Президент США Дональд Трамп болен сейчас не нами. Ему не до России и не до Украины, он занят: разрывается между выпрашиванием Нобелевской премии мира и началом двух войн.

Иван Шилов ИА Регнум

Одна из них — гражданская, в Чикаго или Портленде, куда Вашингтон хочет отправить национальную гвардию для подавления протестов, хотя местные власти и суды категорически против.

Другая — межгосударственная, с Венесуэлой. Ее могут начать со дня на день, если Белый дом решится перейти от расстрела лодок к интервенции под предлогом борьбы с наркокартелями.

Больше этому деятельному мужчине заняться как бы нечем — и ему это нравится. Вооруженные силы финансируются бесперебойно, но из-за того, что республиканцы и демократы не могут договориться о бюджете, госорганы простаивают и загоняют США в долги: чиновники не работают, зато потом, после шатдауна, получат деньги за простой.

Скаредного Трампа это не расстраивает, поскольку он сам по себе — взаимоисключающий параграф, который живет свою лучшую жизнь, не хочет ничего решать насчет Украины, а хочет играть в солдатики и в морской бой там, где чувствует себя для этого в безопасности.

Однако в ситуации с поставками Киеву дальнобойных ракет «Томагавк» ему придется как-то определиться, пусть даже через «не хочу».

Президент России Владимир Путин предупредил, что появление такого арсенала в ВСУ приведет к разрушению отношений с США. А Трамп не думал, что все настолько серьезно. Его с этими «Томагавками» буквально застали врасплох.

Ему казалось, он все уже порешал, точнее, выкрутился. Семь войн завершил (по собственным подсчетам), одну — нашу — держит в уме, но интерес к ней потерял. Помирить всех с наскока не удалось, а когда у Трампа не получается решить какую-то проблему, он начинает считать, что это не его проблема, и переключается на что-то другое.

В данный момент это Чикаго, Каракас и Газа, а Москва и Киев должны были заниматься друг другом.

«Иди — и воюй, раз такой сильный», — сказал он Владимиру Зеленскому. «Иди — и плати, раз такая умная», — сказал он Урсуле фон дер Ляйен. А в лавке папочки Трампа вы всегда можете приобрести американское оружие за настоящие деньги (то есть не в кредит).

России он при этом ничего не сказал, в том числе и по предложению о продлении ДСНВ. Это молчание, в видении Трампа, лучше тысячи слов. Так он показывает обиду на то, что Москва не согласилась на дополнительные уступки и к семи завершенным войнам пока нельзя добавить восьмую, закрыв гештальт.

Время идет, но и деньги идут, так что можно спокойно заняться Венесуэлой или хотя бы Чикаго.

И вдруг Зеленский попросил срочно продать «Томагавки».

Денег у него (то есть у Европы) нет и на более критичные для ВСУ позиции: общая дыра в бюджете составляет порядка 60 миллиардов евро, а фонд (PURL), созданный для добровольного вспоможения на покупку американских вундервафель, пополняется скудно — два миллиарда за два месяца.

Киев тем не менее считает, что деньги найдутся — их выплатят Украине за счет замороженных активов РФ по хитрой схеме.

Сейчас эта схема уперлась в Бельгию, премьер которой Барт де Вевер по взглядам ближе к своему венгерскому коллеге Виктору Орбану, чем к Урсуле и Ко. Он требует разделить риски на всех, так как его страна — основной держатель активов. Другие отбиваются с криком «мы и так уже переплатили».

Однако двух миллиардов на пачку «Томагавков» хватит — они идут по два с половиной миллиона за штуку. Летают далеко, но Украине их особо неоткуда запускать: нет подходящей авиации, а наземные установки наперечет. Эти ракеты нужны не для военного перелома, а как инструмент обострения и для того самого разрушения отношений, о котором упоминал Путин.

Делегация во главе с «зеленым кардиналом» Зеленского Андреем Ермаком на неделе планировала вылететь в Вашингтон для обсуждения сделки по «Томагавкам», но ей на английском языке велели сидеть дома: США в шатдауне, с украинцами возиться некому, а добровольцев, чтобы встречать их в аэропорту на личном автомобиле как собственных родственников из Конотопа, видимо, не нашлось.

Но через журналистов украинцы все-таки достучались до домика, где спрятался Трамп. Так президент получил прямой вопрос, принял ли он решение насчет поставки «Томагавков».

Трамп сказал, что почти принял. Но надо, чтоб украинцы ответили на некоторые вопросы. А потом, как будто бы что-то вспомнив, добавил, что не хочет эскалации. И надулся, как оранжевая тучка.

Позиция Москвы — в том, что нечего тут дурака валять. «Томагавки» — это не чайник, их нельзя просто купить. Обслуживать эти ракеты и наводить их на цели внутри России должны специалисты, которых на Украине не готовили. Иными словами, поставка такого оружия идет в комплекте с персоналом — американцами. Это прямое участие США в боевых действиях, а не «мое дело — сторона», как того хочется Трампу.

Правда, президент США и не валяет дурака. Он искренне не разбирается во всех этих вундервафлях — как, куда и откуда они летают. Специалисты помогли бы разобраться, но круг замкнулся: Россия и Украина — это та тема, с которой Трамп иметь дела не хочет. Утомили мы его.

Нам нравится, что болен он не нами. Но важно проследить, чтобы тяжелый шар земной вдруг не уплыл под нашими ногами. На «Томагавках» придется сосредоточиться хотя бы ради недопущения третьей мировой.

Зеленским сделана ставка на эскалацию, а в наших условиях она чревата разрастанием войны. А президент США вроде как хочет мира (или хотя бы премию).

Трамп мог бы быть настолько самолюбив и деспотичен, чтобы враз прекратить поставки вооружений на Украину вопреки друзьям, соратникам и спонсорам в ВПК и конгрессе. На этом невысказанном предположении держалась надежда на скорый мир через введение американцами оружейного эмбарго против Украины.

В реальности Трампу ненавистна мысль спонсировать Киев, и он достаточно эгоистичен, чтобы ориентироваться только на свое мнение. Однако отказ от коммерческих поставок противоречит его же принципам, когда за деньги — да.

Поэтому ждать эмбарго бессмысленно, но можно убедить Трампа в том, что «Томагавк» — это особый случай, он изменит многое не на поле боя, а в международной политике, которая вернется к проклятым временам сонного Джо Байдена.

Тот, кто объяснит, стал бы достойным кандидатом на Нобелевскую премию мира в случае, если бы у этой премии была приемлемая репутация (а в нынешнем виде можно и Трампу отдать).

Если президент США пойдет против своего естества, по которому в его лавке торгуют всем, что послал ВПК, и откажет Киеву в «Томагавках», это будет расценено Вашингтоном как огромное одолжение России.

Объяснение, по которому это — общая победа, поскольку удалось не допустить обострения конфликта, Трампу не понравится, хотя оно и правильное. Москве стоит быть готовой к тому, что Белый дом будет клянчить чего-то взамен.

Другой возможный ход — поставки «Томагавков» мелкими порциями в качестве средства давления на Россию. Отдалившись от славянских дел, шеф Белого дома дал штату поручение продолжать работу, и они продолжают, как могут, проталкивая идею с передачей ракет в час по чайной ложке.

В настоящий момент постоянный доступ к главному телу в Вашингтоне имеет довольно ограниченный круг лиц, а они, к сожалению, в большинстве своем «ястребы», так что к сценарию нарастающего шантажа тоже нужно быть готовыми.

По третьему и наиболее вероятному варианту Трамп воспользуется возможностью сидеть «в домике» до конца шатдауна, презрев всю эту суету с «Томагавками». Достойный вариант для заслуженного мужа, притомившегося от праведных трудов на благо человечества.

Но лучше бы он при этом отводил душу на Чикаго. Заболевать Венесуэлой тоже неприемлемо.