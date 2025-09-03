1 сентября в чешской деревне Добра, расположенной в Моравскосилезском крае, бывший премьер-министр этой страны и лидер оппозиционной партии ANO Андрей Бабиш стал жертвой нападения во время предвыборного митинга.

Иван Шилов ИА Регнум

Неизвестный мужчина ударил его металлическим костылём по голове и спине. Нападавший был немедленно задержан, а Бабиш госпитализирован в Фридек-Мистек, где прошёл медицинское обследование. По предварительным данным, угрозы жизни не было и инцидент квалифицирован как хулиганство или нарушение порядка.

После нападения Бабиш отменил ближайшие митинги в Оломоуцком крае, сославшись на рекомендации врачей. Полиция подчеркнула, что ситуация была локализована, нападавший задержан, угрозы жизни и здоровью Бабиша нет.

Однако этот «деревенский» инцидент никак нельзя назвать рядовым. В деле прослеживается также определенная связь с прошлогодним покушением на премьера соседней Словакии Роберта Фицо.

Евроскептик и прагматик

На сентябрь 2025 года партия ANO, возглавляемая Андреем Бабишем, сохраняет в Чехии абсолютное лидерство. По данным опросов агентства STEM, партия набирает 31,2 % голосов, что подтверждает её стабильную поддержку избирателями. Второе место с 20,9 % голосов занимает правящая Коалиция SPOLU.

Результаты региональных выборов сентября 2024 года также подтверждают доминирование ANO. Партия одержала победу в 10 из 13 регионов, увеличив своё представительство до 292 мест в региональных советах, что на 114 больше по сравнению с предыдущими выборами. Это свидетельствует о высоком уровне доверия избирателей к программе и политике партии Бабиша.

Анализ электоральных предпочтений показывает, что ANO сохраняет стабильную поддержку среди различных групп избирателей. Но особенно высока она среди старшего поколения и избирателей с более низким уровнем образования.

Андрей Бабиш продолжает оставаться ключевой политической фигурой в Чехии. Его лидерство в партии и способность мобилизовать электорат играют важную роль в успехах на выборах.

Позиция Бабиша сочетает элементы евроскептицизма и прагматизма: он выступает против дальнейшей интеграции Чехии в ЕС и использования миграционных квот, а также за отказ от введения евро вместо чешской кроны. При этом он поддерживает экономическое сотрудничество с Германией, а принятие евро допускает при условии сбалансированности бюджета.

Бабиш призывает к переговорам с Россией по «украинскому вопросу» и выражает сомнения по поводу вступления Украины в ЕС, считая это «полной катастрофой».

Иными словами, Андрей Бабиш не самый удобный человек для Брюсселя, за что, судя по всему, и пришлось поплатиться здоровьем.

На случайность не похоже

Официальная реакция на нападение была мгновенной. Премьер-министр Чехии Петр Фиала и министр внутренних дел Вит Ракушан публично его осудили, подчеркнув недопустимость насилия в политике. Представители ANO, в свою очередь, заявили, что в стране искусственно создаётся атмосфера страха и напряжённости.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также выразил поддержку Бабишу, подчеркнув необходимость защиты демократии и свободы политической борьбы.

Инцидент абсолютно точно нельзя рассматривать как случайное событие. Слабая охрана митинга и возможность быстрой атаки указывают на серьёзные пробелы в обеспечении безопасности политиков в Центральной Европе.

И, скорее всего, здесь можно обнаружить следы предварительного сговора: слабо верится в то, что охрана политиков такого уровня «считает ворон» во время массовых мероприятий.

В европейских политических кругах активно обсуждается, что физический вывод популярных политиков из строя может поменять расстановку сил внутри политических партий и повлиять на предвыборные кампании.

Политическая борьба за контроль над странами Центральной и Юго-Восточной Европы набирает всё большие обороты и давно ведётся не по правилам. Отмена победы кандидата-евроскептика в Румынии, системные фальсификации с голосами диаспоры, которые привели к власти Майю Санду в Молдавии, покушение и последующие массовые акции протеста против Фицо в Словакии. Даже митинги в Сербии стоят в том же ряду.

Однако в случае с Чехией всё не так просто: при удачном покушении и временном уходе Бабиша с политической сцены его ниша не будет пустовать, ее точно займет один из соратников, высокопоставленных представителей ANO.

Популярность не падает

В мае 2024 года в городе Гандлова 71-летний гражданин (позже вскрылось, что он сочувствовал праворадикальным украинским кругам) открыл огонь по Роберту Фицо, ранив его.

Покушение, как и в Чехии, происходило на фоне острого политического противостояния и стало шоком для общества, подчеркнув хрупкость систем обеспечения безопасности политиков в странах ЕС.

Оба нападения похожи по исполнению: атака на публичного лидера на открытом мероприятии, ограниченная (возможно, намеренно) охрана, быстрое задержание виновного и последующая активизация дискуссии о безопасности и «неправильной» политической риторике пострадавшего.

Разница лишь в степени физического ущерба: Фицо получил серьёзные травмы, Бабиш — относительно лёгкие, что позволяет ему сохранить политическую активность. И всё же нападение с костылем произвело значительный эффект.

Произошедшее в обоих государствах — настоящий политический террор. А акты террора — это симптомы более широкой европейской проблемы, радикализации отдельных граждан на фоне политической поляризации общества в общеевропейском масштабе. Социально-экономическая нестабильность и геополитическая напряжённость позволяют заинтересованным лицам мобилизовать особенно восприимчивых граждан и призвать их к «справедливому возмездию».

Помимо этого, европейская пропаганда, трактующая конфликт на Украине и энергетический кризис в Европе как вину России, способствует формированию в регионе особенного психоэмоционального фона.

Оба случая демонстрируют, что нападения на лидеров становятся инструментом не только физического, но и информационного воздействия: мобилизуют сторонников, усиливают страх и недоверие к институтам власти, способствуют распространению конспирологических нарративов в соцсетях.

Иными словами, Европа, привыкшая к стабильности и безопасности, подвергается серьезным социальным потрясениям, которые могут быть вызваны даже такими, «несерьезными» нападениями.

С точки зрения электоральной динамики партия Бабиша ANO всё еще сохраняет высокую поддержку. Последние социологические опросы фиксируют ее рейтинг на уровне 25–27%. Правящая коалиция Фиалы при этом суммарно набирает сейчас примерно 32–34%.

Таким образом, после нападения Бабиш остаётся ключевой фигурой на политической арене, а волна сочувствия к нему может укрепить позиции ANO в преддверии выборов. После покушения на Фицо также наблюдался рост поддержки его партии среди умеренных и консервативных избирателей.

В итоге, как можно наблюдать, нападения на лидеров партий часто перерастают в фактор политической мобилизации. И он приобретает особенную важность именно в Чехии и Словакии, которые переживают период усиленной политической борьбы, когда традиционные и новые политические силы существуют в условиях все возрастающей политической поляризации общества.

Примеры Венгрии и Словакии, где после покушений на лидеров их популярность только возросла, очевидно, очень сильно путают карты Брюсселю. Еврочиновникам нельзя допускать распространения «венгерской болезни» по Восточной Европе, ведь в таком случае вся европейская экономическая и политическая архитектура посыплется как карточный домик.