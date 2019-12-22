Неожиданно для меня Yvan Yardoy прислал рапорт о манифестации жилетов в Париже в субботу 21 декабря. Я не ожидал, ей Богу!

(сс) Olivier Ortelpa Желтые жилеты у Триумфальной арки

«В 13 часов около 200 жилетов собрались на площади Бастилии. Декларированный маршрут должен был привести их к порту de Clichy.

Но очень быстро на rue de Turenne (где я жил последние годы в Париже, ЭЛ) оказалось, что уже 1 000 человек в колонне.

Это почётно, поскольку трудно циркулировать во Франции из-за забастовки. Провинциалу необходимо быть очень мотивированным, также как и людям из банльё (из пригородов, куда добираются на электричках ЭЛ).

Марэ более не есть народный квартал, с довольно внушительным еврейским населением, каким оно было в 80-е годы.

С тех пор оно стало модным кварталом и местом встреч геев, хипстеров и богемной буржуазии (les bobos), стало меньше евреев, чем некогда, исключая сектор на rue de Rosiers.

Эти люди, которые теперь там живут, видят себя как люди с открытым сознанием, но присутствие жилетов на их территории не обрадовало их. Марэ не место для манифестаций, разве что Gay Pride. Манифестации же пролетариев — это хорошо для Бастилии, Nation и площади Республики!

Это уже победа, что жилеты смогли пройти в этом квартале, распевая, и обозреваемые местной фауной со смешанным чувством социального презрения и страха.

Несколько десятков антифа присоединились к кортежу (как обычно, без жёлтых жилетов), забавляясь тем, чтобы спровоцировать мобильных жандармов, делая вид, что выступают в направлении улиц вне авторизованного маршрута.

Очень профессионально жандармы остались спокойными, видно было, что они не хотят инцидентов в этом квартале.

(сс) Dmitry Dzhus Жёлтые жилеты

На rue de Bretagne (она тоже в квартале Марэ) Инда Биго, одна из организаторов, попросила у мобильных жандармов паузы, для этого отойдя на полсотни метров от кортежа. Она послужила парламентёром, многие минуты договариваясь с жандармами и с антифа, чтобы упросить их не продолжать их провокации, здесь во всяком случае. Начиная отсюда, они успокоились.

Договорилась ли она с префектурой, что не будет никаких инцидентов в Марэ с его населением гей-хипстеров-bobos? Место чувствительное!

Дефиле возобновило свой динамический ритм.

Участники весело и, кажется, очень довольные финальной победой против Макронии (разработчик пенсионной реформы мсье Delevoye был отправлен в отставку, ЭЛ), одержанной без сомнения большими манифестациями, имевшими место в последнее время против проекта пенсионной реформы. Как если бы они себе сказали, что они не одиноки в этой стране.

В любом случае обитатели и прохожие идущие через Марэ не послали им никакого знака солидарности. Необходимо ожидать конца маршрута, там у порта de Clichy, чтобы увидеть людей, частично арабов, показывающих жилетам поддержку. Арабов, возможно, потому что в настоящее время проходят монструозные по размерам манифестации в Алжире и в Ливане против власти на местах?

В кортеже одна женщина имела большой успех, поскольку была одета в монарха старого режима, несла на голове королевскую корону, маску Макрона и одета была в длинное королевское платье, украшенное омарами (аллюзия к обедам, которые закатывал экс-министр Макрона Франсуа de Rugy).

Манифестанты скандировали «Плохого тебе дня рождения!», так как 21 декабря — это 42-й день рождения Макрона.

Чуть дальше, у порта Saint Denis китайские проститутки смеялись, слыша лозунг «Работай, потребляй и закрой твой рот!»… Возможно, они помышляли о некоторых своих клиентах.

Затем проследовали через IX аррондисман, ещё один квартал bobo.

Obier Жёлтые жилеты

Во время паузы у Мулен — Руж несколько нервных антифа приметили и выхватили из толпы бандероль — представляющую из себя штандарт Жанны д'Арк, который они расценивают как монархическое знамя. Многие вступились за штандарт, в том числе Франсуа, — Христос жилетов, объясняя антифа, кто такая Жанна д'Арк. Изумлённые, они быстро отдали штандарт.

Потом вышел один манифестант и объяснил им, что Франция была великой под королями, в то время как она в упадке под республикой. Начались дебаты, так как антифа были поражены храбростью этого роялиста, который им противостоял, совсем один, в то время как их скопилось с дюжину вокруг.

В 16.30 колонна прибыла без эксцессов к порту de Clichy. Наиболее решительные оставались там ещё около часа, окружённые мобильными жандармами.

Таким образом, движение жилетов продолжилось и пойдёт в год 2020-й!»

Такие вот дела. У жилетов образовалось второе дыхание.