Неожиданно Yvan прислал ещё один рапорт, поскольку мероприятия, запланированные на годовщину начала движения жёлтых жилетов, продолжались и в воскресенье.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Желтые жилеты

Вот что написал:

«Акт LIII имел место в субботу, как обычно, но также было запланировано, что он будет продолжен сильными акциями в воскресенье.

Вам уже известно, что манифестация, запланированная выйти с площади Италии в субботу, не имела места. Что она была запрещена в 14 часов, и что площадь превратилась в территорию столкновения между 10:30 и 17 часами.

В воскресенье к ночи необходимо признать, что общий результат по вечеру субботы и воскресный день невелик.

В субботу вечером ничего не произошло после 19 часов, после игры в кошки-мышки между полицией и жилетами, которые пели на форуме des Halles и вокруг, и нескольких пожаров, зажжённых здесь и там антифа или вандалами-разрушителями. Многочисленные молодые африканцы из городов-спутников Парижа не солидаризировались с движением и ограничились тем, что смотрели, часто снимая происходящее, как туристы.

Вечером, таким образом, не было сбора на Елисейских полях, несмотря на то, что он был назначен. Необходимо сказать, что силы правопорядка присутствовали, в частности, потому, что сбор был анонсирован в социальных сетях. Известили полицию.

В воскресенье, между 9 и 18, сбор, декларированный в des Halles, с присутствием Жерома Родригеса, Fly Rider и Фаоузи Леллуша не собрал более чем 250 персон, считая антифа из провинции, явившихся в Париж на этот week-end: ничего специального не случилось, чтобы сигнализировать.

В воскресенье же манифестация, заявленная Софи Тиссье, объединила горстку персон и, вероятно, была аннулирована, либо выглядела смешно. Но мы знаем, что эта организатор способна демонстрировать и одна.

К 14 часам «оккупация храмов потребления» вылилась во вторжение на недолгое количество минут дюжин жилетов, которые хором пели в Галерее Лафайет, до того как были оттеснены к выходу агентами безопасности. Дирекция Галереи всё же закрыла магазин из предосторожности, что кажется слишком эксцессивным, потому что никакого насилия или разгрома не было отмечено.

Последнее собрание жилетов, незапланированное, спонтанное, на площади Республики в 18 часов не зашло далеко.

По факту, когда манифестация алжирцев закончилась, антифа пытались привлечь присутствие многочисленных молодых северо-африканцев, они зажгли пожары, пытались вызвать вмешательство полиции, рассчитывая на негативную реакцию этой молодёжи по прибытии сил порядка.

Увидев прибытие CRS, организаторы алжирцев не приняли в расчёт манифестации жилетов и объявили конец своей манифестации. «Алжирцы, всё закончено на этот вечер. Там чёрный блок!»

Чтобы усилить давление на алжирцев, антифа пустили слух, что «фашо» (фашисты, ЭЛ) идут от Denfer и вот-вот прибудут. Имелась в виду манифестация «Поколения identitaire против исламизма», идущая от Denfert-Rochereau, она объединила от 500 до 1000 человек.

Стратегия полиции была в данном случае простой: они окропили центр площади Республики слезоточивым газом, затем стали преследовать зачинщиков проблем, которые ушли в сторону Belleville.

Алжирцы последовали приказам своих организаторов и удалились.

Некоторое количество жилетов, тех, которые были без жилетов, отошло без того чтобы сигнализировать своё присутствие.

Невозможно поэтому утверждать, что на площади были жилеты в этот день.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЕСЛИ РЕЗЮМИРОВАТЬ:

Суббота, вечер, Елисейские поля и вокруг них = 0,

Les Halles — воскресенье = неплохо,

Манифестация Тиссье = 0

Галерея Лафайет = немного жилетов, мало времени на месте в галерее + враждебные лозунги «потребление» и касающиеся открытия магазинов в воскресенье были мало понятны для большинства, если верить социальным сетям = неплохо

Финал на площади Республики = 0.

ТОТАЛЬНО: движение жёлтых жилетов мертво.

Возродится ли оно из пепла, как Феникс? Да, без сомнения, через некоторое время!»

Перевёл и представил

Эдуард Лимонов.