53-й акт сегодня, суббота, 16 ноября, ровно год борьбы жёлтых жилетов.

(сс) Ella87 Желтые жилеты

Основных манифестаций заявлено пять.

1. Периферик (в Париже это как наш МКАД). Собираются в 10 часов у въезда на peripherique ouest, по призыву организации «Нервная Франция» Эрика Друэ (помните его, дальнобойщик). Нет места сбора. Никаких атрибутов манифестации. В худшем случае, когда вы уже на периферик, положите жёлтый жилет на заднее сидение вашего автомобиля.

Нет места сбора. 2. Champs Elysees (Елисейские поля) начиная с 10 часов (и, вероятно, весь день). Множество призывов циркулирует — собраться в окрестностях Елисейских полей (вокруг).

3. Порт de Champerret — встреча в 8 часов, начало движения около 11.30. Через Сlichy — пауза у метро Blanche c 13 до 14 часов. Конечные пункты — мост D"Austerlitz и place Valhubert. Всего 11,5 километров.

4. Манифестация заявлена Фаоузи Леллуш и Присциллой Людоски. Встречаются на place d'Italie в 10 утра, начало движения в 14 часов. Изначально предложенный маршрут (St.Lazare — Invalides) был отвергнут префектурой. Конечные пункты — бульвар Magenta — rue La Fayette — place Franz Liszt. Протяжённость маршрута 6,4 километра.

5. Место будет объявлено в день манифестации. Принесите ваш тент, пуховик. Встреча вечером в 19 часов.

Patrice CALATAYU Эрик Друэ

Помимо этого, опубликовано следующее объявление под грифом «ВНИМАНИЕ»:

Жилеты заявили многие манифестации в Париже, Лионе, Марселе и повсюду во Франции, чтобы отпраздновать годовщину их движения.

Министр внутренних дел, в свою очередь, распорядился мобилизовать многие полицейские силы.

Первые сообщения с мест:

Кольцевая дорога периферик стала местом столкновения жилетов и полиции. Чтобы разогнать перекрывших дорогу, полиция употребила слезоточивый газ.

Слезоточивый газ употреблён также на Place d"Italie. Протестующими разбита автобусная остановка. Жгут автомобильные шины.

К 09.40 по парижскому времени полиция совершила уже 16 задержаний утром в Париже.

А 1192 человека подверглись «контролю» (то есть обыску на месте).

Приготовили ли жилеты какую-нибудь выдающуюся акцию по случаю юбилея движения, увидим.

Ждём рапорта от Yvan Hardoy.

Yvan запаздывает со своим рапортом, потому, чтобы не терять времени, начну c того, чем обычно заканчиваю.

Уже известны общие цифры участвовавших.

МВД Франции доложило об участии 28 000 по всей стране. Из них 4 700 в Париже.

Le Nombre Jaune — 44 000 по Франции.

Такого количества участников не наблюдалось с манифестации 9 марта 2019 года.

Alexandre Jean Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер

Согласно французским СМИ, основными точками противостояния в Париже были площадь Италии, позднее столкновения переместились в квартал Ле Аль (Quartier des Halles).

Фактически все французские СМИ пишут о том что манифестанты разбили монумент маршалу Жюэну. Впрочем, это преувеличение, пострадала скорее облицовка постамента и сооружения мемориального комплекса. Самого же бронзового маршала окрасили в цвет жилетов, но не изувечили.

Префект парижской полиции Didier Lallement в последний момент отозвал разрешение на манифестацию жилетов от Северного вокзала в 14 часов. Префект мотивировал отзыв разрешения «систематическими атаками на силы безопасности и пожарных» и тем, что «на улицы вышли лица, которые не защищают их дело, но занимаются разрушением».

К восьми вечера штаб полиции сообщил о задержании 147 человек в Париже и об аресте 129 из них. К восьми вечера полиция всё ещё продолжала использовать слезоточивый газ, водомёты и дымовые шашки против манифестантов.

20 станций метро были закрыты в Париже с 7 утра субботы.

Многие манифестанты, не желая быть опознанными, скрывали лица.

Теперь по регионам:

В НАНТЕ вышли около тысячи человек. Произошли столкновения между полицией и протестующими.

В МОНПЕЛЬЕ манифестанты атаковали приёмную макроновской партии «Республика на марше!» Разбиты стёкла, на стенах, как пишут СМИ, — «анархистские лозунги».

В БОРДО вышли 600 человек.

В ТУЛУЗЕ — 500 человек.

В обоих этих городах полиция употребила слезоточивый газ и водяные пушки.

Didier Lallement

В ЛИОНЕ слезоточивый газ применён был в центральных кварталах города. От газа пострадали как манифестанты, так и прохожие.

По сотне человек вышли в небольших городах — в Альби, в Тарне, в Жере и других.

В воскресенье, 17 ноября, как я указал выше, намечаются оккупации магазинов.

Вот и рапорт Yvan (a):

«Первая манифестация должна была пойти от port de Champerret на восток города, вторая от place d'Italie в 14 часов. Эта последняя оказалась очень востребованной, потому что, идя с юга, предоставляла множество возможностей для того, чтобы разбежаться потом по городу.

Многие сожалели, что не было одной манифестации и одного места сбора.

Два происшествия.

Первое — информация несколько противоречивая, но похоже на то, что оно началось со стрельбы слезоточивым газом, когда несколько сотен манифестантов были блокированы на периферик, недалеко от места сбора. После первых столкновений (обилие газа) участники побежали дикими группами по направлению к центру города, а за ними следовала полиция, пытающаяся их разогнать.

Вторая декларированная манифестация не имела места, поскольку она была запрещена префектурой в 14 часов. Но она фактически началась уже в 11.30, когда в центре площади Италии стали жечь всякий городской хлам.

Огромная толпа собралась, представляющая собой коктейль из «исторических» жилетов (главным образом из провинции), white trash, люмпен-пролетариат, женщины и мужчины, все очень злые. И антифа также.

Однако обычного шествия с песнями, лозунгами, сиренами и тамбурами не было, скорее атмосфера городской партизанщины. Многие принесли с собой защищающие средства, а молодёжь была с закрытыми лицами. Тех, кто был одет в жёлтые жилеты, было множество, но они были в меньшинстве, многие предпочли одеться более дискретно для противостояния.

К 14 часам многочисленные силы правопорядка, окружавшие площадь (непонятно какую, Yvan проглотил какую, но перевожу, ЭЛ), закрыли доступ на неё, то есть никто не мог ни войти, ни выйти. Столкновения возникли по периметру с теми, кто хотел присоединиться к собравшимся, их скопилось множество в прилегающих авеню.

Мобильные группы протестующих стали зажигать костры на проезжей части, из мусорных баков, досок, скутеров и прочего. Провоцируя полицию бросанием в них предметов, а полиция отвечала потоками слезоточивого газа, стоя на дистанции.

На площади Италии происходил такой же тип столкновения, но уровень насилия был ещё выше. Слышно было, как взрываются многочисленные гранаты GLI-F4, иногда целыми сериями, их употребляют для разгона толп. Водяные пушки также были употреблены.

Frenchparis.ru Площадь Италии

Случай, который развязал атаку полиции, было нападение на банк, развязанное молодыми людьми в масках, одетыми в чёрное, возможно, из чёрного блока. Чуть позднее некоторые из них взялись за ресторан KFC, очевидно как символ американского империализма. Полиция массивно использовала газ, чтобы их разогнать.

Многие поджоги были видны издалека, с длинными чёрными дымами. Впервые за год некоторые манифестанты вербально излагали пожарным своё неудовольствие.

Газ заполнил площадь, и столкновения продолжились. К 15.30 мобильные жандармы открыли небольшую брешь на тротуар авеню de l'Hopital, чтобы дать возможность выйти менее воинственным.

Ещё через час манифестанты вышибли кордон полиции и жандармов со стороны авеню Auguste Blanqui, один из манифестантов прихватил щит, употребляемый силами порядка. Чуть дальше он им победно потрясал перед толпой.

К 17 часам, когда площадь пустела понемногу, множество протестующих устремилось в «дикую манифестацию» в разных направлениях. Столкновения произошли чуть позже у Бастилии, затем возле Форума des Halles в центре Парижа.

Несколько дюжин человек, задержанных полицией, оставались всё это время в наручниках на тротуаре. Интересно, что практически все, судя по их физиономиям и одежде напоминали рабочих, крестьян и студентов.

Манифестанты, рассеявшись по городу, кричали «Счастливой годовщины!», оберегая себя возможно для воскресенья 17-го, на первую годовщину движения.

В воскресенье предвидятся следующие события:

1. Манифестация, декларированная Фаоузи Леллушем и Присциллой Людоски в ле Алле (des Halles) от 9 до 18 часов.

2. «Ненасильственная» манифестация, начиная с 10 часов на Бастилии и до бульвара La Villette.

3. Оккупация «храмов потребления». Сбор у метро Сент-Лазар.

Продолжение будет!»