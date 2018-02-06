На днях президент Серж Саргсян начал завершающий этап фундаментальных перемен во внутриполитической жизни страны, связанных с изменением Конституции и превращением Армении в парламентскую республику. Встретившись с руководством национального собрания, президент в числе прочего особо подчеркнул, что «мы обязаны успешно завершить переходный период, а критерием успеха станет в существующих условиях плавный и гладкий процесс без потрясений».

Иван Шилов ИА REGNUM Серж Саргсян

Впрочем, сегодня мало кто сомневается, что потрясений не случится. 2 марта парламент выберет нового главу государства, прерогативы которого будут существенно меньше тех, которыми располагает действующий президент. Вся полнота власти, согласно обновленному Основному закону, будет сосредоточена в руках премьер-министра.

Симптоматично, что политическое содержание реформы практически никого не интересует, ибо очевидно, что правящая команда в любом случае останется «у руля» (собственно, ради этого и была затеяна реформа), зато масса версий, домыслов и предположений посвящены персональному составу будущего ареопага. Газеты уже многократно «назначили» и «переназначили» на тех или иные ключевые должности практически всех более-менее известных политиков и чиновников. Так, нынешнего министра обороны Вигена Саргсяна «передвинули» на пост министра иностранных дел. Вместо него оборонное ведомство якобы должен возглавить руководитель МЧС Давид Тоноян, ранее бывший первым замминистра обороны. А нынешнего главу внешнеполитического ведомства Эдварда Налбандяна прочили в президенты, объясняя это тем, что он досконально владеет проблематикой карабахского урегулирования и в качестве главы государства может успешно продолжать переговоры как в рамках Минской группы ОБСЕ по Карабаху, так и в ходе контактов с зарубежными коллегами-президентами. Впрочем, «претендентов» на президентский пост много. Это и нынешний председатель конституционного суда Гагик Арутюнян, и посол Армении в Англии Армен Саркисян, и «близкий друг» Сержа Саргсяна, крупный бизнесмен Барсег Бегларян, и экс-президент Арцаха Аркадий Гукасян, и даже один из создателей комитета «Карабах», экс-премьер, перешедший затем в резкую оппозицию к первому президенту Левону Тер-Петросяну, ныне — глава общественной палаты Армении Вазген Манукян…

Ноев Ковчег

Весь этот разнобой был явным свидетельством того, что за почетный президентский пост в рядах властной команды шла нешуточная борьба. Серж Саргсян, правда, несколько «сузил» число виртуальных претендентов, рассказав, каким именно видит он своего преемника.

«Это должен быть человек, имеющий богатое прошлое, прошедший длинный путь, известный как в стране, так и за рубежом, который сможет достойно представлять Армению на международном уровне, выполнять свои представительские функции как внутри страны, так и за ее пределами. Будущий президент должен владеть иностранными языками, иметь широкие связи как в диаспоре, так и в Армении, пользоваться авторитетом и, самое главное, быть беспристрастным человеком, который никогда раньше не занимался политикой и никогда не был членом какой-либо партии», — отметил Серж Саргсян на встрече с представителями интеллигенции.

Многим стало ясно, что подобным требованиям больше других соответствует Армен Саркисян. И уже через несколько дней действующий глава государства официально предложил дипломату стать кандидатом на президентский пост от РПА. И хотя сам Армен Саркисян не сразу дал согласие, отметив, что хотел бы предварительно пообщаться с представителями различных политических сил, научной и творческой интеллигенции, делового сообщества и трудящихся, совершенно ясно, что именно он в результате и займет на 7 лет, согласно новой Конституции, президентский пост. Необходимое большинство для утверждения его кандидатуры у правящей партии в национальном собрании имеется.

World Economic Forum Армен Саркисян

Вероятный будущий глава армянского государства родился 23 июня 1953 года в Ереване, окончил факультет теоретической физики и математики Ереванского госуниверситета. Еще в советские годы (что для тех времен было большой редкостью) некоторое время проработал приглашенным исследователем и преподавателем в Кембриджском университете и Институте математики Лондонского университета. Трижды в разные годы назначался послом Армении в Лондоне, одновременно занимал посты «старшего посла» Армении в Европе, посла в Евросоюзе, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Ватикане. В 1996 году был назначен премьер-министром, но в этой должности пробыл лишь четыре месяца, добровольно подав в отставку. В те времена ходили слухи, что причиной этого стал его острый конфликт с тогдашним всесильным министром обороны Вазгеном Саркисяном. Впрочем, согласно официальной версии, ему было необходимо срочное лечение за рубежом от тяжкого недуга. Живя в Англии, Армен Саркисян активно занимался бизнесом, был консультантом ряда крупных транснациональных компаний, завел прочные связи в высших политических и предпринимательских сферах Великобритании и Европы в целом. В частности, говорят о его близком и тесном знакомстве с принцем Чарльзом. Осуществляет бизнес-проекты также в Казахстане (благодаря, как утверждается, знакомству с дочерью президента Назарбаева Даригой) и в России. Так, шесть лет назад Армен Саркисян (в качестве руководителя группы компаний Knightsbridge) и губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков подписали меморандум о сотрудничестве по проекту Новоладожского водовода. Сделка впоследствии была аннулирована, но уже вскоре Армен Саркисян «вошел» в Архангельскую область, подписав с местным руководством меморандум о сотрудничестве в области энергетики, транспорта и туризма. По данным 2013 года, опубликованным в российском журнале «Компания», Армен Саркисян управлял 25 компаниями.

Что касается ключевого поста премьер-министра, то тут вариантов, разумеется, изначально было куда меньше — ведь с весны будущего года в руках премьера будет сосредоточена вся полнота власти. И пересуды велись только вокруг того, станет ли главой правительства сам Серж Саргсян, или на этом посту останется нынешний премьер Карен Карапетян, а действующий президент превратится в «теневого лидера», который будет управлять страной в качестве руководителя правящей Республиканской партии Армении и республиканского большинства в парламенте.

European People's Party Серж Саргсян

Отметим, что сам Серж Саргсян ранее неоднократно заявлял, что не намерен претендовать на должность премьер-министра, однако прямо давал понять, что сохранит за собой руководство силовыми структурами. Но в Республиканской партии явно хотели бы видеть своего лидера не только фактическим руководителем, но политиком, сохранившим в своих руках все реальные рычаги управления. Определенную обеспокоенность республиканцев понять можно: история современной Армении дает примеры того, как прочное и монолитное, казалось бы, парламентское большинство в одночасье трансформируется в небольшую группку политических маргиналов…

Вероятно, последнее обстоятельство, более чем хорошо известное и самому Сержу Саргсяну, станет причиной того, что он «даст себя уговорить» встать во главе правительства. О таких намерениях, в частности, свидетельствует и тот факт, что, согласно готовящимся поправкам в законодательство, уже не президент, а премьер станет куратором силовых ведомств страны. Тем не менее стоит прислушаться к известному политтехнологу Армену Бадаляну, по мнению которого, «вопрос будет решаться во внешнеполитических центрах, главным образом в результате дискуссий с Западом». При этом, как считает Бадалян, «Запад будет играть решающую роль», потому что отсутствие финансирования со стороны в частности ЕС крайне негативно отразится на экономике республики.

«В ближайшем будущем президент поедет в Европу, ПАСЕ, не исключено, что во время этого визита он будет проводить публичные или непубличные встречи с руководителями влиятельных стран ЕС, и именно в этом контексте следует рассматривать вопрос назначения премьер-министра», — утверждает эксперт.

Ноев Ковчег

Добавим, однако, что данный вопрос станет рассматриваться не только и даже не столько в «европейском» контексте, но в первую очередь — с учетом мнения России. И в этой связи напомним, что нынешний премьер Карен Карапетян вернулся в Ереван из Москвы, где работал одним из топ-менеджеров в системе «Газпрома». А до этого он руководил структурами газового монополиста в Армении, после чего ненадолго возглавил ереванскую мэрию. Однако покинул данный пост — как утверждали, в силу возникших противоречий если не с самим Сержем Саргсяном, то уж точно с людьми из его ближайшего окружения. Сегодня трудно сказать, насколько эти утверждения соответствовали действительности, но совершенно понятно, что его возвращение в Армению на пост премьер-министра никак не могло состояться, по крайней мере, без одобрения Кремля, «назначенцем» которого Карапетяна в Армении и сегодня считают многие. В любом случае российская сторона выскажет по этому вопросу свои подходы (если еще не высказала), и это, безусловно, будет иметь очень большое значение при принятии окончательного решения перед голосованием в парламенте.

Само голосование, разумеется, пройдет вполне гладко. Помимо депутатов-республиканцев, за предложенную властью кандидатуру проголосуют и коалиционные партнеры — законодатели от «Дашнакцутюн». Нет также сомнений в поддержке со стороны блока олигарха Гагика Царукяна, руководимая, а скорее — принадлежащая которому политическая сила так незатейливо и называется — блок «Царукян». Оппозиция в лице депутатов от блока «Елк» («Выход») в любом случае проголосует против, но ее 9 мандатов ничего не решают. И поэтому главным становится вопрос о разрешении интриги в первом же туре голосования. Думается, именно это имел в виду Серж Саргсян, призывая депутатов к обеспечению «гладкого, без потрясений» процесса переформатирования власти. Впрочем, об этом было уже совершенно прямо сказано во время встречи президента с кандидатом в преемники: «Наше пожелание — чтобы эти выборы состоялись в один этап и в начале марта мы уже имели четвертого президента Республики Армения».

Photolure Блок «Елк»

Оппозиция, несмотря на недостаток сил, не желает тем не менее оставаться на обочине разворачивающихся процессов. Фракция блока «Елк» заявила, что имеет своего кандидата на пост президента (Артак Зейналян), однако его вряд ли удастся зарегистрировать без поддержки других парламентских групп, которые оказывать такую поддержку отнюдь не спешат. 19 января «Елк» попытался организовать в Ереване массовую протестную акцию против недавнего существенного повышения цен на основные продукты, а также бензин, дизтопливо и моторный газ. Подорожание энергоносителей, заметим, в скором времени неизбежно повлечет за собой дальнейший рост цен и тарифов на общественном транспорте, спираль дороговизны продолжит раскручиваться. Однако хотя этот вопрос и является самым насущным для народа, в митинге и шествии приняли участие едва ли больше тысячи человек, хотя активистам «Елка» в креативности и умении завладеть вниманием публики не откажешь. Так, они вручную толкали по улицам старый неисправный «жигуленок», призванный символизировать состояние отечественной экономики. Но всё напрасно, протестующих оказалось немного, повторить масштабные протесты, которые прошли летом 2015 года в связи с намерением властей повысить тарифы на электроэнергию, не удалось, второго «электромайдана» не случилось. Упомянутый выше эксперт Армен Бадалян полагает, что это стало следствием тактической ошибки оппозиции, поскольку призыв выступить против повышения цен не имел политического наполнения. Между тем «движения в Армении были политическими, будь то карабахское движение или президентские выборы, люди всегда вставали по политическим вопросам, а те, кто недоволен подорожанием, уезжают». Но, конечно, нельзя при этом не отметить, что подавляющее большинство граждан очень сильно разочаровались в политике, ее конкретных представителях и утратили веру в то, что протестами либо выборами что-то возможно изменить. Поэтому немалая часть общества пребывает в состоянии депрессивной апатии. Поэтому и крайне любопытные, и, скорее всего, неизбежные кадровые перестановки в высших эшелонах власти, которые произойдут в течение первого — начале второго квартала, вряд ли оживят застойный фон внутриполитической жизни страны. Ведь все понимают, что пока что речь идет о переменах, призванных если не полностью избежать, то хотя бы максимально оттянуть начало реальных фундаментальных изменений в экономической и социально-политической жизни.

Ноев Ковчег