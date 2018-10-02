После «бархатной революции» в Армении прошло более четырех месяцев. За это время ситуация в стране заметно изменилась. Меньше стало митинговой эйфории, люди все чаще задумываются: а что дальше, как будем жить при новой власти? И пока однозначного ответа на этот вопрос ни у кого нет. Скорее всего, нет его и у молодого правительства, которое практически все считают временным.

Gov.am Заседание нового правительства Армении

Но при всем том очень трудно встретить человека, ностальгирующего по прежним временам и порядкам. Доминирующее мнение совершенно однозначно: жить так, как жили раньше, было совершенно невозможно, перемены давно назрели. С этим согласны даже последовательные противники премьер-министра Никола Пашиняна и его малоопытных назначенцев. А вот сторонники, которые до сих пор составляют подавляющее большинство граждан, критикуют новую власть за ее «нерешительность» и «непоследовательность». Почему, несмотря на громкие обещания искоренить коррупцию и беззаконие, до сих пор не вершится «суд скорый и праведный» над «всем известными» коррупционерами, «расхитителями народного достояния»? Почему многих из этих людей сперва задерживают, а потом быстренько отпускают, правда, под подписку о невыезде?

Yerevantsi Никол Пашинян на демонстрации в Ереване. Апрель 2018

Робкие указания на то, что Никол Пашинян пришел к власти под лозунгом восстановления законности, и не он, а только суд может решать судьбу каждого из ненавистных народу персонажей, а для этого нужно долгое и скрупулезное следствие, встречаются людьми со скептической ухмылкой. Да какой суд, какое следствие! Вот они, негодяи, — со своими умопомрачительными дворцами, латифундиями, долгие годы нагло выставляемой напоказ роскошью! Пусть сами, сидя на нарах, доказывают, откуда что взялось. Словом, народ жаждет «революционной законности». А поскольку премьер-министр явно не хочет идти по пути Робеспьера и большевиков, граждане все чаще начинают задаваться вопросом «за что боролись?»

И это лишь одна из проблем, стоящих перед новой властью. Главное — повышение уровня и качества жизни людей, а вот с этим пока весьма сложно. Да, валовой продукт страны растет, но, как говорят специалисты, во многом потому, что налоги стали выплачиваться в полном объеме, а армяне-беженцы с Ближнего Востока начали развивать в Армении малый и средний бизнес. Но серьезных инвестиций пока нет. Премьер, совершая зарубежные поездки, постоянно призывает российских и европейских бизнесменов-армян (да и не только армян) поверить в прочность новой власти и ее самые благие и чистые намерения и начать вкладывать деньги в развитие ограбленной и обескровленной республики. Бизнесмены, однако, сомневаются — такие призывы и обещания они слышали последние двадцать лет, а поверив, многократно бывали обмануты. И быть «кинутыми» в очередной раз совсем не спешат. Предпочитают выждать и присмотреться.

Подобного рода опасения подогреваются и определенной активизацией сил реванша, которые возглавляет второй президент страны Роберт Кочарян. После своего краткосрочного задержания в рамка расследования «дела 1 марта 2008 года» он, выйдя из узилища, заявил, что «возвращается в политику» и что Пашинян «еще пожалеет, что с ним связался». Кажется, Кочарян все еще считает, что «в этой стране он является единственным мужчиной». И сегодня значительные материальные ресурсы, которыми, как считается, располагает второй президент, брошены на дестабилизацию обстановки в Армении. В качестве примера называют, в частности, обнародование прослушки телефонного разговора руководителя Службы национальной безопасности с начальником Специальной следственной службы республики, обсуждающих вопросы, связанные именно с делом Кочаряна. Это породило громкий скандал, однако к ожидаемому результату — отставке названых правоохранителей — не привело. Что, заметим, вызвало нескрываемое разочарование у адвокатов Кочаряна, один из которых прямо сказал, что они рассчитывали на иной исход. И это стало косвенным свидетельством того, что было ясно изначально: за прослушкой просматривается след второго президента.

Роберт Кочарян

Дело, однако, в том, что никаким влиянием и авторитетом в обществе, причем не только в Армении, но и в Арцахе, Кочарян не пользуется. Сторонников у него немного. Крайне негативное впечатление на общественность произвел и тот факт, что Кочарян практически в унисон с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обвинил Никола Пашиняна в установлении в Армении «диктатуры». Ведь Кочарян солидаризировался в данном случае не со светочем правозащитного движения, а с политиком, установившим на Апшероне жесткую диктатуру, и уж никак не Алиеву рассуждать о «нарушениях прав человека» в Армении.

При этом, насколько бы ни казалось удивительным, возвращения второго президента категорически не желают не только так называемые «простые люди», но и вся политическая элита, в той или иной степени связанная с третьим президентом Сержем Саргсяном. Кажется, именно их тревожит возможность — пусть и сугубо гипотетическая — повторного возвышения Кочаряна, причем тревожит даже больше, нежели новую власть.

Тут следует добавить, что многие эксперты и наблюдатели сходятся во мнении, что премьер Пашинян явно поспешил с «резкими движениями» в отношении Роберта Кочаряна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. Разумеется, он связан обещаниями как можно оперативнее раскрыть «дело 1 марта 2008 года», однако момент был выбран явно неудачный. Куда правильнее было бы провести выборы в Совет старейшин Еревана, обеспечить там себе устойчивое большинство, провести своего кандидата на пост градоначальника, а затем уже, имея «прочный столичный тыл», организовать досрочные выборы парламента страны и получить законодательный орган, отвечающий новым реалиям и настроениям общества. И лишь после этого можно было бы приступить к серьезным шагам, разумеется, согласовав их с российской стороной. Пока же получилось не слишком продуманно, и единственным видимым результатом стал рост настороженности Москвы, так что премьеру пришлось идти на беспрецедентные шаги — например, допустить представителей РФ на территорию американской биолаборатории, чего несколько лет избегала власть Сержа Саргсяна. Кажется, это сыграло свою роль, потому что Кремль объявил о готовящемся визите Владимира Путина в Армению. Несомненно, данный факт свидетельствует, что Кремль готов и дальше работать с новой армянской властью.

Gov.am Дом Правительства Республики Армения

О поводах и причинах «бархатной революции» сказано предостаточно, выдвинуты и досконально рассмотрены, пожалуй, все возможные версии, включая и совершенно конспирологические. Потому возвращаться ко всему этому смысла нет. Однако об одном из факторов следует сказать непременно.

До сих пор почему-то не был рассмотрен такой весьма немаловажный аспект происшедшего, как конфликт поколений, хотя очевидно, что случившееся в немалой степени является образцом борьбы «отцов и детей» и смены политических поколений в стране. Отсюда, кстати, и многое, что представляется стороннему наблюдателю не слишком понятым и даже странным.

Долгие годы все руководители Армении, все политики — провластные и оппозиционные, диссиденты и сервильные представители правящего класса, а также значительная часть граждан — все они были людьми «советского производства», руководствовались соответствующими понятиями и инерцией мышления, которую принято называть «постсоветской». А сегодня автор этих строк не без удивления обнаружил, что ситуация в Армении коренным образом изменилась. Те, кому лет 30 и меньше, совершенно не связаны с прошлым временем воспоминаниями и образом мышления. Они выросли и сформировались в иной реальности, которая постепенно отхватывала все новые и новые сегменты молодежи. Дело в том, что — в отличие от, например, России — т. н. «советская традиция» отнюдь не укоренялась в массах способами зачастую искусственными и достаточно натужными, а напротив — постепенно, но неуклонно слабела и сходила на нет. В данном случае у нас нет задачи рассматривать вопрос с точки зрения — хорошо это или плохо. Просто такова реальность, с которой нельзя не считаться и которую непременно следует принимать во внимание. Разумеется, армянам, постоянно проживающим в России, подобное утверждение может показаться по меньшей мере неожиданным, поскольку они привыкли к иному. Но принять это обстоятельство придется, поскольку оно многое объясняет. В частности, тот факт, почему к руководству страной пришли совершенно «зеленые», неопытные персонажи, понятия не имеющие, «как именно надо руководить». Но это — на наш взгляд. Они выглядят неопытными и неумелыми в парадигме прежних представлений, характерных для старших поколений. Разумеется, они ошибаются, причем нередко. Но зато ведь и обучаются быстро, этого отнять нельзя. К тому же реакция у них намного острее, нежели у людей, которые вдвое их старше. И эта молодежь, как представляется, еще далеко не сказала своего последнего слова.

Открытие улицы Саят-Нова в Ереване. 1963

Есть и еще одна причина, по которой происходящее в Армении нередко представляется в несколько искаженном свете. Дело в том, что сторонний наблюдатель склонен основываться на публикациях армянских СМИ, конъюнктурных высказываниях тех или иных участников политических процессов, информации, доступной в соцсетях. Увы, и то, и другое, и третье нередко крайне слабо связано с реальным положением дел. Сегодня распространяется небывалое количество фейков, а проверить их подлинность, конечно же, затруднительно. Да и привыкли наши люди «написанному верить» и от этой привычки пока не избавились. А что касается бури, которая яростно бушует в соцсетях, то это — буря в стакане воды. Потому что на самом деле в соцсетях выступает очень небольшая часть населения и представленные мнения вовсе не отражают доминирующих настроений.

…Когда-то на фоне сотрясающих Россию тектонических потрясений многовекового имперского уклада Александр Блок писал: «Слушайте музыку революции!» Сегодня из-за царящей какофонии мнений и обмена малопочтенными «любезностями» расслышать настоящую мелодию армянской революции очень нелегко. Но это не значит, что ее нет. А вот пробьется ли эта музыка к свету или потонет в сумбуре, который неизбежно сопровождает любые фундаментальные перемены, — покажет время.

«Ноев Ковчег»