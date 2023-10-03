Дмитрий Бавырин
Автор
В прошлом писал кинокритику под псевдонимом Дмитрий Дабб, но всегда занимался в основном политикой как политтехнолог или журналист. Сфера повышенного интереса - Балканы и история США.
Последние публикации
В Голливуде зло все равно победит. Шанс есть только у России
Трудовой народ Голливудчины нашел управу на капиталистических эксплуататоров и реализовал некоторые задачи, заявленные в кинокартине «Терминатор-2». В том смысле, что самая массовая за 30 лет забастовка сценаристов и актеров Америки добилась своего и прогнула студии по главным требованиям —...
3 октября 2023
Если вы еще не ненавидите Данию, то пора бы начать
«Жизни русских тоже важны». Этот крик души великого режиссера Ларса фон Триера — глас вопиющего в ледяной пустыне по имени Дания. С тех пор как он прозвучал, датское сердце лишь больше зачерствело: Украине выделили 20-й военный транш, а российскую дипмиссию вынудили сократить так, что она больше не...
7 сентября 2023
Бунт во Франции показал, что русские слишком белые
Мятеж французских зуммеров стих так же внезапно, как начался, но рассказал нам кое-что о нас самих: русские по-прежнему считают себя белыми. Вопреки всему, кроме зеркала. Наши симпатии где угодно, но не на стороне погромщиков — преимущественно подростков, мусульман, мигрантов в каком-то там...
6 июля 2023
Чего не хватает сенатору Линдси Грэму, чтобы стать врагом России
На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм сказал, что «русские умирают». А еще он сказал, что финансирование ВСУ — «лучшее вложение средств в истории США». Эта пара фраз могла бы сделать сенатора живым символом нашего американского врага. Джо Байден...
30 мая 2023
Илон Маск назначил себе суперврага. Сам
Самый богатый человек мира Илон Маск как будто вызвался спасти человечество от смертельной угрозы, которая на этот раз имеет имя и фамилию — Джордж Сорос. Сорос действительно очень похож на суперзлодея. Но получился ли из Маска супергерой? Поклонники Илона Маска, бывает, сравнивают его с Бэтменом...
22 мая 2023