. Приехали невписавшиеся в социалистический реализм вхутемасововцы Л. Бакулина, Б. Голополосов, А. Козлов, Д. Лопатников, Н. Григорьев, Н. Тарасов, Ю. Щукин. Из группы «13» можно увидеть А. Софронову и Б. Рыбченкова. Визитная карточка музея — «Бык» В. Лысенко — тоже на выставке.
И все это в окружении великолепных археологических находок древнего Хорезма. Полихромная керамика
Выставка открыта чуть больше месяца, до 10 мая. Главное здание, Отдел личных коллекций.