Армен Ханбабян
Последние публикации
Страна удивительных советов
Может ли конфликт отцов и детей в Армении привести к опасному разрыву между поколениями? На фоне жарких споров и коллизий, сопровождающих в Армении подготовку к референдуму по смене действующего состава Конституционного суда, практически незамеченным прошло удивительное решение Национального...
11 марта 2020
Уступок не будет: Армения — Азербайджан — Нагорный Карабах
Прошедшая недавно в словацкой Братиславе уже пятая по счету в 2019 году встреча глав МИД Армении и Азербайджана отнюдь не стала прорывной на долгом и нелегком пути к миру в Карабахе. Однако прорыв все же состоялся, хотя и оказался несколько неожиданным. Изначально мало кто верил, что на сей раз...
16 января 2020
Русский «триумф» в Турции
Продажа С-400 Анкаре — ответ Москвы на выход Америки из Договора о ракетах меньшей и средней дальности? Резонансная российско-турецкая оружейная сделка осуществлена: несмотря на яростное недовольство американцев и европейцев, Москва начала поставки Анкаре грозных зенитных ракетных комплексов С-400...
22 августа 2019
«Бархат» и «шипы» Армении: новая власть реализует свои благие намерения?
Сразу отметим, что никаких неожиданностей не произошло, министрами в большинстве случаев были переназначены те люди, которые и ранее руководили вверенными им ведомствами. Стоит лишь отметить, что свои посты, как и предполагалось, сохранили главы МИД и Минобороны — Зограб Мнацаканян и Давид Тоноян...
11 февраля 2019
Армения избрала парламент без оппозиции
Внеочередные парламентские выборы, состоявшиеся в Армении 9 декабря, не принесли сенсаций. Блок «Мой шаг», возглавляемый харизматичным премьером Николом Пашиняном, одержал более чем убедительную победу, набрав более 70% голосов. На второе место ожидаемо вышла партия «Процветающая Армения», ведомая...
21 января 2019
Армения: с чем идут на парламентские выборы новая и старая власть
И сегодня мало кто сомневается, что правительство, всё это время пребывающее под дамокловым мечом возможного, хотя и маловероятного импичмента, будет иметь в новоизбранном парламенте прочное, если не тотальное большинство своих сторонников. С чем же, кроме понятных в таких случаях обещаний «сделать...
3 декабря 2018
Постреволюционная Армения. Время тревог, ожиданий и надежд
После «бархатной революции» в Армении прошло более четырех месяцев. За это время ситуация в стране заметно изменилась. Меньше стало митинговой эйфории, люди все чаще задумываются: а что дальше, как будем жить при новой власти? И пока однозначного ответа на этот вопрос ни у кого нет. Скорее всего...
2 октября 2018
Перемены в Армении без перемен
На днях президент Серж Саргсян начал завершающий этап фундаментальных перемен во внутриполитической жизни страны, связанных с изменением Конституции и превращением Армении в парламентскую республику. Встретившись с руководством национального собрания, президент в числе прочего особо подчеркнул, что...
6 февраля 2018
Поставки Россией оружия Баку: выгодный бизнес, но рискованная политика
На фоне практически полной стагнации политической жизни в Армении важнейшим вопросом, который действительно интересует общество и является предметом самых горячих дискуссий, стал вопрос о продолжающихся поставках российского оружия и военной техники в Азербайджан. Этому во многом способствует и...
8 августа 2017
Кто может стать следующим президентом Армении
Чем ближе весна 2018 года, когда Армения полностью перейдет на парламентскую форму правления, тем активнее обсуждают СМИ возможные будущие кадровые расклады во власти. В том числе и вопрос о том, кто может стать президентом страны. И хотя по новой Конституции роль президента, избираемого на 7 лет...
20 июля 2017
Переговоры длиною в 23 года
«Май побед наших»… Слова, хорошо знакомые каждому армянину. Ведь вот уже 25 лет мы 9 мая отмечаем сразу два праздника — Победу в Великой Отечественной войне и взятие в 1992 году Шуши. Этот исторический успех стал фундаментом для дальнейшего победоносного развития карабахской эпопеи. Военная победа...
6 июня 2017
На смену власти президента в Армении приходит «тандемократия»?
Парламентские выборы в Армении в начале мая власть называла «судьбоносными», имея в виду, что отныне именно Национальное Собрание станет играть в жизни республики главенствующую роль. Впрочем, произойдет это не сразу. Еще год президент Серж Саргсян будет оставаться во главе государства, и лишь...
6 мая 2017
Армения: время надежд или время реальных перемен?
… Это было особенно заметно на фоне предшествующих лет, которые стали временем классического застоя. Как и бывает в застойные времена, постепенно, но неуклонно падали экономические показатели, все ниже становился уровень жизни людей, ухудшалось ее качество, росла эмиграция. И конечно же все это...
14 января 2017
Армения: армия для народа или народ для армии?
После апрельской войны в Нагорном Карабахе ситуация в Армении стала кардинально меняться. Неоднозначные итоги четырехдневной кампании обнажили огромные проблемы, годами копившиеся не только в армии, но во всех сферах общественно-политической и экономической жизни страны. Общественное недовольство...
5 ноября 2016
Может ли принц Чарльз негативно воздействовать на экологию Армении?
Ученые официально заявили, что на Земле началась новая геологическая эра — антропоцен. Об этом было объявлено на прошедшем недавно в Кейптауне Международном геологическом конгрессе. По словам исследователей, антропоцен отличается от всех предыдущих формаций в истории Земли тем, что «наши...
8 октября 2016
Армения после «мятежа»: разочарование и тревожное напряжение
Итак, члены вооруженной группы «Сасна црер», захватившие в Ереване полк ППС, сложили оружие. Это можно только приветствовать. Не будет больше жертв, не будет крови. Потрясенная армянская столица постепенно приходит в себя после двух недель опаснейшего противостояния. Впрочем, митинги на площади...
6 сентября 2016