В политике символы порой говорят громче, чем многостраничные коалиционные соглашения. Именно таким символическим актом, ознаменовавшим глубокий сдвиг в чешской политической жизни, стало снятие украинского флага со здания палаты депутатов парламента в Праге.

Это событие, произошедшее 6 ноября, не было случайностью или мелкой провокацией. Это был громкий, почти театральный жест, совершённый новым спикером нижней палаты, лидером ультраправой партии «Свобода и прямая демократия» (SPD) Томио Окамурой.

Флаг, висевший на фасаде с февраля 2022 года как зримое воплощение солидарности с Киевом, был убран в первый же рабочий день нового руководства. Мотив Окамуры был предельно ясен и лаконичен: Чешская Республика — на первом месте.

Этот поступок, вызвавший бурю негодования у либеральной оппозиции и в Киеве, стал яркой метафорой смены политического курса, который теперь будет определять новая парламентская коалиция.

Новый расклад

Предпосылки для этого поворота были заложены на парламентских выборах 3–4 октября. Уверенная победа движения ANO («Акция недовольных граждан») во главе с миллиардером и бывшим премьер-министром Андреем Бабишем стала прямым ответом на усталость общества от идеологизированной политики и социально-экономических проблем.

ANO набрало 34,51% голосов, что сделало Бабиша ключевой фигурой в формировании нового правительства.

Однако для получения большинства Бабишу, которого часто называют чешским Трампом за его популистский стиль и критику истеблишмента, потребовались союзники. Ими стали две правопопулистские силы, объединенные общим знаменателем — жесткой критикой Брюсселя и национально ориентированной повесткой.

Первая — SPD Томио Окамуры, ультраправая, антимиграционная и наиболее евроскептическая партия, открыто требующая проведения референдума о выходе Чехии из ЕС (Czexit).

Вторая — Motoristé sobě («Объединенные автомобилисты»), партия, чья программа сфокусирована на борьбе с экологическими ограничениями, в первую очередь с европейским «зеленым» курсом и запретом на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

Новая трехпартийная коалиция, получившая 108 из 200 мест в нижней палате парламента, представляет собой мощный антисистемный блок. Ее ключевой объединяющей идеей стало стремление поставить национальные интересы и экономический прагматизм выше наднациональных обязательств и идеологической солидарности.

Формирование коалиции ANO-SPD-Motoristé означает не просто смену лиц в правительстве, а фундаментальный пересмотр внешней и внутренней политики Чехии.

От солидарности к прагматизму

Новое правительство намерено занять максимально жесткую позицию в отношении Брюсселя. Коалиционное соглашение прямо заявляет о необходимости пересмотра «зеленого» курса, который, по мнению коалиции, наносит непоправимый ущерб чешской промышленности и экономике.

В частности, будет предпринята попытка заблокировать европейский запрет на продажу новых автомобилей с ДВС.

Кроме того, коалиция подтвердила отказ от введения евро, что является символическим шагом, подчеркивающим суверенитет в финансовой политике.

Инцидент с украинским флагом стал лишь первым заметным шагом. В программе коалиции четко прописано прекращение военной помощи Киеву, поступающей из Праги.

Внешнеполитический вектор сместится в сторону «дипломатических шагов, направленных на прекращение войны».

Это означает значительное охлаждение отношений с Киевом и отказ от роли одного из самых активных европейских сторонников Украины, которую Чехия играла при предыдущем правительстве Петра Фиалы.

Несмотря на евроскептицизм, коалиция, вероятно, сохранит членство в НАТО, однако будет критиковать политику увеличения оборонных расходов, что соответствует общей линии на сокращение нецелевых, по их мнению, трат.

Ожидается также резкое ужесточение миграционной политики (ключевое требование SPD) и пересмотр бюджета.

Бабиш уже обрушился с критикой на финансовую политику уходящего кабинета, обещая сфокусироваться на снижении налогов для граждан и борьбе с инфляцией. Экономический прагматизм, апеллирующий к кошельку избирателя, станет доминирующим мотивом.

Цена суверенитета

Снятие украинского флага — это не просто политическое хулиганство, как его поспешили назвать оппоненты. Это манифест новой чешской власти, которая заявляет о своем праве на суверенную внешнюю политику.

Новая коалиция, объединившая популистов и ультраправых, пришла к власти на волне разочарования чехов в европейской солидарности, которая, по их мнению, оплачивалась из кармана рядовых граждан. Андрей Бабиш и его партнеры обещают «вернуть Чехию чехам», сосредоточившись на внутренних проблемах.

Однако этот поворот несет в себе и риски. Сможет ли разношерстная коалиция, объединенная лишь критикой прошлого, сохранить единство перед лицом неизбежного давления со стороны Брюсселя и внутренней оппозиции? Ответ на этот вопрос определит не только судьбу правительства Бабиша, но и среднесрочную траекторию всей Центральной Европы.

Одно можно сказать с уверенностью: эпоха безусловной европейской солидарности для Чехии подошла к концу, уступив место эпохе жесткого прагматизма с национальным акцентом.