Может ли конфликт отцов и детей в Армении привести к опасному разрыву между поколениями?

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

На фоне жарких споров и коллизий, сопровождающих в Армении подготовку к референдуму по смене действующего состава Конституционного суда, практически незамеченным прошло удивительное решение Национального Собрания, имеющее куда более долгосрочные и неоднозначные последствия, нежели нынешние «страсти по КС». Речь — о снижении возрастного ценза, позволяющего претендовать на должность советника при руководителях разных рангов.

Автор проекта, один из депутатов правящего блока «Мой шаг» Вагаршак Акопян указал, что отныне на должность советника можно назначать с 25 лет, а не с 30, как было раньше. Да и необходимый для этого минимальный рабочий стаж снижен с пяти до трех лет. И теперь руководители, которым положен советник — от премьер-министра до главы местной общины — могут оказаться окруженными совсем уж молодыми лицами. Чисто «житейские» причины такого решения очевидны: депутаты парламента, большинство из которых и сами люди достаточно молодые, имеют друзей, знакомых, родственников своего возраста. И почему бы, говоря словами классика, «не порадеть родному человечку»? А вот что касается последствий, выходящих за рамки «житейской логики», то здесь все неоднозначно.

Скажем сразу: автор настоящих строк отнюдь не является брюзгой из тех, знаете, великовозрастных «мыслителей», которые постоянно ностальгически повторяют»: «Да, были люди в наше время!». Эту мантру многие люди почтенных годов твердят с допотопных веков, хотя никакого позитивного содержания в ней, по существу, нет.

Чтобы не быть голословными, приведем парочку примеров. «Эта молодежь растлена до глубины души. Молодые люди злокознены и нерадивы. Никогда они не будут походить на молодежь былых времен. Поколение сегодняшнего дня не сумеет сохранить нашу культуру». (Клинопись, Месопотамия, 3000 лет до н. э.) «Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны, если сегодняшняя молодежь завтра возьмет в свои руки бразды правления, ибо эта молодежь невыносима, невыдержанна, просто ужасна». (Гесиод, 720 лет до н. э.) «Наша молодежь любит роскошь, она дурно воспитана, она насмехается над начальством и нисколько не уважает стариков. Нынешние дети стали тиранами; они не встают, когда в комнату входит пожилой человек, перечат своим родителям. Попросту говоря, они очень плохие». (Сократ, 380 лет до н. э.)

На самом же деле молодые во все времена — не лучше и не хуже старших поколений, они просто другие. И это неизбежно: ведь если бы новые поколения полностью повторяли обычаи, привычки и подходы своих предшественников, никакого прогресса, никакого развития просто не было бы. К тому же известно немало примеров того, как совсем молодые люди достигали величайших вершин в самых разных сферах жизнедеятельности, оставляя далеко позади своих солидных, умудренных жизненным опытом коллег. Наполеон и Лермонтов, Моцарт и Луи Брайль, рано ослепший, но создавший самую успешную систему, позволяющую читать слепым людям… Список этот очень велик. Но сколько бы подобных примеров мы ни приводили, изначально ясно, что речь идет не о правиле, а об исключении.

В нашем случае очень важно учитывать, что «бархатная революция», случившаяся в Армении весной 2018 года, во многом являла собой не просто протест против социальной несправедливости, всеохватной коррупции и других многочисленных недостатков общественно-политической жизни страны. Важным фактором для возникновения массовых протестов стала полная стагнация «социальных лифтов». Десятки, если не сотни тысяч молодых людей, не имеющих денег и блата, остро ощущали, что обречены до конца жизни занимать именно то место в общественной иерархии, которое досталось им от рождения. Именно поэтому перемены в стране во многом явили собой не только социально-политический конфликт, но и конфликт поколений.

К власти пришли молодые, зачастую романтически настроенные, неопытные люди. Их мало что связывает с прошлой жизнью, ностальгическими воспоминаниями о которой продолжают жить многие их родители. В частности, новые никак ментально не связаны со, скажем так, «советским» образом мышления. Как образно выразился (правда, по несколько иному поводу) эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко, «…это новый этап. Постсоветскость окончательно кончилась».

А уже одно это кардинально меняет общественные настроения, поскольку именно «советскость» старших поколений в немалой степени позволяла прошлым властям, легко сменившим парадигму интернационализма на националистическую идеологию, долгое время управлять страной и народом по чисто советскому «рецепту», когда официальная система взглядов и реальная жизнь очень слабо соотносятся друг с другом.

Все это, вероятно, неизбежно и, как обычно бывает, несет в себе как положительные, так и отрицательные стороны. И в данном случае просматривается опасность того, что конфликт поколений может привести к разрыву между поколениями. А ведь никакой прогресс не может в той или иной степени не опираться на опыт и достижения прошлых времен. Образно говоря, прыжок вверх невозможен без опоры под ногами.

Удивительное со всех точек зрения решение о снижении возрастного ценза для будущих советников, кроме указанной выше причины, видимо, можно объяснить и тем, что новые молодые политики не доверяют представителям старшего поколения, распространяя на них (причем практически на всех без исключения) этакую «презумпцию виновности» — если жил и работал при «бывших», стало быть, несешь в себе все «родимые пятна» и недостатки прежнего времени. Не стоит и говорить, насколько неверен и ущербен подобный подход. Известно, что очень многие люди возраста «50+» активно и горячо поддержали в 2018 году революционно настроенную молодежь. Ведь именно они, прожившие значительную часть своей сознательной жизни при прежних руководителях, очень хорошо знают обо всех недостатках бывших режимов, ощутили их, как говорится, на собственной коже. И главное — им есть с чем сравнивать. Чего нельзя сказать о молодых.

Разумеется, вполне возможно, что 25-летний молодой человек может быть очень хорошим работником, но вот советником он никак быть не может. Не хватит у него ни профессионального, ни жизненного опыта для такой деятельности. Очевидно, что представления такого советника и его начальника будут практически идентичными. И вот в этом и кроется существенная опасность: теряется та самая альтернативность, которая непременно должна присутствовать в подобных случаях. Руководитель может соглашаться или не соглашаться со своим советником, прислушиваться к его советам, временами даже игнорировать их — это нормально. Но вот советник никак не может мыслить аналогично своему начальнику и изначально стоять с ним на одних и тех же позициях, потому что речь в таком раскладе пойдет уже вовсе не о советах, а о регулярном поддакивании и пресловутом «одобрямсе».

Если во власти нет борьбы мнений, альтернативных точек зрения — нет и развития, это давно и хорошо известно. Именно это погубило и советский режим, и прежнее руководство Армении, именно это рано или поздно приводит к краху все авторитарные режимы. И неслучайно, что даже такой тоталитарный вождь, как Ленин, решительно и очень жестоко «прикрывавший» любое проявление разномыслия в Советской России, все же допускал существование различных платформ внутри правящей большевистской партии, хорошо понимая, что на этапе обсуждения решений разнообразие мнений и подходов жизненно необходимо. Неслучайно также и то, что Сталин фракции запретил, видя в этом угрозу своей личной власти. Да, это укрепило его власть — на время, но при этом заложило одну из мин под Советский Союз.

На таком фоне становится ясно, что «закон о двадцатипятилетних советниках» в перспективе способен крайне негативно сказаться на развитии общественно-политической жизни страны. По существу, тем самым молодая власть не только лишает себя возможности опереться на опыт предшественников, но и, по сути, формирует институт, который может тормозить продвижение страны по пути демократии. Причем это торможение со временем способно принять достаточно существенные масштабы и постепенно увести республику с пути, избранного народом, который поддержал и осуществил «бархатную революцию». Поэтому принятое парламентом решение необходимо пересмотреть.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»