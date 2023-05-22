В прошлом писал кинокритику под псевдонимом Дмитрий Дабб, но всегда занимался в основном политикой как политтехнолог или журналист. Сфера повышенного интереса - Балканы и история США.

Самый богатый человек мира Илон Маск как будто вызвался спасти человечество от смертельной угрозы, которая на этот раз имеет имя и фамилию — Джордж Сорос. Сорос действительно очень похож на суперзлодея. Но получился ли из Маска супергерой?

Сергей Корсун ИА REGNUM Илон Маск и Джордж Сорос

Поклонники Илона Маска, бывает, сравнивают его с Бэтменом. Оба мультимиллиардеры, оба зарабатывают на высоких технологиях, оба в сложных отношениях с американской властью. Но Маск пока не супергерой, в этом ему поклонники льстят.

По законам жанра супергерою необязательно бегать ночью по крышам в трусах поверх кальсон (и Маск, насколько известно, не бегает). Но у него обязательно должен быть суперпротивник — суперзлодей, а у Маска своего суперзлодея до сих пор не было. Заполнить этот пробел имиджа основатель Tesla решил на прошлой неделе и назначил себе врага сам. Им стал Джордж Сорос.

Еще до Маска Сороса в той или иной степени признали суперзлодеем в трех государствах: в Британии, где он в свое время обвалил фунт, в Венгрии, откуда он родом, и в России, где его фонд признан нежелательной организацией. В остальном мире многие считают Сороса, напротив, персонажем со стороны добра — не просто меценатом, а прогрессивным благодетелем. Их и попытался образумить Маск.

По его мнению, Сорос ненавидит человечество и пытается уничтожить ткань нашей цивилизации. В принципе, это исчерпывающие критерии для признания суперзлодеем. Но Маск додавил метафору до конца — сравнил своего антагониста с Магнето, персонажем «Марвел» и верифицированным суперзлодеем, а после извинился перед Магнето, мол, Сорос гораздо хуже.

Самый богатый человек мира говорит на родном для себя языке — языке гиков, технарей-заучек, которыми полнится Кремниевая долина. В сетевой век из жертв школьных задир они превратились в высокооплачиваемых специалистов, но до сих пор любят комиксы. Их, заведомых умников, не заподозрят в глупости из-за книжек с картинками.

Наших гиков создавали в советских НИИ, поэтому даже им потребуется перевод с языка Маска. Но оно того стоит, потому что метафора получилась довольно глубокой.

Магнето, или Эрик Леншерр — еврей, ребенком попавший в немецкий концлагерь. И Сорос — еврей, спасшийся от холокоста каким-то чудом: после 1944 года Венгрия стала для евреев столь же плохим местом, как Германия, а Будапешт советским войскам пришлось брать, как брали Берлин — при ожесточенном сопротивлении преступников.

Это ключевые вводные для обоих персонажей. Травма сформировала их modus operandi: защищать меньшинства от традиционного большинства, не считаясь с методами. Эдакий радикальный антифашизм курильщика.

Совпадают и цели: глобальное переустройство мира под нужды меньшинства, а если большинство против — тем хуже для большинства.

У Магнето есть армия последователей и учеников. И у Сороса есть армия последователей, обученных на его гранты в спонсируемых им академиях. Магнето привлекает только людей с особыми талантами. Сорос, как считается, тоже.

Магнето обладает суперсилой — повелевает всем металлическим. Суперсила Сороса, в которой пытаются убедить человечество, — чутье на то, что будет дешеветь, а что дорожать. По другой версии, суперсилы у него нет, вместо нее — все та же армия агентов, лоббистов и выкормышей, которые достают инсайдерскую информацию. То есть его суперсила — тупо деньги.

Денег у Сороса сравнительно немного. Теоретически он может дать каждому человеку доллар, а тот же Маск накормить человечество ужином в московском ресторане (без вина): 8 млрд против 300.

Но тут вопрос не в количестве миллиардов, а в том, на что ты их тратишь. Свои Сорос тратит на то самое переустройство мира через гранты, программы и заговоры. Как Магнето. Только персонаж комиксов спринтер — мечется от одного плана по захвату власти к другому, а Сорос стайер — методично претворяет свой план в жизнь, перепрограммируя умы.

Еще одно видимое, хотя несущественное различие: Магнето — мутант, так в его вселенной называют людей со сверхспособностями, которых большинство боится и преследует. Сорос вряд ли мутант, но здравствует в свои 92 года, поднявшись от студента-разнорабочего до владельца тайной империи (то есть что-то сверхчеловеческое в нем в любом случае есть).

В целом Маск прав: они стоят друг друга, а вся разница между ними на совести жанра. Магнето доступны фантастические технологии его мира, а Сорос действует в реальном мире через разрушение его табу и размывание традиционных обществ мигрантами. Но развернулся так широко, как только было возможно. По-суперзлодейски.

Теперь ему бросил вызов кандидат в супергерои — Маск. Их противостояние, как и в комиксах, рискует стать сериальным, только наблюдать за ним будет интереснее, потому что этот комикс уже про нас. Про всех нас в большей или меньшей степени.

Маск — амбициозный человек, достигший столь многого, что мыслит в основном глобально. Миллиарды для него теперь тоже не цель, а средство достижения цели. У него есть собственные представления о справедливом мироустройстве, а также уверенность, что планета шагает не туда из-за таких, как Сорос, но это еще можно исправить.

Ради этого он купил «Твиттер» — самую политизированную из самых массовых соцсетей. Ради этого он стал поддерживать оппозицию в пока еще самой влиятельной стране мира — Республиканскую партию США. У Маска свои проекты, инвестиции, лоббисты, сторонники. И если он направит всё это против империи Сороса, нас ждет самая глобальная в истории битва частных инвесторов за судьбу мира, которую можно счесть битвой добра со злом, где за добро вызвался выступать Маск. Как Бэтмен.

Если он не только лишь шутит, если переиграет Сороса и разрушит его престол, пусть тогда официально считается Бэтменом.

Главное, чтоб это сделал хоть кто-нибудь. Ну хоть кто-нибудь.