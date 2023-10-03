В прошлом писал кинокритику под псевдонимом Дмитрий Дабб, но всегда занимался в основном политикой как политтехнолог или журналист. Сфера повышенного интереса - Балканы и история США.

Трудовой народ Голливудчины нашел управу на капиталистических эксплуататоров и реализовал некоторые задачи, заявленные в кинокартине «Терминатор-2».

Сергей Корсун ИА Регнум

В том смысле, что самая массовая за 30 лет забастовка сценаристов и актеров Америки добилась своего и прогнула студии по главным требованиям — переделу прибыли и запрету на использование искусственного интеллекта там, где он будет отнимать работу у живых людей.

Таким образом, голливудцы отстрочили восстание машин и — формально — победили в своей борьбе против огромных корпораций. Но потом они все равно проиграют, как проиграли все луддиты прошлого: не только потому, что научно-технический прогресс трудно остановить, но и потому, что стратегически их главный противник никогда не проигрывает. Иначе бы не вырос в того монстра, каким является.

Речь о The Walt Disney Company — крупнейшем игроке на рынке развлечений и полноценной империи, которая взяла человечество в заложники через влияние на детей. Она была на передовой борьбы с бастующими и стала самой неуступчивой стороной, но несла и наибольшие убытки. К примеру, пришлось отложить производство сразу нескольких «Аватаров» и «Мстителей» — проектов, каждый из которых пахнет миллиардом.

Кроме того, трудовой народ Голливуда (в сравнении с роботами сценаристы и актеры, как ни крути, трудовой народ) показал удивительную сплоченность. За начало забастовки голосовали с туркменскими результатами под 100%, а тем немногим, кто соглашался прервать бойкот, «делали предложение, от которого невозможно отказаться», после которого все предатели извинялись и возвращались на общий путь.

Наконец, забастовка застала капиталистическую крысу — Микки Мауса — в крайне уязвимом положении. После экспериментов на тему BLM и ЛГБТ среди продукции для детей, самым известным из которых стала чернокожая Русалочка, в Disney насчитали убытков на миллиард и уволили своего директора по гендерному равенству и расовому разнообразию Латондру Ньютон.

За полгода до того стоимость акций компании пережила рекордное падение — и вот крыса наконец-то сдалась!

Формально так же было и во время предыдущей забастовки 2007–2008 годов, по итогам которой Disney не только лишился первого места по оборотам (это с ним периодически случается), но и рисковал вылететь из «большой тройки» производителей киноиндустрии.

Пришлось капитулировать Диснею (тогда еще лично Уолту Диснею) и в ходе исторической, самой первой стачки мультипликаторов его студии 1941 года. Она началась за три недели до Великой Отечественной войны, продолжалась четыре месяца и породила легенды о Диснее как о настоящем фашистском чудовище, неуравновешенном психопате и Скрудже Макдаке в плане всепоглощающей алчности. Якобы он штрафовал своих художников за время, которые они тратили на заточку карандашей.

Bert Reisfeld/DPA/PHOTO/ТАСС Уолт Дисней

В Интернете можно почерпнуть и множество историй о том, как старик Уолт насиловал племянницу, беспробудно пил и бегал голым по Диснейленду, а все его грехи прикрыл глава ФБР Эдгар Гувер. Верить не нужно: источник этих разоблачений — бульварные издания 1980-х годов, переживавшие тогда свой последний расцвет перед упадком. А растут эти желтые сенсации из той самой забастовки 1941-го, когда Диснею был создан имидж зла во плоти и чуть ли не гитлеровского союзника.

Он сам дал повод. Профсоюзы не признавал, коммунистов ненавидел, евреев недолюбливал, а нацистам по всем этим причинам симпатизировал до тех пор, пока было можно, то есть до войны. В случае с нацистами чувства были взаимными: мультики Диснея ценили и Гитлер, и Геббельс.

А главное, Дисней вел себя, как сволочь. Его психику травмировали десятилетия нищеты, предательств и унижений. Найдя в мультиках и зверюшках не только лекарство от стресса, но и источник огромной прибыли, он жил по принципу «человек человеку волк».

До сих пор спорят о том, что на самом деле стало причиной его успеха: обаяние Микки Мауса с Белоснежкой и потрясающая трудоспособность или та эксплуататорская бизнес-модель, которую выстроил мультимиллионер.

Производство рисованных мультфильмов (особенно полнометражных, которые «изобрели» на его студии) тогда представляло собой масштабную потогонку. Но выстроил ее Дисней для обеспечения не своей жадности, а, как настоящий империалистический хищник, своих грандиозных замыслов. Чтобы создать «Диснейленд» или произвести очередной «революционный» по затратам мульт, в компании экономили каждый цент и жестоко прессовали сотрудников.

В скрижали несправедливостей вошла судьба актрисы Адрианы Каселотти, которую Дисней лично выбрал для озвучивания Белоснежки. Студия хотела сделать ее голос эксклюзивным, чтоб не звучал больше нигде, только у Диснея. Сейчас для этих целей заключают многомиллионные контракты. Тогда Каселотти выплатили скромный гонорар и сломали карьеру: Микки Маус включил все свои связи, чтобы её больше никуда не взяли.

Параллельно Дисней окружал себя кругом лизоблюдов — преданных, но прежде всего все-таки талантливых. Им полагались повышенные (больше, чем у любых конкурентов) гонорары и льготы типа доступа в столовую и места на парковке. Те, кто не попал в число любимчиков, мультимиллиардера ненавидели. Если бы советской прессе в условиях немецкого наступления было какое-то дело до проблем американской мультипликации, о забастовке 1941 года писали бы как о примере классовой борьбы — и были бы правы.

Дисней не только уволил забастовщиков, но и велел изобразить их лидеров в образе злых клоунов в мультфильме про летающего слона Дамбо. Он бросался на пикетчиков с кулаками, а впоследствии, когда в США развернулась маккартистская «охота на ведьм», дал на них показания как на «тайных коммунистов». Но когда в противостояние вмешалось правительство, он все-таки уступил требованиям бастующих и даже разрешил вернуться на работу всем, кто захочет.

Захотели далеко не все — настолько им стал ненавистен папаша Дисней. Тогда было принято смаковать разговоры о том, что фашиствующему мегаломану настал конец. Мол, уход его талантов на другие студии обеспечит всеобщий взлет мультипликации, а он-то добьет скупердяя.

Ringo Chiu/Keystone Press Agency/Global Look Press Забастовка возле студии The Walt Disney Company

Взлет, как считается, и впрямь произошел. Но Дисней, придумавший делать деньги на сувенирной продукции со своим мультяшным бестиарием, все-таки достроил империю, — и она стала поглощать соседей и конкурентов, как Чингисхан.

Телеканал ABC, входящий в тройку крупнейших в США, а также Marvel, Pixar, 20st Century Fox, Blue Sky, Lucasfilm вместе с брендом «Звездных войн» — всё это теперь Дисней, всюду устанавливающий свои правила и распухающий от всемогущества.

Этот процесс не смогли прервать ни исторические успехи забастовщиков, ни временные убытки отрасли, ни провалы экспериментов с ЛГБТ и т.д., ни поганый имидж отца-основателя.

Когда мы насмехаемся над миллиардом, потерянным из-за вовлечения Русалочки в расовую войну, мы учим старого Янкеля делать себе гешефт. Как и во времена Гитлера, Disney легко увольняет сотрудников сотнями и тысячами. Там пересмотрят любую догму и на любую чернокожую женщину поднимут руку (а не только на Латондру Ньютон), если это выправит финансовые показатели.

В Disney всегда первыми экспериментировали, первыми ошибались, первыми учились на ошибках и выкорчевывали всех, кто учился лучше и демонстрировал более передовые технологии. Каким бы ни был удар, эта махина только почешется и продолжит свой путь к достижению мирового господства.

Россия, как это часто бывает, — единственное место, откуда зарвавшийся гегемон отступил. Disney — первая из крупных студий, объявивших об уходе из РФ после начала СВО. Но она первой же вернется, как только станет можно, направив к нашим границам войска имперских штурмовиков с круглыми ушами Микки.

Отражая в будущем эту атаку на национальную культуру, умы детей и кошельки их родителей, мы, как и в первой половине XX века, не можем полагаться на мировую революцию и рабочее движение в странах стратегического противника. Не сдюжат они. Крыса теперь настолько жирна, что ее не берет никакая отрава.

Возможно, мы тоже не отразим и капитулируем перед крысой снова. И все же нам будет предоставлен уникальный для планеты шанс решать, пускать ли империю мультипликационного зла назад — к себе, где она потеряла не миллиард, а десятки миллиардов долларов, опять решив поддержать совсем не мультипликационных нацистов.