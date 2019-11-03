Сегодня суббота, и, естественно, жилеты выйдут в Париже. Сколько их будет, и сами жилеты, я полагаю, не знают.

Жан Беро. Марсельеза. 1889

В прошлый Акт — 50-й La Nombre Jaune — организация жилетов по подсчёту — насчитала 13 250. Это немного, но в честности подсчёта вряд ли стоит сомневаться: когда жилетов выходили сотни тысяч, они неизменно честно писали сколько их. Сегодня нас лишний раз уверяют, что «всякая конструктивная критика будет воспринята вежливо и с уважением к каждому». Не сомневаемся.

Приближается год, как существует это движение. Мы с вами за это время множество раз успели предположить, как оно будет далее себя вести, предполагали худшее.

Вряд ли движение умрёт прямо сейчас.

На юбилей 16−17 ноября («16−17 ноября 2019: Всеобщая мобилизация везде во Франции!» — гласит анонс жилетов) выйдет, конечно же, побольше жилетов, ведь за год накопились уже ветераны движения, вероятно, они все придут.

Основная манифестация 2 ноября запланировала выйти с place d"Italie. Соберутся они там в 9.00 утра, а пойдут в 11.30, предстоит им прошагать около 9 километров и закончат они на Северном вокзале (Gare du Nord).

Маршрут от place d"Italie по бульвару de l'Hopital — мост d'Austerlitz — набережная Rapee — бульвар Diderot — place de la Nation — бульвар Voltaire — пауза на place Leon Blum — площадь de la Republique — бульвар Magenta — вокзал du Nord.

Gare du Nord

Yvan прислал свой рапорт в этот раз рано, уже около полуночи.

«Очень спокойный Акт в этот день, объединивший около 400 персон для маршрута place d'Italie — Gare du Nord, с заходом на Nation, итого 9 километров. Одна единственная пауза предвидится на place Leon Blum, в XI аррондисмане.

Акция заранее себя анонсировала, что никаких историй не произойдёт, по причине слабого количества участников. Причины слабой явки: длинный week-end из-за празднования дня Всех Святых для семейных и отсутствие провинциалов, которые себя сберегают для годовщины движения 16 ноября. Время начала движения 11.30, непрактично для тех, кто приезжает издалека (в прошлую неделю время начала движения было в 14 часов, и многие говорили, что это идеально).

Однако же это был красивый день парижской осени, и без дождя.

CRS, по меньшей мере, их было столько же, как и манифестантов, их окружили со всех сторон и прошли таким манером до самого Северного вокзала (Gare du Nord). Полицейские могли себе двигаться спокойно, каски в руках, так как соотношение сил запрещало жилетам провоцировать столкновения.

Таким образом кортеж продвигался, распевая, до самого конца. Не произошло ровным счётом ничего. Лишь четыре анекдота только:

Остановка перед госпиталем Pitie-Salpetriere в XIII-м, для того чтобы изругать Кастанера, автора известной фэйковой «новости», согласно которой жилеты якобы атаковали госпиталь во время дефиле 1-го мая.

Остановка у казармы сапёров-пожарных Chaligny в Париже в XII-м, чтобы их приветствовать. С самого начала жилеты аплодируют пожарным каждый раз, как встретят их. Так же и сегодня на бульваре Magenta при появлении фургона пожарных.

Остановка у Батаклана, в XI-м, для минуты молчания в честь жертв террористической атаки 13.11.2015.

Короткая братская встреча на place de la Republique с манифестацией курдов, организованной в знак протеста против турецкого наступления в Сирии. Некоторые курды несли на себе жёлтые жилеты.

Затем состоялось прибытие к 16 часам перед заслоном CRS, которые перекрывали улицу, чтобы избежать вторжения в Северный вокзал.

День, таким образом, завершался несколько грустно…

Но нет, «дыра в ракетке!»: CRS, поскольку они не насчитывают в своих рядах достаточного количества парижан, просто забыли, что возможно войти в вокзал и по подземному переходу метро.

И 200 жилетов захватили вокзал и оставались там, распевая более чем целый час. Попытка CRS организовать nassage (взять в «сачок») провалилась, потому что жилеты растворяли себя всякий раз в массе путешествующих, чтобы избежать захвата.

Около 17 часов диск-жокей любитель, известный на манифестациях жилетов, прибыл на место с его портативным усилителем звука и заставил жилетов танцевать около получаса перед ошеломлёнными туристами.

Несколько полицейских обозревали сцену издалека и спрашивали себя, без сомнения, как это всё закончится.

Ситуация всё длилась, когда шеф антифа объявил «дикую манифестацию» и указал на выход из вокзала. Он и его люди преуспели в направлении массы жилетов и сочувствующих, и все покинули вокзал. Даже те, кто не хотел следовать, потому что им было трудно оставаться в таком небольшом количестве. В 17.45 уже не было ни одного жилета в вокзале.

«Дикая манифестация», которая последовала, насчитывала приблизительно 300 человек и состояла в основном из антифа. Начиная с момента, когда первые мусорные баки были опрокинуты посередине шоссе rue Aqueduc, жилеты её покинули, не желая быть причастными к этому типу деградации, тем более в народных кварталах.

Жилеты сожалели, что покинули вокзал в этой манере. Там, где полиция не преуспела, антифа преуспели, сослужив таким образом службу власти».

Мне (ЭЛ) поступили также сведения о происшедшем в Тулузе и Монпелье.

ТУЛУЗА.

600 человек прошли маршем в Тулузе в ходе Акта 51. Шёл дождь.

Жилеты шли молча. Колонна была атакована полицией, те употребили гранаты со слезоточивым газом. Лозунг «Народы мира просыпаются — давайте продолжим!». Четверо задержанных.

Place d'Italie

МОНПЕЛЬЕ.

То же число, 600 жилетов, собрались на «Ассамблею Ассамблей».

К 13 часам к зданию музея Агрополис прибыли 200 делегаций из всей Франции, чтоб решить, каким путём продолжать движение жилетов.

Общего количества участвовавших в этот день жилетов не дают ни МВД Франции, ни сами жилеты. Предполагаю, что дадут позже.