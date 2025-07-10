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Арсений Шварёв
Последние публикации
Европейские бюрократы вскрыли «деструктивное влияние» династии Габсбургов
В начале июля Европейский парламент опубликовал доклад The Next Wave — объёмный документ, посвященный влиянию религиозных и консервативных организаций на политику в сфере прав человека, гендерного и LGBTQ*-равенства. Среди прочего в тексте содержатся утверждения, что традиционные ценности могут...
10 июля 2025
Кусок турбулентной Европы. Трамп снял санкции с проекта Росатома в Венгрии
Администрация президента США Дональда Трампа решила отменить некоторые санкции против России, которые мешали строительству двух новых энергоблоков в Венгрии. Венгрия — одна из очень немногих европейских стран, которые делают ставку на развитие атомной энергетики. Одной из целей нынешнего...
1 июля 2025
«Голос 2025». Орбан получил веский аргумент против вступления Украины в ЕС
В рамках государственной кампании «Голос 2025» венгры получили возможность напрямую высказаться о вступлении Украины в Европейский союз. Результатом стал холодный душ для Киева. В голосовании приняли участие почти 2,5 миллиона граждан — и 95% из них категорически высказались против. Более 2,1...
27 июня 2025
Они нам не союзники. Орбан и Фицо блокируют санкции ЕС в своих интересах
На саммите глав МИД стран ЕС в Брюсселе вновь произошёл инцидент, который на первый взгляд может показаться дежурной рутиной дипломатии, но на деле указывает на куда более глубокие трещины в европейском единстве. Венгрия и Словакия заблокировали принятие нового, уже 18-го, пакета санкций против...
24 июня 2025
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