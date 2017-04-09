Москва, 9 апреля, 2017, 23:33 — ИА Регнум. Дождались! В ГМИИ имени А. С. Пушкина открылась выставка «Сокровища Нукуса. Из собрания Государственного музея искусств республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого (Узбекистан)».

Галина Чармадова Александр Николаев. Портрет молодого узбека. 1923

Этой выставки ждали очень долго — полвека. И уже не надеялись увидеть. Легенды о «Лувре в пустыне» передавались от одного поколения искусствоведов к другому. Самые отважные добирались до Нукуса и, потрясенные, рассказывали о невероятных сокровищах. Так творилась легенда. И все-таки мы дождались.

Привезли малую толику — около 250 работ — из 100.000 единиц хранения. Но даже этого очень очень много для глаз, для души, для ума. Остается один вопрос — как это было возможно? Ценой собственной жизни, как же еще.

Основатель музея Игорь Витальевич Савицкий (1915−1984) всю свою жизнь собирал, спасал от забвения русский авангард, русское неофициальное искусство ХХ века. И одновременно вел археологические раскопки, объезжал кишлаки, собирая древности великого Хорезма. Он умер в 69 лет от отравления формалином, использовавшимся для очищения археологических находок, оставив после себя музей, не имеющий равных.

На выставке много имен — известных и неизвестных. Неизвестных только потому, что наша картина истории русского искусства была неполна без этого собрания.

Привезли мастеров «Бубнового валета» — Р. Фалька, В. Рождественского, А. Куприна. «Туркестанский авангард» представлен А. Волковым, У. Тансыкбаевым, Н. Караханом, А. Николаевой (Усто Мумина), В. Уфимцевым. Приехала кубофутуристическая графика Л. Поповой, супрематические композиции П. Соколова, антропоморфные построения Г. Ечеистова. Приехали невписавшиеся в социалистический реализм вхутемасововцы Л. Бакулина, Б. Голополосов, А. Козлов, Д. Лопатников, Н. Григорьев, Н. Тарасов, Ю. Щукин. Из группы «13» можно увидеть А. Софронову и Б. Рыбченкова. Визитная карточка музея — «Бык» В. Лысенко — тоже на выставке.

И все это в окружении великолепных археологических находок древнего Хорезма. Полихромная керамика XIII—XIV веков, антропоморфная глиняная скульптура, женские традиционные костюмы дополняют фееричную картину. И. В. Савицкий создал невероятно гармоничную коллекцию, где каждый экспонат прекрасен, а вместе — это Альгамбра шедевров, скрытая до времени в пустыни.

Выставка открыта чуть больше месяца, до 10 мая. Главное здание, Отдел личных коллекций.