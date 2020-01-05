Опубликован результат подсчёта протестующих во время акта 59-го. 28 декабря 2019-го по всей Франции протестовали 45 049 человек (совместно протестующих против пенсионной реформы и жёлтых жилетов). Это скорее вдохновляющий результат.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты во Франции

4 января, акт 60-й.

Основные рандеву жёлтых жилетов :

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Итак Yvan Yardoy прислал рапорт:

«Акт 60-й, первый в 2020 году!

«Очень короткий маршрут манифестации, меньше полутора километров. Между Reuilly — Diderot и Gare de Lyon, для нескольких сотен жилетов, которые распевали всеми лёгкими. Самый короткий маршрут из шестидесяти актов.

Нужно было всего лишь присоединиться к манифестантам профсоюзов на Лионском вокзале, чтобы пройти с ними до Gare de l'Est (До Восточного вокзала, ЭЛ). Это 31-й день забастовки дорожников, и по факту страна марширует с 5 декабря.

Patrice CALATAYU Протесты во Франции. Желтые жилеты

Как и в прошлую субботу, жилеты должны были поместиться в конце кортежа, за профсоюзами, но они вскоре перешли в голову колонны. Многие антифа сделали так же.

Прибыли к Бастилии уже тысячи в колонне, профсоюзы сзади. Агрессивность со стороны манифестантов (среди них многочисленные женщины, уже возбудившиеся), которые изругивают CRS и мобильных жандармов (последними словами), окруживших колонну, но те держатся стоически.

В кортеже плакаты и многочисленные словесные выпады упоминают Black Rock, о существовании которой французы не знали ещё несколько недель тому назад. Эта мультинациональная корпорация занимается активами (то есть спекулирует с чужими деньгами на финансовых рынках), в частности «работает» со сбережениями пенсионеров.

То есть спекулирует теми деньгами, которые пенсионеры отложили, чтобы дополнить свою пенсию (это называется пенсионер через капитализацию), но понятно, что капитал подвергается законам рынка, кризисам и падениям. Американские трудящиеся теряли и теряют порой накопления всей жизни после падениях их пенсионных фондов.

Во Франции большинство трудящихся по этой причине предпочитают не держать свои пенсии в фондах.

И Black Rock во всём этом? Всё хорошо для этой корпорации. Её президент во Франции был советником президента Жака Ширака, с ним и его премьер-министром Рафареном он провёл реформу 2003 года. Так вот, совсем недавно глава Black Rock Франции был удостоен звания кавалера ордена Почётного легиона, это сейчас, при правительстве Эдуара Филиппа.

Таким образом Black Rock вошёл в сознание жилетов и профсоюзов. Профсоюзы организуют 8 января в 18 часов у метро Quatre Septembre митинг по этому поводу. Потому Black Rock на плакатах и в кричалках.

Jeanne Menjoulet Протесты в Париже. 28 декабря 2019

Кортеж продолжил свой путь. Настроение становится горячее, жандармы получили инструкцию стать лицами к манифестантам, однако не сняли ещё свои пилотки. Было понятно, что они наденут каски перед тем, как прибыть на площадь Республики, так как подобная ситуация всегда конфликтна, ибо первые ряды увеличивают скорость, чтобы этим надавить на силы порядка.

Собралось по-настоящему много людей, и шоссе, и тротуары заполнены манифестантами, готовыми отвоёвывать каждую плитку тротуара у жандармов. Некоторые профсоюзы сделали паузу, чтобы дать пройти вперёд оставшимся сзади жилетам, как и в прошлую субботу.

На бульваре Бомарше — первые проблемы с кордоном CRS, расположившимся в цепь на левой стороне. Кордон, впрочем, предпочёл отойти, когда толпа стала их окружать. Тотчас начались метания предметов в полицейских, а те ответили гранатами со слезоточивым газом, принятыми с радостными криками манифестантами, которые пытались отправить гранаты обратно в полицейских.

В такие моменты появляются личности, которые, кажется, свалились с другой планеты. Это старые дамы, идущие за покупками, велосипедисты или бегущие спортсмены, они пытаются пересечь манифестацию, как если бы ничего не происходило, предохраняемые CRS в касках и со щитами.

Можно увидеть иной раз некоторых таких, бессознательных, настаивающих перед полицейскими на своём праве пересечь отряд полиции в то самой время, когда полицейские заняты тем, чтобы избегают летящих в них предметов.

Ну из-за такого инцидента манифестация неизбежно останавливается.

Профсоюзные аппаратчики выбирают в таких случаях оставаться вдалеке. Обычно, начиная с такого момента, силы правопорядка надевают свои каски.

СRS, к счастью, отодвинулись, и колонная проходит, распевая. Полицейские, не желая терять лицо, шагают индейской цепочкой по левой стороне от колонны.

Biedermann Полиция Франции

Обстановка несколько наэлектризована. Когда первые ряды замечают дым сзади, многие возвращаются в этом направлении, думая, что это опять слезоточивый газ, и таким образом происходит стычка с полицией. Но нет, это, оказывается, дымовые шашки, зажигаемые профсоюзниками перед своими бандеролями (штандартами, ЭЛ).

Разница между шагом жилетов, быстрым, и профсоюзников, более близким к эскарго (улиткам, ЭЛ). Разительная.

Бульвар du Temple. Большая петарда была брошена в CRS, которые перегородили улицу Charlot. Полицейские нервничают и стреляют слезоточивыми гранатами и гранатами для разгона толпы. Следует регруппировка жилетов и антифа перед полицией, полиция остаётся недвижима…

Движение возобновляется через десять минут, манифестанты поют, как и до этого.

На площади Республики опять проблемы. Теперь с мобильными жандармами.

(Далее я сокращал текст. Yvan, прошу прощения, ЭЛ.)

Впрочем все скоро продолжают свой путь к Gare de l'Est.

Идея закончить маршрут на Gare de l'Est — странная идея. Потому что место это чувствительное. Именно поэтому силы правопорядка всё предвидели. Чтобы обезопасить место и разогнать манифестантов.

Всё? Нет, не всё.

Некоторые манифестанты разведали, что возможно войти в холл вокзала через решётку, которая заперта простой задвижкой.

З0 секунд — и двери отперты. Проход свободен.

Толпа жилетов немедленно входит в холл вокзала, распевая, в то время как жандармы пытаются преградить им путь. Жандармы проходят в вокзал за жилетами, и начинается игра «в кошки-мышки» между туристами и пассажирами.

Вне вокзала в жандармов летят предметы, те отвечают слезоточивым газом.

Профсоюзники не присоединяются к жилетам, только некоторые наиболее воинственные стоят на месте, скандируя: «Мы здесь! Мы здесь! и «Освободите наших товарищей!»

Немецкие и японские туристы, кажется, перепуганы. Другие путешественники делают вид, что ничего не происходит.

Jeanne Menjoulet Протесты в Париже. 28 декабря 2019

Когда появляются молодые люди в масках и начинают стучать по решёткам металлических барьеров железными прутьями, жандармы пускают массивную дозу газа в толпу…

Кто-то бросает клич: «На Северный вокзал!» (Gare du Nord, самый крупный вокзал в Европе, расположен в пяти минутах ходьбы.)

Всё это продолжается ещё два часа.

Антифа и жилеты опрокидывают мусорные баки на шоссе, поджигают их.

Но так или иначе, количество протестующих редеет, чтобы уступить место населению, обычным завсегдатаям этих мест».

Помимо Парижа произошли важные акты и в провинции: в Лилле, Руане, Тулузе, Бордо, Монтпелье, Марселе, Гренобле и в других местах.

В Тулузе, к примеру, произошло два несанкционированных выступления жилетов. Одно на вокзале Матабью, а другое — в центре города.

Около 17:30 приблизительно 700 манифестантов подожгли елку на площади Сент-Жорж, К 18:30 манифестация была разогнана.

В Тулузе наблюдался паралич работы общественного транспорта.