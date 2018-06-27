Формально русская революция 1905−1907 годов закончилась роспуском Второй Государственной думы 3 июня. В действительности же революционные события по всей империи не утихали до 1911 года. Это нам сегодня известно, что революция к лету 1907 года пошла на спад, а тем, кто жил в то время, это было совсем не очевидно.

Жители Тифлиса

На революционную деятельность требовались деньги, ведь профессиональные революционеры не могли вести нелегальную революционную деятельность в свободное от основной работы время. Свободного времени у работающих людей тогда было не так, как теперь, кроме того, революционеру нельзя было быть привязанным к одному месту работы и жительства. Тем более если он уже известен властям. И тем более деньги были нужны тем, кто скрывался от преследований в эмиграции. В зависимости от своего статуса и наличия других доходов профессиональный революционер обычно получал от партии на жизнь от 3 до 10 рублей в месяц, максимум 25−30 рублей. В эмиграции руководители революционных организаций получали до 60 рублей в месяц. Кроме того, деньги были нужны на выпуск газет и листовок. Хотя издатели иногда могли работать бесплатно, бумага и краска не бесплатные. Деньги требовались на покупку оружия и боеприпасов у соответствующих людей, на разъезды по стране, на подкуп чиновников.

Где брали деньги? У революционеров были спонсоры из богатых людей. Не все из них давали деньги по доброте душевной или по причине сочувствия революционным идеям. Многие резонно полагали, что у революционеров в сложившихся условиях есть шансы на успех, и старались «подстелить себе соломки» на будущее, поддерживая те или иные революционные организации.

На городской улице

Сегодня многие любители хрустящих французских булок говорят, что тот, кто взял деньги, по определению не может быть революционером, а является обычным бандитом или наёмником каких-то враждебных сил. Если этот человек берёт деньги на собственное потребление ради роскошной жизни, — пожалуй, да. Но это не относится к тем людям, о которых идёт речь. Они жертвовали всем ради революции.

Поскольку денег спонсоров было недостаточно, иногда их добывали путём экспроприации. Таким мудрёным словом называется принудительное изъятие частной собственности. Экспроприация отличается от банального ограбления тем, что грабители преследуют личные корыстные цели, а экспроприаторы руководствуются более высокими соображениями. В просторечии экспроприации называли «эксами».

Хотя раскол Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) на большевиков и меньшевиков произошёл ещё на II съезде в 1903 году, оба течения ещё долго оставались в одной партии. Пятый съезд партии как раз незадолго до описываемых событий осудил практику экспроприаций, как наносящую вред, как мы сказали бы сегодня, имиджу революционеров. Была принята резолюция о запрете экспроприаций и роспуске боевых дружин. Но большевики, как сторонники более радикальных методов, продолжили практику «эксов». За эту работу у большевиков отвечали Леонид Борисович Красин и Александр Александрович Богданов (Малиновский).

Государственный кредитный билет в 50 рублей. Аверс

Летом 1907 года большевикам деньги были особенно нужны, так как революция шла на спад и надо было активизировать работу. Организатором знаменитого Тифлисского «экса» был Красин (кличка «Никитич»), непосредственным руководителем — Камо.

При попытке нападения на карету возле населённого пункта Джульфа под Тифлисом Камо был серьёзно ранен неудачно взорвавшейся бомбой. Ещё не вполне оправившийся от ран, он готовил следующий «экс». Предполагалось взять кассу читаурских марганцевых рудников. Дело сорвалось, так как проводники, которые должны были обеспечить отход боевиков через горы, струсили и убежали. Из-за несовершенной технологии изготовления самодельных метательных бомб, через двое суток они отсыревали и становились совершенно непригодными. А материалы для их изготовления достать было непросто. Но положение спас сочувствующий революционерам сотрудник почты, который сообщил о готовящейся перевозке 250 000 рублей.

Агентура доносила полиции, что готовится нападение на банк или карету казначейства, но меры безопасности ограничились только усилением охраны.

26 июня примерно в половине одиннадцатого кассир Тифлисского филиала Государственного банка Курдюмов и счетовод Головня получили на Тифлисской центральной почтовой станции мешки с деньгами и, погрузив их в открытый фаэтон, поехали в банк. Впереди и сзади повозки ехали по два конных казака, следом ехал второй фаэтон, в котором сидели охранник банка и три солдата, замыкали колонну ещё три казака.

Тифлис. Ереванская площадь

Площадь Паскевича-Эриваньского (в просторечии Ереванская, ныне площадь Свободы) была не тем местом, где можно было ждать нападения, так как там находился хорошо охраняемый штаб Кавказского военного округа. Тем не менее всё произошло именно там. Боевики под руководством переодетого жандармом Камо бросили семь или восемь бомб, после чего открыли огонь из револьверов. Повозка с деньгами оказалась неповреждённой. Лошади понесли, но положение спас Чиабришвили по кличке «Котэ». Он вскочил на подножку и вырвал мешки из рук работников банка.

В результате взрывов и стрельбы были убиты двое бывших на месте происшествия полицейских, два казака погибли на месте, ещё трое умерли от ран. Из прохожих были ранены от 11 до 16 человек, в районе нападения взрывами были выбиты все стёкла.

Никто из нападавших серьёзно не пострадал. Деньги были спрятаны у знакомых людей, не имевших прямого отношения к революционной работе. Позже Камо лично доставил деньги в Финляндию, в так называемый «большевистский центр» в РСДРП. 250 тысяч должно было хватить большевикам на несколько лет работы. Но выяснилась неприятная вещь, — деньги были в крупных купюрах, по 500 рублей, и все номера были переписаны. Царская полиция передала информацию полициям европейских государств, и использование денег стало совсем невозможным.

Максимилиан Трусевич, директор Департамента полиции

В течение года во Франции, Германии и Швеции на «засвеченных» деньгах были арестованы несколько большевиков, в том числе будущий нарком иностранных дел Максим Литвинов (Валлах). Сам Камо был арестован в Германии в ноябре 1907 года. В заключении он довольно успешно симулировал сумасшествие и после экстрадиции в Россию содержался сначала в тифлисской тюрьме, а потом — в психбольнице, из которой сбежал в 1911 году.

Оставшиеся деньги было решено уничтожить. Это было поручено Якову Житомирскому, который на тот момент уже работал на полицию, о чём большевики не знали. По некоторым сведениям, именно он «сдал» Камо.

Так закончилось одно из самых громких ограблений начала XX века. Роль Иосифа Джугашвили в Тифлисском «эксе» неясна. Скорее всего, он не имел прямого отношения к данной операции, а все разговоры и спекуляции на эту тему начались уже позже, когда имя Сталина стало известно всем.