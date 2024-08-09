«Есть люди, которые надеются, что президент США уступит давлению и уйдёт, однако мы рады отметить, что вы не собираетесь доставить им такого удовольствия». Такими словами, переданными 1974 году письмом через посла, Леонид Ильич Брежнев пытался поддержать Ричарда Милхауза Никсона, которого толкал к отставке уотергейтский скандал.

ИА Регнум

Генсек ценил американского визави как соавтора «разрядки»: Никсон, как и он сам, искренне боялся довести холодную войну до горячей третьей мировой. Они много беседовали, вместе выпивали, почти доверяли друг другу — между ними была «искра» безотносительно знаменитых генсековских поцелуев. Но Брежнев неправильно сориентировался и просчитался: Никсона все-таки «ушли».

Ошибка Леонида Ильича простительная, поскольку общая.

Мало кто мог поверить в возможность найти управу на одного из наиболее популярных, успешных и могущественных президентов США за всю их историю. Но всего за несколько месяцев Никсон превратился в презренного воротилу и антагониста, которого до сих пор походя пинают на родине, а в тюрьму не сел только из-за помилования со стороны преемника.

Немало колоссов в истории пали от заговоров — иногда вскрытых, чаще подозреваемых.

За первой и пока последней добровольной отставкой президента США, случившейся ровно 50 лет назад, до сих пор как будто маячат мировое правительство, масонская ложа, могучая кучка и другие «настоящие хозяева Америки», которые низвергли Никсона то ли за «разрядку», то ли за вывод войск из Вьетнама.

Но ниточка в любом случае тянется от недобросовестных производителей туалетной бумаги, наследивших еще в далеких сороковых.

Пока советский народ пытался остановить наступление нацистов на Москву, Федеральная торговая комиссия США работала над другой проблемой: не вводит ли бренд туалетной бумаги «Красный крест» покупателей в намеренное заблуждения, заставляя поверить, будто их товар связан с тем Красным крестом, который занимается помощью раненым? Законами США такое запрещено.

Разъяснить этот вопрос поручили молодому честолюбивому чиновнику по имени Марк Фелт.

Поговорив с сотнями потребителей, он, по собственному признанию, пришел к трем выводам. Во-первых, большинство американцев пользовались туалетной бумагой. Во-вторых, большинству американцев не нравится, когда им задают вопросы о туалетной бумаге. В-третьих, он — доктор права и бывший помощник сенатора — занимается в жизни чем-то не тем.

Оставив пипифаксный заговор нераскрытым, Фелт решил круто изменить свою жизнь и подал заявку в ФБР, где ему поручили ловить немецких шпионов.

Он сделал блестящую карьеру, вошел в ближний круг создателя Бюро и самого влиятельного человека США Эдгара Гувера, в какой-то момент даже став его правой рукой. Это позволило Фелту после смерти патриарха стать наследником его папок с компроматом на вашингтонский обком и первым заместителем директора ФБР. Однако все же не директором.

Зато Фелт стал секретным, годами скрывавшимся информатором газеты The Washington Post под псевдонимом Глубокая глотка, благодаря которому мелкое происшествие в гостиничном комплексе «Уотергейт» стало общенациональным скандалом и «кощеевой иглой» Ричарда Никсона.

DPA/TASS Эдгар Гувер (посередине) и Марк Фелт (справа)

Впоследствии он объяснял это порывом правдолюба, во что мало кто верит.

По более распространенной версии, Фелт обиженно мстил за себя и за папашу Гувера — у того с Никсоном были враждебные отношения, и президент воспользовался смертью директора, чтобы назначить во главу Бюро своего человека, а не фактического руководителя и готового преемника Фелта.

Вторая версия звучит логично, но есть нюанс.

Назначенец Никсона Луис Патрик Грей сознательно покрывал Фелта, который в ФБР отвечал за внутреннюю безопасность и искал источник утечки данных, то есть ловил сам себя.

Более того, Грей сам был готов стать Глубокой глоткой для другой газеты — The New York Times, но материалу об этом по загадочным причинам не дали хода.

Параллельно некие силы манипулировали общественным мнением, успешно убедив американцев, будто им не наплевать на произошедшее в «Уотергейте».

А ведь им было наплевать: несмотря на скандал, Никсон переизбрался на второй срок с общим результатом более 60% и чистой победой в 49 штатах из 50. Этот рекорд с тех пор еще никто не побил.

Примерно за полгода до выборов охранник уотергейтского офиса оппозиционной Демократической партии позвонил в полицию и сообщил о проникновении с целью ограбления. На вызов почему-то приехали не полицейские, а агенты ФБР, которые, обыскав офис, нашли там группу мужчин с оборудованием для прослушки.

Взлом — дело подсудное, а двое из пяти арестованных были связаны с избирательным штабом Никсона. Но поначалу инцидент не казался вопиющим.

Во-первых, никто не пострадал. Во-вторых, про политику известно, что дело это грязное и шпионоёмкое. В-третьих, многие считали, что противник Никсона и кандидат от демократов Джордж Макговерн — криптокоммунист, за которым нужно следить 24 часа в сутки.

Но потом в арестованных якобы опознали двоих из трех бродяг — почти фольклорных персонажей, которых видели неподалеку от места убийства Кеннеди.

Эта версия, «срывавшая покровы» с главного политического убийства в США в XX веке, была неоднократно опровергнута, но приковала внимание нации к на первый взгляд скучному судебному процессу над взломщиками «Уотергейта». А у Глубокой глотки начался бенефис.

ASSOCIATED PRESS/ XMDB RCC/TASS Луис Патрик Грей (посередине)

Затем в деле появились показания бывшего связиста, который отвечал за контакты между Белым домом и ЦРУ: по его словам, Никсон лично приказал Лэнгли прослушивать демократов. Вероятно, это была ложь, но ЦРУ запрещено участвовать в операциях внутри страны даже по указанию президента, поэтому собственное расследование начал Конгресс.

К тому моменту Никсон уже был верифицированным лжецом с повадками крестного отца, а за судом над его консильери, капо и солдатами следила вся страна.

Все знали, что при избирательном штабе президента был создан особый отдел из лихих людей, которые «решали вопросики» в обход закона. Люди это были с фантазией и планов имели громадьё, например превратить какое-нибудь партийное мероприятие демократов в оргию при помощи подкупленных проституток.

В общественном представлении Никсон как жирный паук находился в центре этой мафиозной паутины.

Реальному Никсону, где бы он ни находился на самом деле, все эти ухищрения были не нужны: он легко побеждал на выборах при любом сценарии. Успешный и могущественный президент-трудоголик, поднявшийся с низов и исколесивший всю Америку — против унылого и слишком либерального пацифиста Макговерна, который слыл Слюнтяем Всёпропалычем и взял в напарники (кандидатом в вице-президенты) человека со склонностью к маниакальной депрессии.

Полвека прошло — и до сих пор нет ясности, какую пользу мог принести президентской команде шпионаж за неудачниками, какие у этой акции были цели, каков расчет.

Ближайшая аналогия произошедшего в «Уотергейте» — советская кинокомедия «Операция Ы». Про таких исполнителей говорят — «набрали наркоманов по объявлению».

Они не смогли установить примитивное устройство с первого раза и залепили задвижку замка на одной из дверей офиса скотчем — чтоб не захлопнулась. Скотч заметил и снял охранник, подумав на уборщицу, но той же ночью ту же задвижку залепили тем же скотчем вторично.

После этого в полицию и поступил запрос на арест грабителей, только вместо грабителей агенты ФБР арестовали спецгруппу всемогущего Никсона по особо грязным делам, вошедшую в историю как «сантехники Белого дома».

Главой группы был Джордж Гордон Лидди — еще один ученик папаши Гувера, в прошлом — блестящий агент ФБР. Он лично арестовывал особо опасных преступников и организовывал борьбу с мафией в безнадежных в этом плане местах, пока не решил уйти сначала в политику, а потом в «сантехники» Никсона.

Сам Никсон называл Лидди «самым опасным человеком в Америке», но его первый зам Говард Хант был как будто еще опаснее.

Хант более двадцати лет прослужил в ЦРУ, входил в элиту Лэнгли и специализировался на смене неугодных режимов. Иногда все проходило успешно, как в Гватемале, иногда — катастрофически, как в случае со знаменитой высадкой в Заливе свиней для свержения Фиделя Кастро. Провал на Кубе стоил карьеры и Ханту, и его шефу — директору ЦРУ, «тому самому» Аллену Даллесу, у которого был плохой план или вовсе не было плана.

Henry Burroughs/ASSOCIATED PRESS/TASS Говард Хант

Оба «сантехника» были отважны, умны, опытны и даже одарены литературно, только один работал «литературным негром» у директора ФБР, а другой — у директора ЦРУ. Но судьба привела их в избирательный штаб Никсона к своего рода туалетной бумаге, чтобы подбрасывать агитматериалы Макговерна на места преступлений и проникать в квартиры психиатров в поисках компромата на их пациентов — врагов «крестного отца».

Выбор, таким образом, небогат: либо верить в то, что команда настоящих джеймсов бондов прокололась на кусочке скотча, либо в то, во что верят американские конспирологи — в заговор, который сокрушил Никсона в момент, когда он стал слишком много брать и слишком мало отдавать.

Конспирологи в этой ситуации кажутся людьми более здравомыслящими, но есть нюанс — бардачность всего того, что происходило вокруг «Уотергейта».

Американскую элиту часто обвиняют в использовании тактики «управляемого хаоса», но уотергейтским хаосом было бы слишком трудно управлять. Сам Никсон пытался, однако то, что начиналось как недоразумение со скотчем, по мере вовлечения президента в защиту «своих парней» стало одной из главных политических катастроф в истории Вашингтона.

Уотергейтский скандал мало напоминал тонкий механизм заправского интригана. Скорее, установку бомбы, которая, взорвавшись, закономерно разметала вокруг всех и вся, включая самих установщиков.

Двадцать пять влиятельных человек, включая генерального прокурора и главу администрации президента, сели за шефа в тюрьму.

Их судьбы едва избежал и тщеславный Фелт — его вычислили, заставили уйти «по-тихому», а потом преследовали за собственные грязные делишки в ФБР. Человек, которому достался архив папаши Гувера с тайнами американской элиты, бездарно это наследство просадил, не сумев извлечь из него никакой видимой выгоды, кроме помилования от президента Рональда Рейгана.

Лидди и Хант из тех, кто видел небо в клетку — один 52 месяца, другой 33, но в итоге оба прожили по 90 лет каждый. Это является пусть косвенным, но важным доказательством того, что общего заговора не было — «пешки» настоящих заговорщиков долго не живут.

Перед самой смертью Хант, якобы ошибочно якобы принятый якобы за бродягу с места убийства президента Кеннеди, признался двум сыновьям в соучастии в убийстве президента Кеннеди.

Правда, к тому моменту он был болен болезнью Паркинсона, а те двое были «паршивыми овцами» в большой семье — все прочие дети и родственники Ханта обвинили их в желании похайповать (прославиться и заработать) на угасании отца.

Этот пример даже больше, чем история с туалетной бумагой, заставляет задуматься о том, как на самом деле организована политическая жизнь в США.

Как театр марионеток, где неизвестные за ниточки дергают или вовсе их перерезают, будто древнегреческие богини судьбы? Как мозговой центр хитроумных интриг, по щелчку производящий всё задуманное — войны, революции, импичменты?

Или же как банальный террариум единомышленников?

Внешне — почти прилежная система, а внутри, понукаемые гордыней, алчностью и прочими грехами, обычные люди топят и подставляют друг друга, совершая невообразимые и дорогие для всех ошибки из-за веры в свою недооцененность и исключительность.

Насчет Америки Ричарда Никсона единое мнение уже не сложится. Но Америка Джо Байдена — это точно третий вариант.