Эдуард Лимонов
Русский писатель
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Рыжие усики, «Что, барышня, трусите?» Гноя знак, «Что, барышня, боязно?» — Велимир Хлебников Почему-то мне всегда приходят на ум эти строки великого поэта Велимира Хлебникова, когда я думаю о президенте Турции. Рыжие усики, гноя знак. Гнойного прыща нет, но я его, Эрдогана, недоброжелатель, потому... США — мрачная, «двубортная», тяжёлая, по моим воспоминаниям, страна, где узникам дают «срока огромные», и одновременно беззаботно-весёлая страна. Беззаботно-весёлая для тех, кто покорился ей. Я пока там жил, знал тыщи простого народа, но и двоих сенаторов, шестерых конгрессменов, массу богатых...