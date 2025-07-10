В начале июля Европейский парламент опубликовал доклад The Next Wave — объёмный документ, посвященный влиянию религиозных и консервативных организаций на политику в сфере прав человека, гендерного и LGBTQ*-равенства. Среди прочего в тексте содержатся утверждения, что традиционные ценности могут представлять форму «религиозного экстремизма».

ИА Регнум

Авторы документа объемом в 160 страниц анализируют финансирование, риторику и политическое влияние различных фондов, НКО и партий и приходят к выводу: традиционные ценности, в частности христианские и семейные, всё чаще используются для продвижения идей, которые противоречат политике инклюзии, равенства и прав человека.

Отдельно подчёркивается опасность того, что подобные организации получают поддержку от национальных правительств, в том числе в Венгрии и Польше. В числе примеров упомянут венгерский фонд Bethlen Gábor, поддерживающий культурные и образовательные инициативы для венгерских меньшинств за рубежом.

Доклад буквально предлагает посмотреть на культурную преемственность, национальную идентичность и христианские институты не как на часть европейской ткани, а как на потенциальную угрозу.

Это вызывает серьёзные вопросы. Не только о том, как работают европейские структуры, но и о том, какое прошлое они готовы признать частью своей легитимности.

Финансовые потоки под прицелом

Авторы доклада утверждают, что за последние четыре года на поддержку организаций, отстаивающих так называемую гендерно-критическую или, проще говоря, консервативную позицию, было потрачено более 1 миллиарда долларов. Из этой суммы около 73% поступили из стран ЕС.

Среди доноров упоминаются фонды Bethlen Gábor и Batthyány Lajos, финансируемые венгерским государством, а также ряд политических движений и партий консервативного направления: Fidesz (Венгрия), PiS (Польша), Vox (Испания), Fratelli d’Italia (Италия), а также фракции правых евроскептиков ECR и ECPM в Европарламенте.

Авторы доклада озабочены тем, что эти организации влияют на политику внутри стран — членов ЕС, продвигая ценности, которые авторы документа считают несовместимыми с политикой «инклюзии и прав человека».

Чем же в реальности занимаются упомянутые структуры? На примере деятельности венгерского социокультурного фонда Габора Бетлена (Bethlen Gábor) можно более глубоко вникнуть в суть ситуации. Одной из основных задач фонда является поддержка этнических венгров за рубежом, в основном в Словакии, Румынии и на Украине. Организация финансирует образовательные программы, организует выставки, музейные экспозиции, театральные постановки и многое другое. С финансовой поддержкой от фонда открываются венгерские школы, проходят спортивные состязания, выдвигаются политики, которые защищают интересы этнических венгров.

Цель, которую фонд называет приоритетной, можно охарактеризовать примерно так: сохранение национальной идентичности венгерской диаспоры.

Формулировки в докладе закономерно вызвали обеспокоенность в ряде стран Центральной и Восточной Европы, где традиционные ценности лежат в основе общественной, культурной и, что самое главное, политической жизни. В частности, на ситуацию отреагировала венгерский политолог и общественный деятель Петри Бернадетт, имя которой также фигурирует в докладе.

На конференции в Брюсселе, организованной консервативным аналитическим центром MCC, она заявила:

«Называть христианские и семейные ценности экстремизмом — это не просто политический сигнал. Это попытка лишить Европу её культурной и духовной основы. Это уже не спор о правах, это спор о том, кем мы являемся как континент».

В сущности, речь идёт не столько о финансировании, сколько о намеренном идеологическом исключении целых мировоззренческих систем из публичной и институциональной жизни Европы, что, кстати, происходит вот уже около десяти лет.

Что дала Европе династия Габсбургов

Речь идёт не о финансах. И даже не о фондах. Речь — о глубоком конфликте между прошлым и настоящим.

Доклад The Next Wave фактически утверждает: целые слои европейской истории — прежде всего христианское, наднациональное и монархическое наследие — могут стать препятствием для «новой Европы».

Под удар попадает именно то, что веками удерживало Европу от распада: культурная преемственность, институты, основанные на знании, вере и праве.

Брюссельская бюрократия, пересматривая наследие старой Европы, разглядела за всем этим «экстремизмом» тень династии, которая на протяжении столетий выстраивала в Центральной Европе определенную модель общественного порядка, на которую до сих пор ориентируются местные политические силы.

«Сегодняшние наследники семьи Габсбургов-Лотарингских, равно как и их предшественники, некогда сидящие на престоле, способствуют распространению консервативных ценностей и антигендерной пропаганды, что пагубно влияет на развитие и укрепление свободы и демократии в Европе.

Особенно ярко это прослеживается в Венгрии, где, ко всему прочему, действует политическая сеть Виктора Орбана, также пропагандирующая гетеросексуальные нуклеарные семьи, а также приверженность к консервативным христианским взглядам. Это в полной мере может быть охарактеризовано как «религиозный экстремизм», — так звучал один из главных тезисов европарламентариев, выступавших за отстаивание прав сторонников ЛГБТ*-движения.

Говорить о вкладе Габсбургов — значит говорить о Европе в широком смысле: как о культурной системе, а не только как о союзе экономик и бюрократий.

Именно Габсбурги, задолго до нынешнего Брюсселя, пытались создать в Европе наднациональное политическое единство.

Практически все крупнейшие учебные заведения Центральной Европы (университеты и академии) были основаны или институционально поддержаны при Габсбургах. Это не только центры образования, но и хранилища гуманитарного знания, формировавшего европейскую идентичность.

Габсбургами была создана и многоуровневая система представительства — от местных органов до имперских советов, основанная на римском праве.

Классическое искусство и музыка от Гайдна и Моцарта до Штрауса и Малера, ставшие символом Европы как цивилизационного проекта, пользовалась покровительством династии.

Безусловно, историческое наследие Габсбургов не идеально — но оно реально. И отказ от него не нейтральная позиция, а крест на прошлом и будущем.

Ревизия, а не анализ

Главная проблема The Next Wave не в его фактах, а в его логике. Документ строится на предположении, что религиозное и традиционное мышление по умолчанию конфликтует с правами человека и демократией. Это упрощение, а местами — и вовсе искажение.

Если проекты, укрепляющие традиционные ценности, рассматриваются как «инструмент деструктивного влияния», то логика ЕС становится зеркальной: всё, что не вписывается в унифицированную повестку, объявляется опасным по факту.

Петри Бернадетт говорит прямо: «Нас не обвиняют в нарушениях закона. Нас обвиняют в том, что мы держимся за те ценности, на которых Европа строилась веками».

Главный риск для центральноевропейских и восточноевропейских государств заключается в перераспределении финансирования внутри ЕС. Согласно логике доклада, организации, не соответствующие «ценностному курсу» Евросоюза, могут быть исключены из финансируемых программ: от НКО до образовательных учреждений и культурных инициатив.

Все это ставит под угрозу не только небольшие локальные проекты, но и фундаментальные направления гуманитарного образования и научной работы, которые опираются на традиционную европейскую философию, этику и культуру.

В широком смысле здесь можно говорить о переломной точке в жизни европейского региона, ведь отрыв от исторического наследия, которое неизменно было и будет сопряжено с наукой и культурой, может означать начало глубочайшего ценностного и социального кризиса, который неизбежно приведет к серьезным последствиям для ЕС.

Скоро на картах можно будет провести четкую линию. По одну сторону будут страны, для которых «европейские ценности» означают индивидуализм, равенство и секуляризм, а с другой те, кто назовут «европейскими ценностями» семью, историческую память и преемственность, а также социально-культурную нравственность.

* Международное движение, признанное экстремистским и запрещённое в России