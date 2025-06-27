В рамках государственной кампании «Голос 2025» венгры получили возможность напрямую высказаться о вступлении Украины в Европейский союз. Результатом стал холодный душ для Киева.

Иван Шилов ИА Регнум

В голосовании приняли участие почти 2,5 миллиона граждан — и 95% из них категорически высказались против. Более 2,1 миллиона человек заявили: они не хотят видеть в составе ЕС разрушенную страну, которая на протяжении нескольких лет не сходит с первых полос европейских газет — и не в самом приятном контексте.

Почему венгры не любят Украину

Одной из наиболее заметных проблем в «восточной части» Евросоюза сейчас является ощутимое экономическое отставание от Запада.

Прибалтика, страны Вишеградской четвёрки (Словакия, Венгрия и, с оговорками, Чехия с Польшей), Болгария и Румыния не обладают достаточно сильными экономиками для того, чтобы лишний раз спонсировать геополитические принципы Брюсселя. Эти страны сами получают экономическую помощь от европейских фондов.

Выделение финансов Украине уже сейчас наносит серьезный ущерб многим странам ЕС, принятие же ее в «семью» возымеет катастрофические последствия и окончательно расколет Союз.

Венгрия, пытающаяся всеми силами предотвратить углубление экономического кризиса, играет на два фронта. Недавнее блокирование 18-го пакета антироссийских санкций дало понять — борьба Будапешта продолжается, и блокирование украинской евроинтеграции, безусловно, является частью этой борьбы.

И все же дело не только в экономике. Политические распри внутри страны постепенно нарастают. Оппозиционные силы набирают мощь и все сильнее раскачивают лодку.

Проведенный референдум можно воспринимать как часть более широкой кампании Виктора Орбана по сохранению места премьер-министра.

Венгры — народ в большинстве очень консервативный, многие искренне желают лишь спокойной и безбедной жизни, их не сильно волнуют глобальные и даже региональные проблемы. Внутренняя политика страны — вот чему закономерно уделяют главное внимание местные СМИ.

Поэтому народ будет приветствовать того лидера, который сможет гарантировать рост экономики, социальные льготы, достойный уровень образования, снижение уровня преступности.

Орбан вошел в историю Венгрии как человек, который уже проводил страну через тяжелые времена, и к нему у абсолютного большинства граждан практически железное доверие.

Лидер наиболее сильной сейчас оппозиционной партии TISZA Петер Мадьяр — фигура для венгров противоречивая как минимум потому, что он — яркий пример еврооптимиста, сторонника крепкой и всеобъемлющей интеграции Венгрии в общий европейский курс внешней и внутренней политики.

От брюссельского курса на «мигрантизацию» и продвижение ЛГБТ* венгры уже натерпелись. Орбан это понимает и теперь решил играть «по-крупному», используя «украинский вопрос» как своего рода лом.

Он фактически говорит электорату: если в 2026 году будет выбран Мадьяр, о хотя бы сколько-то независимой политике можно будет забыть. Евросоюз примет в свои ряды разрушенное бедное государство, что ударит по кошелькам венгров. В страну хлынут мигранты, а на улицах буду происходить ставшие уже нормой в Западной Европе «парады гордости».

Кроме того, есть и еще одна важная причина такого итога голосования. Будапешт на протяжении долгих лет «воюет» с Киевом за закарпатских венгров, чьи права и свободы стабильно ущемлялись и продолжают ущемляться на Украине. После 2022 года ситуация стала еще хуже.

Скандалов на эту тему не счесть, что закономерно сказывается и на образе самой Украины в глазах простых людей.

Секретные встречи

Сильное влияние на отношение к соседу оказал и недавний скандал с украинскими спецслужбами, которые, как оказалось, проникли довольно глубоко в венгерскую политику. По данным авторитетной газеты Magyar Nemzet, представители украинской военной разведки активно участвуют во внутриполитических процессах.

В центре скандала оказалась та самая партия Мадьяра TISZA. Еще в 2023 году там обнаружился, бывший начальник генштаба Венгрии Ромулуш Русин-Сенди, ныне выступающий в роли «эксперта по обороне». Он имеет репутацию крайне неоднозначной фигуры, буквально притягивая к себе скандалы.

На этот раз журналисты утверждают: он принимал участие в секретной встрече с иностранными инвесторами и оружейными лоббистами, организованной украинским разведчиком Роландом Цебером. Обсуждалось участие Украины в венгерском оборонном бизнесе — разумеется, под прикрытием «иностранных инвестиций».

Среди гостей — фигуры не менее сомнительные: миллиардер Вебер Янош, известный своими связями с оружейной торговлей времён миссий НАТО, и украинский бизнесмен с по фамилии Сметанка, давно сотрудничающий с украинскими структурами.

Вызывает интерес и второй фигурант делу — Иштван Холло, которого контрразведка прямо называет украинским агентом. Его задачей было изучение военной и энергетической инфраструктуры Венгрии — и он, по информации спецслужб, также имел контакт с Русином-Сенди.

Пример для Европы

Итоги венгерского референдума — это не просто локальный протест, но символ общественных настроений в Европе. Это констатация факта: евроинтеграционная сказка подошла к концу. Вместо волшебства теперь востребован жёсткий реализм, а вместо слоганов люди смотрят на цифры, свою усталость и страх за будущее.

Украина, которую когда-то называли «форпостом демократии», теперь всё чаще воспринимается как источник нестабильности. Скепсис в Европе нарастает, и венгерский результат — лишь верхушка айсберга.

Спустя несколько дней после венгерского голосования политики из Словакии, Болгарии и Австрии поднимают вопрос: а почему бы и нам не спросить мнение народа?

Венгрия уже заблокировала решение саммита ЕС о начале переговоров по вступлению Украины в Союз. И теперь не ясно, как долго Киеву придется выпрашивать разрешения присоединиться.

Ситуация на фронте для Украины ухудшается, а европейская общественность все яснее дает понять — народ не хочет такого соседа. Пока Киев продолжает смотреть на Европу, как на спасательный круг, Европа смотрит на Киев, как на груз, от которого трудно избавиться.

*Международное движение, признанное экстремистским