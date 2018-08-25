Андрей Петров
Последние публикации
Иван Грозный – основатель Российской империи
Впрочем, Иван Васильевич так до конца жизни и не узнал, что он — Иван «Четвёртый». Этот номер царю присвоил Николай Карамзин в своей «Истории государства Российского». Иван Грозный был первым русским царём, поэтому предыдущая нумерация была признана недействительной, и при коронации на царство...
25 августа 2018
11 июля 1960 года Чехословакия стала социалистической
После того как Общегосударственная конференция Коммунистической партии Чехословакии заявила о построении в стране зрелого социалистического общества, 11 июля 1960 года Национальное собрание Чехословацкой Республики (ЧСР) приняло новую конституцию, согласно которой страна стала именоваться...
11 июля 2018
Тифлис, 1907 год: деньги для революции
Формально русская революция 1905−1907 годов закончилась роспуском Второй Государственной думы 3 июня. В действительности же революционные события по всей империи не утихали до 1911 года. Это нам сегодня известно, что революция к лету 1907 года пошла на спад, а тем, кто жил в то время, это было...
27 июня 2018
21 июня 1919 года: конец Флота открытого моря
Как считается, 11 ноября 1918 года в известном вагоне маршала Фердинанда Фоша было подписано «перемирие», а не капитуляция Германии. После вступления в войну США положение Германии стало стремительно ухудшаться и в стратегическом плане было безнадёжным. Кроме того, в стране началось революционное...
21 июня 2018
15 июня 1389 года, Косово поле
629 лет назад на Косовом поле, или «Поле чёрных дроздов», произошла битва между войском османов Мурада I и сербами под предводительством князя Лазаря Хребеляновича. Хотя с военной точки зрения результат битвы был спорным, в политическом смысле турки-османы одержали полную победу. У сербов не было...
15 июня 2018
Берлинский конгресс 1878 года
В 1875 году в Боснии и Герцеговине началось восстание против непомерных налогов в турецкую казну. К следующему году восстание перекинулось на Болгарию. Турки подавляли восстание со страшной жестокостью, что вызвало крайне негативную реакцию во всей Европе. Летом 1876 года Сербия и Черногория...
13 июня 2018
Куба в 1901 году: из одного колониализма в другой
В то время как большинство испанских колоний уже давно получили независимость, Куба и ещё несколько островов Карибского бассейна в самом конце XIX века всё ещё оставались колониями Испании. Главными и почти единственными отраслями экономики Кубы были производство сахара и табака. Время от времени...
12 июня 2018
Бакунин, самый честный бунтарь
Событий в жизни этого человека хватило бы на сто жизней. Совсем непросто в двух словах обозначить, кем он был. Мыслитель, бунтарь, в разные периоды жизни в большей или меньшей степени социалист, народник, панславист, анархист. Бакунин родился в семье «либерального» помещика. Это слово тогда значило...
30 мая 2018
Любите ли вы НЭП?
28 мая 1921 года завершила работу Десятая всероссийская конференция Российской коммунистической партии большевиков (РКП (б)), которая была призвана разъяснить стране сущность Новой экономической политики (НЭП). Решение о переходе к НЭПу было принято на состоявшемся в марте 1921 года X съезде РКП...
28 мая 2018
Столетие поражения Советской Финляндии
100 лет назад, 15 мая 1918 года, закончилась гражданская война в Финляндии, которая продлилась около четырёх месяцев. Дата 15 мая формально считается днём завершения войны, так как в ночь с 14 на 15 мая пал последний бастион «красных» финнов. Был оставлен гарнизоном и взорван форт Ино (бывший...
15 мая 2018
Начало славной истории: создание русского Черноморского флота
Как известно, Российская империя была построена на концепции «Москва — Третий Рим». Поэтому ситуация, когда Второй Рим — Константинополь, откуда на Русь пришло христианство, занят иноверцами, с самого начала была идеологически невыносимой. Идея о продвижении Русского государства на юг вызревала в...
13 мая 2018
О странностях политики: вступление Италии в Первую мировую войну
Согласно Лондонскому пакту, после победоносного окончания войны Италия должна была получить значительную часть австро-венгерских земель, а также некоторые германские колонии в Азии и Африке. Во исполнение договора 3 мая того же года Италия объявила о выходе из Тройственного союза, а 23 мая объявила...
27 апреля 2018