Парламентские выборы в Чехии, состоявшиеся 3–4 октября 2025 года, принесли результаты, всколыхнувшие политическую арену не только самой страны, но и всего Европейского союза.

EPA/ТАСС

Победа оппозиционной партии ANO во главе с экс-премьером Андреем Бабишем, известным своей евроскептической риторикой, открывает новую главу в истории Чехии и ставит перед Брюсселем непростые вопросы.

Этот политический поворот, подобно хитроумному гамбиту в шахматной партии, может кардинально изменить расстановку сил на европейской доске.

Предвыборные расклады и ожидания

Накануне выборов политическая атмосфера в Чехии была буквально наэлектризована. Действительно, ставки были высоки как никогда раньше. Правящая коалиция SPOLU, возглавляемая премьер-министром Петром Фиалой, подошла к избирательной кампании с тяжелым грузом ответственности за экономические и социальные проблемы в стране.

На другом полюсе политического спектра находилась оппозиционная партия ANO («Акция недовольных граждан») во главе с харизматичным и скандально известным миллиардером Андреем Бабишем. Опросы общественного мнения на протяжении нескольких месяцев отдавали пальму первенства именно ему, предрекая ANO уверенную победу.

Предвыборная риторика Бабиша была острой. Основными темами дебатов стали рост инфляции, энергетический кризис, социальная поддержка населения и, конечно же, внешнеполитический курс страны.

Бабиш, не стесняясь в выражениях, критиковал правительство за недостаточную, по его мнению, заботу о собственных гражданах и чрезмерную вовлеченность в украинский конфликт.

«У нас здесь нет денег для наших людей. Наша программа направлена на улучшение жизни граждан Чехии… Мы не на Украине», — заявлял он. Эта позиция нашла отклик у значительной части электората, уставшего от экономических трудностей и неопределенности.

Особый резонанс вызвал инцидент 1 сентября, когда на предвыборном митинге в деревне Добра на Андрея Бабиша было совершено нападение. Неизвестный мужчина ударил его металлическим костылём по голове и спине.

Хотя угрозы жизни не было, и инцидент квалифицировали как хулиганство, многие увидели в этом нечто большее, чем простое нарушение порядка.

Этот случай, по мнению экспертов, перекликается с прошлогодним покушением на премьера Словакии Роберта Фицо и может быть расценен как проявление политического террора. Нападение, безусловно, подлило масла в огонь предвыборной кампании, мобилизовав сторонников Бабиша и усилив его образ «неудобного» для Брюсселя лидера.

Выборы, проходившие в течение двух дней, продемонстрировали высокую гражданскую активность. Явка избирателей приблизилась к 70%, что является одним из самых высоких показателей в истории современной Чехии.

Впервые в истории страны была предоставлена возможность голосовать по почте для граждан, проживающих за границей, что добавило интриги в итоговый расклад сил.

Не обошлось и без скандалов, которые сопровождали предвыборную борьбу. Фигура Андрея Бабиша притягивала к себе внимание прессы на протяжении всей гонки. Его прошлое, связанное с обвинениями в коррупции и незаконном получении субсидий от ЕС, вновь оказалось в центре общественного внимания.

Несмотря на то, что суд его оправдал, шлейф этих скандалов тянулся за ним на протяжении всей кампании. Однако, как показали результаты, для многих избирателей экономические обещания и критика действующей власти перевесили репутационные риски.

Инцидент с нападением на Бабиша также стал частью предвыборного нарратива, дополнительно подчеркнув напряженность политической борьбы и поляризацию общества.

Триумф оппозиции

Результаты выборов оказались весьма неожиданными. Партия ANO все-таки одержала убедительную победу, получив 34,72% голосов и 80 из 200 мест в нижней палате парламента.

Коалиция SPOLU, напротив, потеряла значительное количество мандатов, получив лишь 52 места.

В парламент также прошли «Старосты и независимые» (STAN), Чешская пиратская партия, крайне правая «Свобода и прямая демократия» (SPD) и новая партия евроскептиков «Автомобилисты для себя».

ИА Регнум

Несмотря на победу, ANO не получила абсолютного большинства, что означает необходимость формирования коалиционного правительства. Андрей Бабиш уже заявил о готовности вести переговоры с партиями меньшинства, в частности с SPD и «Автомобилистами», чтобы заручиться их поддержкой.

«Мы не будем править коалицией из, к примеру, пяти партий», — отрезал он, намекая на неэффективность предыдущего правительства.

Чехия на распутье

Возвращение Андрея Бабиша на пост премьер-министра может стать поворотным моментом для Чехии и всего Европейского союза. В Брюсселе с нескрываемой тревогой наблюдают за развитием событий.

Бабиш, открыто называющий себя трампистом и союзником венгерского премьера Виктора Орбана, известен своей критикой миграционной политики ЕС, «зеленой сделки» и планов по отмене принципа единогласного принятия решений в Евросовете.

Эксперты расходятся в оценках будущей политики Чехии. Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Михаил Ведерников призывает не торопиться с выводами, напоминая, что во время своего предыдущего премьерства Бабиш проводил вполне трансатлантическую политику и поддерживал Украину.

Однако его нынешняя риторика, направленная на прекращение военной помощи Киеву и сосредоточение на внутренних проблемах, вызывает серьезные опасения у западных партнеров.

Бабиш призывает к переговорам с Россией по «украинскому вопросу» и выражает сомнения по поводу вступления Украины в ЕС, считая это «полной катастрофой».

Страна оказалась на распутье. С одной стороны, она глубоко интегрирована в европейские и евроатлантические структуры. С другой — победа евроскептиков свидетельствует о росте недовольства политикой Брюсселя и в первую очередь политикой предыдущего правительства по финансированию Киева.

Каким путем пойдет Чехия, покажет время. Но уже сейчас очевидно, что результаты этих выборов будут иметь далеко идущие последствия, и эхо «чешского гамбита» еще долго будет раздаваться в коридорах европейской власти.

Усиление евроскептических и националистических тенденций в Европе, на фоне которых произошли эти выборы, может привести к тому, что Чехия станет новой «головной болью» для Брюсселя, а «венгерская болезнь» распространится по Восточной Европе, угрожая целостности европейской экономической и политической архитектуры.

Однако стоит отметить, что никакого наднационального единства в Восточной Европе ожидать нельзя. Схожесть позиции в ряде вопросов в Венгрии, Словакии, Чехии и Польше не означает проявления центростремительной оппозиционной силы в регионе.

К тому же курс на евроскептицизм и правопопулизм — не уникальная черта Восточной Европы. Усиление оппозиционных сил в Нидерландах, Италии, Португалии и других странах — отличный тому пример.