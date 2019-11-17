Жилеты во Франции: движение жёлтых жилетов мертво
18 ноября 2019
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Неожиданно Yvan прислал ещё один рапорт, поскольку мероприятия, запланированные на годовщину начала движения жёлтых жилетов, продолжались и в воскресенье.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Желтые жилеты
Вот что написал:
«Акт LIII имел место в субботу, как обычно, но также было запланировано, что он будет продолжен сильными акциями в воскресенье.
Вам уже известно, что манифестация, запланированная выйти с площади Италии в субботу, не имела места. Что она была запрещена в 14 часов, и что площадь превратилась в территорию столкновения между 10:30 и 17 часами.
В воскресенье к ночи необходимо признать, что общий результат по вечеру субботы и воскресный день невелик.
- В субботу вечером ничего не произошло после 19 часов, после игры в кошки-мышки между полицией и жилетами, которые пели на форуме des Halles и вокруг, и нескольких пожаров, зажжённых здесь и там антифа или вандалами-разрушителями. Многочисленные молодые африканцы из городов-спутников Парижа не солидаризировались с движением и ограничились тем, что смотрели, часто снимая происходящее, как туристы.
- Вечером, таким образом, не было сбора на Елисейских полях, несмотря на то, что он был назначен. Необходимо сказать, что силы правопорядка присутствовали, в частности, потому, что сбор был анонсирован в социальных сетях. Известили полицию.
- В воскресенье, между 9 и 18, сбор, декларированный в des Halles, с присутствием Жерома Родригеса, Fly Rider и Фаоузи Леллуша не собрал более чем 250 персон, считая антифа из провинции, явившихся в Париж на этот week-end: ничего специального не случилось, чтобы сигнализировать.
- В воскресенье же манифестация, заявленная Софи Тиссье, объединила горстку персон и, вероятно, была аннулирована, либо выглядела смешно. Но мы знаем, что эта организатор способна демонстрировать и одна.
- К 14 часам «оккупация храмов потребления» вылилась во вторжение на недолгое количество минут дюжин жилетов, которые хором пели в Галерее Лафайет, до того как были оттеснены к выходу агентами безопасности. Дирекция Галереи всё же закрыла магазин из предосторожности, что кажется слишком эксцессивным, потому что никакого насилия или разгрома не было отмечено.
- Последнее собрание жилетов, незапланированное, спонтанное, на площади Республики в 18 часов не зашло далеко.
- По факту, когда манифестация алжирцев закончилась, антифа пытались привлечь присутствие многочисленных молодых северо-африканцев, они зажгли пожары, пытались вызвать вмешательство полиции, рассчитывая на негативную реакцию этой молодёжи по прибытии сил порядка.
Увидев прибытие CRS, организаторы алжирцев не приняли в расчёт манифестации жилетов и объявили конец своей манифестации. «Алжирцы, всё закончено на этот вечер. Там чёрный блок!»
Чтобы усилить давление на алжирцев, антифа пустили слух, что «фашо» (фашисты, ЭЛ) идут от Denfer и вот-вот прибудут. Имелась в виду манифестация «Поколения identitaire против исламизма», идущая от Denfert-Rochereau, она объединила от 500 до 1000 человек.
Стратегия полиции была в данном случае простой: они окропили центр площади Республики слезоточивым газом, затем стали преследовать зачинщиков проблем, которые ушли в сторону Belleville.
Алжирцы последовали приказам своих организаторов и удалились.
Некоторое количество жилетов, тех, которые были без жилетов, отошло без того чтобы сигнализировать своё присутствие.
Невозможно поэтому утверждать, что на площади были жилеты в этот день.
ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЕСЛИ РЕЗЮМИРОВАТЬ:
Суббота, вечер, Елисейские поля и вокруг них = 0,
Les Halles — воскресенье = неплохо,
Манифестация Тиссье = 0
Галерея Лафайет = немного жилетов, мало времени на месте в галерее + враждебные лозунги «потребление» и касающиеся открытия магазинов в воскресенье были мало понятны для большинства, если верить социальным сетям = неплохо
Финал на площади Республики = 0.
ТОТАЛЬНО: движение жёлтых жилетов мертво.
Возродится ли оно из пепла, как Феникс? Да, без сомнения, через некоторое время!»
Перевёл и представил
Эдуард Лимонов.