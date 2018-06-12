В то время как большинство испанских колоний уже давно получили независимость, Куба и ещё несколько островов Карибского бассейна в самом конце XIX века всё ещё оставались колониями Испании. Главными и почти единственными отраслями экономики Кубы были производство сахара и табака.

Дядя Сэм учит аборигенов уму-разуму

Время от времени на острове происходили восстания против колонизаторов, но они обычно подавлялись, так как помочь восставшим извне никто не спешил. Рабство на Кубе сохранялось чуть ли не последним в мире, и было отменено только в 1886 году после очередного восстания. Следующее восстание против колонизаторов под руководством поэта Хосе Марти началось в 1895 году, и к 1897 году было подавлено. Но в его результате колониальная администрация вынуждена была пойти на значительные уступки. Куба получила автономию и даже некоторое подобие парламента. Как обычно бывает, уступки проблему не снимают, а только указывают на слабость позиций власти и ещё больше распаляют недовольство.

Американские интервенты

В 1898 году в Гаване снова начались беспорядки, и по просьбе посла США для охраны американских граждан в порт вошёл броненосец «Мэн». 15 февраля броненосец взорвался, и США сразу обвинили в этом испанскую колониальную администрацию. Взрыв броненосца странным образом совпал с начавшейся за пару недель до него антииспанской кампанией в американской прессе. 22 апреля американский флот начал блокаду Кубы, в результате чего 23-го Испания объявила войну США.

Боевые действия велись довольно бестолково и в основном на море. Испания потерпела поражение и потеряла свои колонии в Карибском море, а также Филиппины.

Збигнев Бжезинский в своей книге «Великая шахматная доска» обозначил войну с Испанией как начало пути Америки к мировому господству. По его мнению, концом этого пути стало разрушение СССР в 1991 году. Так это или не так, но сейчас всем известно, что в мире нет ни одного квадратного миллиметра территории, который не являлся бы «зоной жизненно важных интересов» США. В XIX веке всё было не так. Американцы довольно богато жили там, за океаном, и не хотели лезть ни в какие иностранные дела. Пусть европейцы расшибают себе головы в своих бесконечных войнах. В Америке главной ценностью провозглашается свобода, поэтому колониальные захваты неприемлемы. Расходы на армию и флот находятся под надзором демократически избранных политиков, поэтому вооружённые силы относительно невелики.

Но крупный бизнес уже понял, как выгодна экспансия. При том, что экономическая мощь позволяет её проводить. Осталось всего-ничего, — убедить американцев в необходимости экспансии. Начинать надо с чего-то небольшого и простого. Начали с Испании.

Кубинские хижины

Испанская колониальная империя была феноменом совсем другого времени — эпохи великих географических открытий. Она в той феодальной эпохе и осталась. К концу XIX века Испания уже растеряла почти все колонии и была второстепенной державой. Хотя колониальные империи с прямым военным контролем над территориями и населением просуществовали ещё более полувека, США, из-за особенностей своего демократического происхождения, уже тогда нащупали новый способ контроля — неоколониальный. Новый метод позволяет точно так же грабить колонии, но при этом не нести никакой ответственности за нищету и бесправие в них. Ведь там управляют «независимые» правительства!

После победы над испанцами Куба оказалась под американским управлением. На острове находились американские войска, которые поначалу воспринимались как освободители. Американцы инвестировали в экономику Кубы и проводили демократические реформы, не забывая при этом формировать проамериканскую элиту. Было созвано Учредительное собрание, которое должно было решить вопрос о государственном устройстве Кубы после ухода американцев.

Идея, пользуясь ситуацией, навязать Кубе кабальный договор принадлежит кому-то в министерстве обороны США. Впервые положения договора прозвучали в письме министра обороны США Элиу Рута к командующему американскими войсками на острове генералу Леонарду Вуду. Чтобы дать документу больше авторитета, его оформили в виде предложения народного избранника — сенатора от штата Коннектикут Орвилля Хичкока Платта. С американской стороны это была поправка к проекту Акта (закона) о кредитовании расходов на содержание американских войск на Кубе, для Кубы же она представляла из себя международный договор.

Карикатура на принятие поправки Платта

Поправка была принята Сенатом, 1 марта 1901 года она получила поддержку Палаты представителей Конгресса США, и на следующий день её утвердил президент Уильям Мак-Кинли. Поправка прошла совсем не «по маслу», так как многие полагали, что она даёт слишком много благ кубинцам. Наивные.

В отличие от американских конгрессменов, на Кубе всё поняли правильно, и уже 2 марта в Гаване прошёл 15-тысячный митинг против поправки. Учредительное собрание отказалось ратифицировать поправку, но после приёма кубинской делегации у американского президента, который пообещал Кубе значительные торговые преференции, поправка была ратифицирована 16 членами собрания при 11 против и 4 воздержавшихся.

Поправка состояла из восьми пунктов. Документ запрещал Кубе военное сотрудничество и заключение договоров об использовании кубинской территории третьими странами. Были ограничены права кубинского государства в области иностранных займов. Совершенно замечательный пункт предусматривал право США на интервенцию в случае необходимости «защиты свободы». Подтверждались все права и приобретения американского бизнеса на Кубе. Кубинское законодательство в части санитарных норм было приведено к американскому. От Кубы был отторгнут остров Пинос, а также американцам были предоставлены земли для военных баз.

В результате Куба стала формально независимой территорией, на которой могли безраздельно хозяйничать американские бизнесмены и военные и не нести за это никакой ответственности. Куба стала «американской сахарницей». Поддерживать низкие расценки за каторжный труд на сахарных плантациях помогала огромная безработица. Кроме сахара и табака, кубинцы предоставляли американцам услуги в области туризма и сопутствующие им. Одно время количество официально зарегистрированных проституток на Кубе составляло 100 000. Также много было казино. Во времена «сухого закона» Куба стала центром производства контрафактного спиртного для США и специфического «алкогольного» туризма. Алкогольным бизнесом заправляла американская мафия.

Жизнь в Гаване до прихода Фиделя Кастро

Право на интервенцию США использовали как минимум дважды. В 1906 и в 1912 годах американская морская пехота подавляла восстания против «независимых» правителей Кубы. Военная база Гуантанамо находится на острове поныне, и, по сути, является территорией беззакония, поскольку там не действуют ни кубинские, ни американские законы.

Поправка Платта была формально отменена в 1934 году, но это ровным счётом ничего не изменило, так как система грабежа и бесправия была отлажена до совершенства. Куба оставалась американской служанкой до 1959 года, когда особо кровожадная американская марионетка президент Фульхенсио Батиста был свергнут революционерами во главе с Фиделем Кастро и Эрнесто Геварой.