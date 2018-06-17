629 лет назад на Косовом поле, или «Поле чёрных дроздов», произошла битва между войском османов Мурада I и сербами под предводительством князя Лазаря Хребеляновича. Хотя с военной точки зрения результат битвы был спорным, в политическом смысле турки-османы одержали полную победу. У сербов не было сил на дальнейшее сопротивление, а у турок они были. В результате Сербия надолго стала частью нарождавшейся Османской империи.

Адам Стефанович. Бой на Косове. 1870

Султан Мурад I был внуком основателя Османской империи. Когда дни Второго Рима были уже сочтены, а империя турок-сельджуков, захвативших его земли в Малой Азии, начала разваливаться, дед Мурада Осман I начал создавать своё государство. Он провозгласил себя борцом за веру, и начал безудержную экспансию. Жажду власти и грабежа у своих воинов ему удалось чудесным образом совместить с идеями праведного халифата, и в результате родилась та сила, которая привела к образованию могучей империи, в течение многих веков контролировавшей огромные территории.

Но во времена правления Мурада I всё только начиналось. Только 50 лет назад при отце Мурада Орхане турки-османы перебрались через Дарданеллы и начали своё движение в Европу. Они продвигались осторожно, с умом. Не всегда брали силой. Предлагали помощь одним государям против других, а потом облагодетельствованные обнаруживали, что на их землях живут мусульманские поселенцы и стоят турецкие гарнизоны, а сами они — вассалы султана. Населённые пункты, не оказавшие сопротивления, не трогали, тех же, кто пытался сопротивляться, обращали в рабство. Ислам никому силой не навязывали.

Миниатюра из Лицевого летописного свода Ивана Грозного. Битва на Косовом поле

Князь Лазарь Хребелянович был правителем Моравской Сербии, одного из княжеств, образовавшихся, когда в середине XIV века после смерти царя Душана Сильного распалось единое сербское государство. В 1371 году некоторые крупные сербские феодалы, объединившись, хотели остановить турецкую экспансию, но были дважды катастрофически разбиты при реке Марица. Теперь на пути турок в Европу осталось только княжество Лазаря, не имевшее сил для серьёзного отпора врагу. Лазарь стал вассалом Османской империи. Но он оказался ненадёжным вассалом. Резонно полагая, что турки скоро отберут у него княжество, он объединился с другими сербскими князьями и в 1386 году нанёс поражение османскому военачальнику Кара Тимурташу, продвигавшемуся с грабежами в Боснию.

Это событие сделало Лазаря самым авторитетным государем на Балканах, а Мурад I решил покарать отступника. Армия под предводительством султана и его сыновей Баязида и Якуба двинулась в направлении современной Приштины. Из-за особенностей рельефа местности войска Мурада и коалиции сербских феодалов под командованием Лазаря встретились на Косовом поле.

Турки имели численное превосходство. Их по разным оценкам было от 30 до 50 тысяч. Сербов было от 15 до 35 тысяч. Мифологические оценки с сотнями тысяч с каждой стороны приводить не будем. Как всегда в феодальных войнах армии не были этнически и религиозно однородными. На стороне сербов выступили болгары, албанцы, босняки, поляки и валахи. Небольшие отряды прибыли из Венгрии и Богемии. Также было несколько рыцарей-госпитальеров. В турецкой армии было много воинов-христиан из вассальных земель. Наёмники со всей Европы воевали по обе стороны.

Стево Тодорович. Собор в Призрене перед Косовской битвой

Турки имели не только численное превосходство, но и единство командования. У сербов в этом вопросе всё было намного хуже. Командиров было трое, кроме Лазаря, его зять Вук Бранкович и боснийский воевода Влатко Вукович. Воины каждого из них ориентировались только на своего командира.

Сражение произошло 15 июня 1389 года. Никаких тактических изысков продемонстрировано не было — обычное для тех времён сражение. Сначала войска Вука Бранковича на правом фланге сербов начали теснить турок, но после случилось то, о чём у историков нет общего мнения. Или турки просто завладели инициативой, либо имело место предательство. По второй версии, Вук Бранкович ещё до сражения вступил в сговор с противником, и обязался увести свои войска в самый решающий момент, что и сделал. В сербской истории он остался предателем, хотя вся его последующая борьба против турок и смерть в турецкой тюрьме утверждают обратное.

Сражение было крайне ожесточённым. По версии одной из хроник, «реки крови превзошли Нил и Евфрат, и люди тонули в них». Конечно это преувеличение, но не слишком большое, если учесть что потери убитыми с обеих сторон превзошли 50%.

Урош Предич. Косовская девушка. 1919

Оба командующих погибли в сражении. Обстоятельства гибели Мурада I неясны. По сербским народным преданиям, рыцарь Милош Обилич притворно сдался в плен, и когда его подвели поклониться султану, выхватил отравленный кинжал и вонзил его в грудь Мурада. По турецкой версии, он погиб просто на поле боя, что сомнительно для турецкого султана. Более правдоподобны версии его гибели либо в результате прорыва группы сербских рыцарей к его шатру, либо в результате самопожертвования одного из сербов, выжившего после битвы, и спрятавшегося с кинжалом за горой трупов. Обстоятельства гибели князя Лазаря более-менее ясны. Он попал в плен и был сразу обезглавлен или потому, что сражение ещё не закончилось, или сразу после сражения как месть за гибель Мурада.

Узнав о гибели отца, старший сын Баязид вызвал к себе брата Якуба и убил его, чтобы устранить конкурента на трон. В общем обычная династическая практика. Так как султан погиб, наследник резонно опасался беспорядков в столице и попытки переворота, поэтому спешно покинул поле боя. На основании гибели султана и ухода турок можно было сделать вывод о победе турок. Многие, в том числе боснийский король Твртко, так сразу и подумали, а кто-то пытается отстаивать эту точку зрения даже сейчас. Но победа оценивается не этим.

Как показали последующие события, у сербов не осталось сил для сопротивления, а решимости и силе турок не было предела. В последующие десятилетия турки полностью подчинили себе Сербию, и она на столетия стала частью Османской империи. Только в начале XIX века слабеющая Османская империя предоставила сербам автономию, а независимым государством Сербия стала после победы России в войне с Турцией 1877−1878 гг.