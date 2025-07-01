Администрация президента США Дональда Трампа решила отменить некоторые санкции против России, которые мешали строительству двух новых энергоблоков в Венгрии.

Иван Шилов ИА Регнум

Венгрия — одна из очень немногих европейских стран, которые делают ставку на развитие атомной энергетики. Одной из целей нынешнего правительства является доведение процента использования атомной энергии в государственной энергосети до 70%. Сейчас этот показатель составляет около 40%.

АЭС и новая политическая реальность

Будапешт начал проявлять интерес к «мирному атому» с 1950-х. Это привело к строительству и дальнейшему вводу в 1982 году в эксплуатацию АЭС «Пакш», которая была сконструирована по советскому образцу.

Станция показала хорошую эффективность, что заставило задуматься о выведении атомной программы на новый уровень. В 2014 году Венгрия официально подписала соглашение о строительстве двух новых энергоблоков «Пакш-2» с Российской Федерацией.

Стратегия в долгосрочной перспективе была призвана снизить зависимость энергосети Венгрии от других государств, а также сократить количество выбросов токсичных веществ в атмосферу.

Несмотря на общественный резонанс и критику оппозиции, в 2017 году Еврокомиссия дала зеленый свет проекту, что официально ознаменовало новый виток сотрудничества Москвы и Будапешта.

Шаг за шагом проект реализовывался примерно до 2022–2023 годов, когда в Европе начала быстрыми темпами развиваться «культура отмены» всего русского и российского, а администрация Джо Байдена в США искала все новые способы нанести ущерб российской экономике. Несмотря на то, что больше половины населения Венгрии (по данным опроса Medián) поддерживают строительство, споры внутри Союза не прекращаются.

Австрия, например, последовательно выступала против проекта, оспаривая его законность, особенно в части государственной помощи и государственных закупок.

В феврале 2025 года генеральный адвокат Европейского суда справедливости Лайла Медина поддержала апелляцию Австрии, заявив, что Европейская комиссия должна была более тщательно изучить прямое присуждение контракта на строительство российскому предприятию «Росатом».

По мнению генерального адвоката, существовала «неразрывная связь» между государственной помощью и контрактом на строительство, и Комиссия должна была проверить, соответствует ли прямое присуждение контракта положениям ЕС о государственных закупках.

Это решение, хотя и не является обязательным для суда, лишний раз подчеркивает сохраняющиеся юридические и политические разногласия в ЕС по поводу проекта.

Венгрия же, со своей стороны, до сих пор активно отстаивает проект, подчеркивая его критическую важность для собственной энергетической безопасности и стремясь предотвратить распространение санкций ЕС на ядерную энергетику, которая имеет основополагающее значение для государственного развития.

Венгерские власти неоднократно заявляли, что проект «Пакш-2» — это вопрос суверенитета и энергетической независимости страны.

Почему США отменили санкции

27 июня 2025 года министерство финансов США выдало генеральную лицензию 115B, связанную с Россией, которая разрешает определенные операции, касающиеся гражданской ядерной энергетики, до 19 декабря 2025 года. Эта лицензия охватывает проекты, начатые до 21 ноября 2024-го, и включает Центральный банк Российской Федерации.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто оперативно заявил: решение стало возможным благодаря изменению позиции США, где к власти пришел президент, считающий Венгрию другом. По его словам, предыдущая американская администрация ввела «политически мотивированные» санкции, которые сделали практически невозможным продолжение строительства.

Однако не все так просто, как может показаться на первый взгляд.

Безусловно, администрация Трампа имеет довольно теплые отношения с кабинетом Виктора Орбана, который поддерживал нынешнего президента США на протяжении всей предвыборной кампании, но, когда речь заходит о геополитике и стратегическом планировании, дружба всегда отходит на второй план.

Справедливо будет заметить, что снятие санкций и «зеленый свет» Росатому имеют скрытый подтекст. Ведь американцам нужно иметь в виду сразу три факта: грядущие выборы в Венгрии, необходимость наладить диалог с Москвой, а также важность сохранения влияния в Европе — хотя бы в какой-то ее части.

Что касается налаживания диалога Москва — Вашингтон, здесь все ясно. Подробнее стоит остановиться на том, почему решение США играет роль «здесь и сейчас».

Ответ может выглядеть следующим образом. Восточная и Центральная Европа «шатаются», в то время как Западная, во главе с Берлином и Парижем, теперь стремится к независимости от Соединенных Штатов.

В широком смысле слова Вашингтон пытается отхватить под собственное влияние кусок турбулентной Европы, подбрасывая на восток региона «подачки» для укрепления к себе доверия.

Взглянув на карту, можно сделать вывод — получается неплохо.

Прибалты уже давно находятся в орбите американского влияния. Польша после того, как новым президентом стал Кароль Навроцкий, продолжает курс на сближение с США. У Чехии с Штатами оборонный договор. Новый президент Румынии Никушор Дан — прозападный и, хоть и с оговорками, проамериканский лидер.

А в Венгрии — Виктор Орбан, потенциальный уход которого намечен на 2026 год.

Здесь же стоит учитывать, что Дональд Трамп — не вечный президент Соединенных Штатов, поэтому Вашингтон закономерно пытается перестраховаться на случай любого развития событий, ведь, как известно, национальный интерес превыше личности президента.