Согласно Le Nombre Jaune, Акт 61-й в субботу, 11 января, собрал 362 626 участников по всей Франции, но подсчитаны были и жёлтые жилеты, и профсоюзники.

Жёлтые жилеты

После наиболее слабой манифестации, зарегистрированной от начала забастовок против пенсионной реформы, состоявшейся в четверг 16 января, сегодня пришёл черёд жёлтых жилетов выйти на брусчатку в Париже и повсюду во Франции.

Совместной манифестации жилетов и профсоюзов в эту субботу 18 января вроде бы не предвидится. Что, профсоюзы удовлетворены тем что Макрон отложил свою пенсионную реформу до 2027 года?

Пока имеем вот какие данные об основной манифестации жёлтых жилетов в Париже 18 января.

Короче, «всё в дыму и ничего не видно». Ни начало движения, ни маршрут не подтверждены пока.

А вот, Yvan Hardoy прислал свой рапорт. Чуть позже чем обычно, ибо было о чём писать.

«Вышли в 11 часов. от porte de Champerret (два «R», или одно? ЭЛ). Кортеж значительно увеличился перед прибытием на вокзал Сен-Лазар. Множество-множество людей. 10 000, 15 000 персон?

Жилеты, рядовые профсоюзники, су-пролетарии (white trash), дорожники и бастующие учителя, учащиеся (скорее крайне левые, но не все), антифа, молодые «погромщики» одетые в чёрное с замаскированными лицами, и им подобные. Множество женщин, как обычно.

Многие распевают песни жилетов, даже не имея жилетов.

Все они скорее хорошо понимают друг друга, разногласий между различными категориями нет.

Olivier Ortelpa Жёлтые жилеты

Многие приехали из провинции, несмотря на трудности с транспортом.

Аппаратчики больших центральных профсоюзов, естественно, отсутствуют. Манифестанты высказывают недовольство по отношению к ним. Только профсоюзы с юга Франции (крайне-левые) и некоторые из CGT на месте.

Таким образом, сегодняшняя мобилизация подтверждает скачок движения жилетов после затухания в конце ноября. Их (жилетов) бойцовский дух напитал движение забастовщиков против пенсионной реформы, и часть забастовщиков пришла сегодня и присоединилась к манифестации жилетов.

Отмечу значительное присутствие учащихся. Самое значительное за год.

Когда кортеж вышел мимо церкви de la Sainte-Trinite на более широкие улицы, ведущие к бульвару Magenta, полицейские мотоциклисты-«вольтижеры» предприняли ряд рейдов с целью задержать некоторых индивидуумов в толпе, и это вызывало всякий раз столкновения.

В это время CRS, стоявшие по обе стороны кортежа, оставались стоически спокойны и лишь наблюдали действия своих коллег.

Чтоб вы помнили: что CRS — это профессионалы поддержания порядка.

В колонне некоторые индивидуумы были задержаны по таинственным причинам. Так, человек лет тридцати (ни маски ни оружия) он маршировал себе в кортеже, метрах в пяти от CRS, но был задержан «вольтижерами», явившимися с другой стороны шоссе. Что они могли оттуда увидеть, чего не увидели CRS рядом с ним? Парень был шокирован. Вначале его сбили на землю…

Мне показалось, что в действиях полиции не было единства. CRS (скорее мирные), компании интервенции (агрессивные) и мотоциклисты (очень агрессивные).

Регулярные остановки головы колонны и задержания среди толпы заметно замедлили движение колонны.

Парни в чёрном (чёрный блок? Антифа?) прошли в голову колонны на rue de Chateaudun. Последовал залп гранат со слезоточивым газом.

После Восточного вокзала (Gare de l'Est) дикая манифестация увлекла несколько сотен протестующих на rue Faubourg-Saint-Martine. Ответом было некоторое количество газовых гранат. CRS тотчас отошли на уровень вокзала, уступая место для интервенции компании интервенции CSI.

Через некоторое время дефиле трогается опять чтобы выйти к каналу Saint-Martin. Напряжение спадает.

На бульваре Richard — Lenoir многие манифестанты переходят на левую сторону, запрещённую для манифестантов, так удобнее, там такое движение. CRS следуют за ними индейской цепочкой. Манифестанты не оказывают сопротивления. всего лишь желая спокойно присоединиться к своим коллегам. Тем не менее полиция, CRS, CSI и вольтижеры опрыскивают всех газом.

Протестующие мстят нескольким мусорным бакам, зажигая их на своём пути, в баках есть и новогодние ели.

После нескольких эпизодов типа «бросание предметов и петард, против гранат для разгона манифестаций и газовых гранат» дефиле возобновляется, но напряжение растёт. Газ как бы гальванизирует и спаивает воедино протестующих: они не зря приехали и явились сюда! Они вернутся!

На Бастилии большая пауза (предусмотренная, кстати) несколько успокаивает всех. Силы порядка в большом количестве на площади. Затем следует отбытие на Gare de Lyon, там заявлено окончание манифестации.

На rue de Lyon опять интервенции CSI в толпу, и напряжение возвращается.

Кортеж прибывает всё же к месту прибытия, все видят башню с часами на вокзале.(Воздвигнута и освящена в 1901 году.)

Голова колонны блокирована. Хотя никаких инцидентов в этот момент. Понятное дело, толпа начинает проявлять своё нетерпение, так как все хотят завершить манифестацию. CRS по сторонам вроде добродушны, как и в начале, несмотря на анти-полицейские лозунги, скандируемые антифа («Долой государство, фликов и фашистов!» и тому подобные).

Посередине колонны неизвестно по какой причине вдруг гранаты со слезоточивым газом, что вызывает массовое движение вперёд. К счастью люди привыкли и не паникуют. Каждый имеет что-то своё против газовых атак: маски, уксус, лимон, масло на базе эвкалипта и т. д.

Толпа в нетерпении и жмёт на полицию, которая загородила дорогу… И что должно было случиться, случается: удары дубинок, затем газ. Не только против первых рядов, но и на дистанцию не менее 200 метров, в улицу тесно-тесно забитую людьми! На декларированном маршруте!

Таким образом, понятно: приказ Префектуры Полиции был блокировать прибывшую манифестацию, затем при первом же нажиме нетерпеливой толпы, газировать тысячи человек!

Чувствуется лапа префекта Дидье Лаллеманта!

Манифестанты же после массированной атаки слезоточивым газом не разошлись, а отправились на точно обозначенное место прибытия. Но когда толпа достигла места, новые потоки газа обрушились на них.

И это Франция, страна — родина прав человека!

(Далее Yvan многословно негодует. Тут я позволил себе сократить рапорт Yvana, пусть он меня простит. Мы негодуем вместе с ним.)

Манифестанты возвращают, где могут, гранаты с газом к вольтижерам.

Как только клубы газа рассеиваются, толпа, полная решимости отстоять свои права, возвращается на место.

Горят мусорные баки — необходимо знать, что только сапёры-пожарные могут тушить пожар и прибыть на пожар, они это делают постоянно, во время всех актов жилетов. Но в этот раз, похоже, вольтижеры не допускают пожарных.

Кордоны CRS кончают тем, что позволяют выйти тем, кто хочет покинуть место. Их начинают выпускать группами по пять человек и без жилетов.

Французская полиция

Затем опять дождь слезоточивого газа. Цель — разогнать толпу. Многие спрашивают себя: «Зачем декларировать манифестацию?»

(То есть всех впустили, никого не выпускают. Или выпускают по пять и без жилетов, ЭЛ).

Многочисленные манифестанты возвращаются всё же на место, когда газ рассеивается

Так как некоторые протестующие также воинственны, подожжён барак строителей на площади у вокзала. На rue de Lyon подожгли скутер.

Тогда полиция меняет стратегию, и в ход идут водяные пушки. Жилеты скандируют «On est la!» В ответ вольтижеры отправляют гранаты.

В результате нажима вольтижеров сотни протестующих вытеснены на бульвар Diderot. Звучит призыв «A Nation!» («К площади Наций!»)

По дороге этой дикой манифестации автомобили и скутеры перевёрнуты, мусорные баки перевёрнуты и подожжены, полицейские барьеры заброшены на середину шоссе. Затем вмешивается полиция, преследуя «ультра-жёлтых» и время от времени орошая их газом. На Nation группы расходятся. Есть задержания».

Спасибо, Yvan!

Ну да, задержания есть. Согласно префектуре Полиции, к 20 часам в субботу были задержаны 59 человек. Умножьте в разы.

Рапорты Yvana стали напоминать мне Сводки Информбюро, пушки, гранаты… городская герилья.

В Париже был слышен новый лозунг «Trop de souffrance dans cette sous-France» (Cлишком много страдания в этой под-Франции!) Имеется в виду Франция бедных.

Согласно газете Le Monde, первые столкновения начались после полудня, силы правопорядка вмешались «чтобы разогнать блок, который образовался во главе колонны». Le Monde цитирует одного из жилетов, тому 62 года: «необходимо сказать «Стоп!» Макрону. Он понимает только язык соотношения сил, ну так вот — мы здесь, и мы не уйдём».

В социальных сетях распространяют видео полицейского насилия: в частности, молодой человек с окровавленным лицом на земле, избиваемый полицейским.

Обо всей Франции у меня сведения скудные. Сам прошу не верить этим цифрам, поскольку они полицейские. В Руане вроде вышли 3 000 человек,

В Тулузе якобы 1 400. В Тулузе поверх витрины банка надпись: «Этот режим удерживает только его полиция». В Тулузе отмечены столкновения на площадях Капитоль, де Голля и улицы Эльзас-Лотарингии.