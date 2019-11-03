Жилеты: красивый день парижской осени
Сегодня суббота, и, естественно, жилеты выйдут в Париже. Сколько их будет, и сами жилеты, я полагаю, не знают.
В прошлый Акт — 50-й La Nombre Jaune — организация жилетов по подсчёту — насчитала 13 250. Это немного, но в честности подсчёта вряд ли стоит сомневаться: когда жилетов выходили сотни тысяч, они неизменно честно писали сколько их. Сегодня нас лишний раз уверяют, что «всякая конструктивная критика будет воспринята вежливо и с уважением к каждому». Не сомневаемся.
Приближается год, как существует это движение. Мы с вами за это время множество раз успели предположить, как оно будет далее себя вести, предполагали худшее.
Вряд ли движение умрёт прямо сейчас.
На юбилей 16−17 ноября («16−17 ноября 2019: Всеобщая мобилизация везде во Франции!» — гласит анонс жилетов) выйдет, конечно же, побольше жилетов, ведь за год накопились уже ветераны движения, вероятно, они все придут.
Основная манифестация 2 ноября запланировала выйти с place d"Italie. Соберутся они там в 9.00 утра, а пойдут в 11.30, предстоит им прошагать около 9 километров и закончат они на Северном вокзале (Gare du Nord).
Маршрут от place d"Italie по бульвару de l'Hopital — мост d'Austerlitz — набережная Rapee — бульвар Diderot — place de la Nation — бульвар Voltaire — пауза на place Leon Blum — площадь de la Republique — бульвар Magenta — вокзал du Nord.
Yvan прислал свой рапорт в этот раз рано, уже около полуночи.
- Остановка перед госпиталем Pitie-Salpetriere в XIII-м, для того чтобы изругать Кастанера, автора известной фэйковой «новости», согласно которой жилеты якобы атаковали госпиталь во время дефиле 1-го мая.
- Остановка у казармы сапёров-пожарных Chaligny в Париже в XII-м, чтобы их приветствовать. С самого начала жилеты аплодируют пожарным каждый раз, как встретят их. Так же и сегодня на бульваре Magenta при появлении фургона пожарных.
- Остановка у Батаклана, в XI-м, для минуты молчания в честь жертв террористической атаки 13.11.2015.
- Короткая братская встреча на place de la Republique с манифестацией курдов, организованной в знак протеста против турецкого наступления в Сирии. Некоторые курды несли на себе жёлтые жилеты.
Мне (ЭЛ) поступили также сведения о происшедшем в Тулузе и Монпелье.
ТУЛУЗА.
600 человек прошли маршем в Тулузе в ходе Акта 51. Шёл дождь.
Жилеты шли молча. Колонна была атакована полицией, те употребили гранаты со слезоточивым газом. Лозунг «Народы мира просыпаются — давайте продолжим!». Четверо задержанных.
МОНПЕЛЬЕ.
То же число, 600 жилетов, собрались на «Ассамблею Ассамблей».
К 13 часам к зданию музея Агрополис прибыли 200 делегаций из всей Франции, чтоб решить, каким путём продолжать движение жилетов.
Общего количества участвовавших в этот день жилетов не дают ни МВД Франции, ни сами жилеты. Предполагаю, что дадут позже.