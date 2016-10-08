Ученые официально заявили, что на Земле началась новая геологическая эра — антропоцен. Об этом было объявлено на прошедшем недавно в Кейптауне Международном геологическом конгрессе. По словам исследователей, антропоцен отличается от всех предыдущих формаций в истории Земли тем, что «наши коллективные действия начали доминировать в работе всех экологических механизмов планеты».

ИА REGNUM

Образно выразился по этому поводу британский профессор Кристофер Рапли: «По сути, Земля — это гигантский космический корабль, экипажем которого является человечество. Если бы мы жили на реальном звездолете, постоянные вмешательства в работу его систем жизнеобеспечения были бы безумием.

Начало антропоцена говорит о том, что мы играем с огнем». Профессор прав: недавние исследования установили, что только за последние четверть века масштабы незатронутой природы на планете сократились на 10 процентов.

Конечно, есть много стран, где хорошо понимают грозящую человечеству опасность и относятся к природе бережно и осторожно. К сожалению, к числу таких государств никак нельзя причислить Армению, которая имеет очень большой потенциал для того, чтобы по праву считаться истинным экологическим раем. Однако в действительности все выглядит совершенно иначе. Причем настолько, что открытие ученых-геологов, быть может, сделано в том числе и в результате изучения примера Армении — своего рода «маленького звездолета», где совершенно открыто идет упомянутая «игра с огнем». Это не преувеличение — в мировом рейтинге экологической эффективности Армения занимает 93-е место в списке из 132 государств.

В середине августа, менее чем за месяц до своей отставки, премьер-министр республики Овик Абрамян с большим удовлетворением заявил о начале разработки золотодобывающего рудника Амулсар. Работы ведет компания «Лидиан Армения», дочернее предприятие британской «Lydian International Ltd.». Абрамян с гордостью говорил о том, что данный проект является одной из крупнейших инвестиционных программ, которые осуществляются в стране. Одно только обустройство рудника обойдется в 370 млн долларов, на начальном этапе здесь будет занято более 1000 строителей, а когда начнется добыча, это обеспечит работу для 700 человек, что немало для страны, где безработица давно уже стала заметной проблемой социальной жизни. К тому же в правительстве уверяют, что Амулсар — первый проект такого масштаба, при разработке которого был осуществлен мониторинг экологических рисков в соответствии с международными, в частности, европейскими критериями.

Однако все эти заверения абсолютно не убеждают экологов, которые давно уже прямо говорят, что разработка Амулсарского месторождения, запасы золота на котором составляют, по предварительной оценке, всего лишь 40 тонн, может стать причиной настоящей экологической катастрофы. Тем более что расположен рудник в одном из красивейших уголков Армении — Сюнике, неподалеку от широко известного далеко за пределами страны курорта Джермук. Местное издание «Первый Информационный» цитирует в этой связи эколога Грету Габриелян, по словам которой заверения официальных структур о том, что все сопутствующие риски учтены, отнюдь не соответствуют действительности. Об этом, по словам эксперта, можно судить по работе уже действующих в стране приисков, при запуске которых говорилось много красивых и правильных слов, крайне далеких, однако, от действительного положения вещей. Габриелян утверждает, что все проведенные экспертизы «носили формальный характер». Специалист предупреждает: вскрышные работы, которые будут проводиться в том числе и с применением взрывов, способны повлиять на химический состав уникальной лечебно-столовой воды «Джермук», которой, собственно, и славен курорт. И это не все. Большое количество пыли и неизбежные токсичные отходы начнут оседать в округе, включая бассейн Кечутского водохранилища. А ведь именно отсюда идет по 48-километровому подземному тоннелю-акведуку значительная часть воды, позволяющая поддерживать на необходимом уровне водное зеркало озера Севан. Получается, что и уникальный высокогорный водоем может быть отравлен. Причем такие последствия практически неизбежны, ибо разрабатываться месторождение будет открытым способом. Грета Габриелян утверждает, что подобного типа рудники, где на тонну породы приходится менее 1 грамма «желтого металла», в мире, как правило, не разрабатывают, — они считаются «бедными». «Даже во времена Советского Союза такого жесткого отношения к Армении не было», — сказала эколог.

Протестуют и местные жители. Они опасаются, что стройка и дальнейшая эксплуатация приведут к загрязнению пастбищ и сделают их непригодными для выпаса скота. Не случайно городское руководство Джермука — мэр и члены совета старейшин — ранее обратились к правительству с просьбой закрыть программу, которая представляется им губительной. Обращение, как видим, было проигнорировано. А ведь то же правительство лет шесть назад решило присвоить Джермуку статус туристического центра Армении. Здесь были построены современные гостиницы, инфраструктура. Однако ныне в пятизвездочном отеле живут специалисты, которые положили начало процессу уничтожения и самого курорта, и значительной территории в округе. Мало того, в области Вайоц Дзор, где начата эта очень спорная стройка, имеются занесенные в Красную книгу представители флоры и фауны. Не стоит и говорить, сколь незавидная судьба ожидает местные леса (которых и без того в Армении не так уж много) и их обитателей…

Негативно оценивают проект не только экологи, но и сейсмологи. Дело в том, что район разработки находится над тектонической трещиной. Никто не даст гарантии, что взрывные работы не станут причиной таких изменений в недрах, которые способны породить подземные толчки. И даже если эти толчки будут не слишком сильными, они уничтожат источники знаменитой минеральной воды.

По всем этим причинам специалисты в сфере охраны природы считают этот проект сугубо политическим, поскольку их обоснованное беспокойство никак не было учтено при принятии решения. Подчеркивается, что компания, начавшая разработку рудника, зарегистрирована в офшоре, а это уже само по себе порождает вполне понятные опасения.

Ведь «через десять лет не будет ни этого рудника, ни этой местности, ни рабочих мест. После обработки горных пород навечно останутся только хвостохранилища, реактивы, загрязненные территории…» Между тем, одни только хвостохранилища занимают существенные территории, которые практически навсегда будут выведены из хозяйственного оборота. Отсюда следует неизбежный вывод, согласно которому речь идет вовсе не о реальных интересах страны, а о сиюминутных интересах местной олигархии и о заметных признаках коррупции, причем отнюдь не только на местном уровне.

Дело в том, что печальная история Амулсарского рудника началась десять лет назад, и все это время она привлекала к себе внимание общественности и СМИ. В частности, местные издания давно уже выяснили, что компания «Lydian International Ltd.» пришла в Армению отнюдь не случайно. Большую роль сыграл в этом экс-премьер, бывший посол республики в Лондоне Армен Саркисян. И якобы свой интерес в проекте имеет принц Чарльз. Во всяком случае, в 2013 году он побывал в Ереване с частным визитом, и уже тогда защитники природы намеревались встретить наследника британского престола акцией протеста против планов эксплуатации Амулсара, объяснить все возможные негативные последствия. Однако встречаться с представителями общественности принц отказался.

И это — далеко не все из возникших проблем. Несмотря на то, что в последнее время многие эксперты говорят о грядущем «конце эпохи нефти», очередная зарубежная компания решила заняться поисками углеводородных ресурсов в армянских горах. Очередная — потому что вот уже десять лет нефть и газ ищет в республике ирландская Blackstairs Energy. Недавно она была приобретена канадскими инвесторами, которые, по словам замминистра энергетики и природных ресурсов республики Айка Арутюняна, уже представили в правительство «большую инвестиционную программу» и в настоящее время обсуждаются графики и объемы работ. Причем на вопрос журналистов, в каких именно районах страны планируется вести поисковые работы, чиновник ответил кратко и весьма неопределенно: «В разных». И, думается, такую лаконичность легко понять. Дело в том, что история поиска нефтегазовых месторождений в Армении насчитывает не один десяток лет. Энтузиазм геологов подпитывается тем обстоятельством, что практически все соседние страны — Иран, Азербайджан, Грузия — обладают запасами углеводородного сырья, и некоторые специалисты убеждены, что Армения не должна быть в этом смысле геологическим исключением. В 60-х годах были пробурены достаточно глубокие (до 5 км) скважины, которые показали наличие как нефти, так и газа, однако не в промышленных количествах. В постсоветский период лицензии на поиск нефти и газа получили несколько иностранных компаний, включая и российские. Результата пока нет, но надежда, как известно, умирает последней.

Конечно, для Армении, пребывающей до сих пор в турецко-азербайджанской транспортно-экономической блокаде и полностью лишенной природных источников энергоносителей, нахождение собственных месторождений нефти и газа, подходящих для промышленной разработки, стало бы большим событием. Однако отнюдь не все считают такую вероятность позитивной. В частности, в беседе с одним из местных изданий председатель общественной организации «Ассоциация во имя стабильного человеческого развития» Карине Даниелян заявила, что «если в стране начнется добыча нефти и газа, это станет последней каплей». Потому что из-за горнорудного сектора экология республики и без того испытывает огромную нагрузку. «Я понимаю, что это экономически выгодно, но, например, Каспийское море на пути к вымиранию, и сейчас изучают ситуацию с рыбами, качеством воды», — сказала эколог.

Напомним, что, когда в 2015 году появилась информация о том, будто некие иностранные компании получили разрешение правительства республики начать геолого-разведывательные работы в бассейне озера Севан, это вызвало бурную отрицательную реакцию общественности. Подавляющее большинство граждан были убеждены, что рисковать Севаном нельзя ни в коем случае, какие бы экономические дивиденды это ни сулило. Отметим, что общественный протест совпал с проведением в Ереване массовых митингов против подорожания электроэнергии, но даже указания на то, что обнаружение собственных энергоносителей позволит в перспективе снизить тарифы на электричество и газ для населения, общественностью в таком контексте совершенно не воспринимались. Правительственные структуры вынуждены были заявить, что все подобные слухи не имеют под собой никакого основания, и постепенно тревога сошла на нет.

Однако не исключено, что от планов такого характера власти окончательно не отказались. Косвенным образом об этом свидетельствует нежелание упомянутого замминистра энергетики и природных ресурсов указать, в каких конкретно областях Армении намерена вести разведывательные работы канадская компания. Более того, не исключено, что канадцы знают о результатах прошлогодних исследований в бассейне Севана, чем и обусловлено их появление в Армении с «большой инвестиционной программой». Если это так, то беды не избежать — любая геологоразведка на Севане чревата тяжелыми для уникального водоема последствиями.

Подход властей к делу охраны природы видится тем более циничным, что одновременно на всех уровнях постоянно звучат прекраснодушные слова о стремлении превратить Армению в страну развитого туризма — для этого, мол, здесь имеются все условия. И поэтому следует искать и находить инвестиции для развития соответствующей инфраструктуры в «легендарной стране Ноя», этакой «южно-кавказской Швейцарии». Как будто делать это должно не правительство, а кто-то другой! Между тем, на те сотни миллионов долларов, которые будут вложены в разработку того же Амулсарского месторождения, туристическую инфраструктуру и вообще всю туротрасль страны можно было бы привести в идеальное состояние.

Недавно ереванская газета «Жоговурд» («Народ») обнародовала любопытный факт: оказывается, среди более чем полумиллиона людей, посетивших в прошлом году страну, отнюдь не все — иностранцы. Есть среди них и граждане республики, однако они тоже попали в категорию «туристов». Разумеется, происходит это в силу различных «тонкостей методологии подсчета», но отсюда издание делает вывод, что «Армения — страна, где собственные граждане рассматриваются как туристы». На самом деле, это не совсем так. Собственных граждан правительство открыто недолюбливает и совсем не против того, чтобы они в массовом порядке покидали родину. Об этом, во всяком случае, со всей непреложностью свидетельствуют масштабы эмиграции, принявшие уже совершенно нетерпимые масштабы. Эмиграция стала настолько широкой, что в стране с каждым годом, в соответствии с официальной статистикой, падает потребление продуктов питания, меньше используется газа и электричества… Парадокс состоит в том, что сокращение потребления происходит на фоне дефляции. Впрочем, парадокс ли? Скорее, закономерность для государства, переживающего убыль населения. О проблемах с армейским призывом умолчим. И напротив, туристов правительство вроде бы любит, призывает посещать страну. Но это лишь слова. И к своим, и к приезжим относятся одинаково равнодушно, видя в каждом лишь источник хотя бы небольшого, но зато сиюминутного дохода.

Впрочем, как раз с доходами становится все туже. Уменьшение населения подрывает налогооблагаемую базу, ведет к сокращению промышленного и сельскохозяйственного производства. А хищническое отношение к природе попросту убивает любые надежды на развитие в стране туристической индустрии — одной из немногих отраслей, способных стать локомотивом экономического развития. В таком вот прискорбном замкнутом круге и вращается сегодня страна. И с каждым оборотом этот круг становится все беспросветнее.

Газета «Ноев Ковчег» — ИА REGNUM