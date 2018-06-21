Как считается, 11 ноября 1918 года в известном вагоне маршала Фердинанда Фоша было подписано «перемирие», а не капитуляция Германии. После вступления в войну США положение Германии стало стремительно ухудшаться и в стратегическом плане было безнадёжным. Кроме того, в стране началось революционное брожение. Но несмотря на все поражения и тяжёлую обстановку на фронтах, силы сражаться ещё были. Поэтому было решено выйти из безнадёжной войны, пока ещё это можно сделать достойно. Но с английскими политическими шулерами играть тяжело. В итоге перемирие превратилось в самую настоящую капитуляцию.

Бернард Гриббл. Затопление германского флота в Скапа-Флоу

По условиям перемирия германский флот должен был быть интернирован. Это означает, что военнослужащие должны находиться на территории нейтральной страны до окончания войны и, в случае необходимости присмотра за своей боевой техникой, не должны иметь возможности её применить. Найти страну, которая была бы нейтральной и при этом могла приютить на некоторое время 74 боевых корабля, да ещё и находилась бы не на другом конце света, было сложно. Сложно, но не невозможно. Тем не менее англичанам удалось продавить решение, согласно которому «интернироваться» немцам пришлось в британской военно-морской базе Скапа-Флоу. Там было достаточно места для размещения кораблей так, чтобы они не могли сообщаться друг с другом и с берегом, и был английский флот, чтобы за ними присматривать. Правда, это было уже не интернирование, а, по сути, плен.

На момент подписания перемирия германский флот стоял на своей базе в Вильгельмсхафене. С момента Кильского восстания матросов в ноябре 1918 года, ускорившего подписание перемирия, всем было понятно, что флот не способен на активные действия. Многие нижние чины были увлечены революционной пропагандой.

Линкор «Великий Курфюрст» и цеппелин над ним

В соответствии с условиями перемирия, германские подлодки были незамедлительно переданы представителям Антанты, а надводный флот должен был совершить переход в бухту Скапа-Флоу. Адмирал Франц фон Хиппер попросил контр-адмирала Людвига фон Ройтера возглавить эту неприятную миссию, и 21 ноября 74 германских корабля под конвоем английских сторожевиков прибыли в Скапа-Флоу.

Боеприпасов на кораблях не было, радиостанции были демонтированы англичанами. Британские сторожевые корабли следили за тем, чтобы немецкие моряки с разных кораблей не могли сообщаться друг с другом и с берегом. Спускать шлюпки было запрещено под страхом смерти. Продовольствие для моряков доставляли из Германии, и оно было отвратительного качества. Говорят, что зловоние от транспортов с продовольствием распространялось на полкабельтова (около 90 м). Англичане поставляли немецким морякам только уголь и воду для бытовых нужд. Информацию о политической обстановке командир флота мог узнать только из газеты «Таймс», которую ему доставляли с опозданием в несколько дней. Немецкий флот охраняли корабли британского Гранд Флита, американской 6-й эскадры линейных кораблей и небольшая французская флотилия.

В мае из английских газет стали известны предполагаемые условия Версальского договора, что вызвало взрыв возмущения на кораблях. К тому времени немцы уже наладили сообщение между кораблями через английское судно, перевозящее почту.

Вице-адмирал Людвиг фон Ройтер, командующим германским Флотом открытого моря

Контр-адмирал фон Ройтен тоже был шокирован новостями и понял, что после окончания срока перемирия (23 июня) англичане захватят корабли силой. Чтобы этого не произошло, флот решено было затопить. Под предлогом избыточности экипажей для такого рода службы, Ройтер добился от англичан высылки части матросов домой. Таким образом, удалось избавиться от нелояльных элементов и таких, кто мог донести о плане затопления кораблей англичанам. 19 июня 1919 года два немецких транспорта увезли в Германию около двух третей экипажей. Можно было начинать.

Версальский договор должен был быть подписан 21 июня 1919 года. Адмирал Ройтер не знал, что подписание перенесено на 28 число, но это не меняло дела. По странному стечению обстоятельств, как раз 21 июня эскадра вице-адмирала Фримантла, охранявшая пленников, ушла в море на боевые торпедные стрельбы. В 10:30 утра 21 июня 1919 года на мачтах флагманского линкора «Фридрих Великий» был поднят условный флажный сигнал «Одиннадцатый параграф сегодняшнего приказа — выполнить».

На глазах изумлённых англичан немецкие корабли начали крениться и погружаться. Британские сторожевики метались по бухте и требовали от немецких матросов прекратить затопление. В некоторых случаях дошло до стрельбы из ручного оружия по немецким морякам, отказавшимся прекратить затопление или уже сидящим в шлюпках. Погибли 9 германских моряков, 16 были ранены. Большие корабли тонут не так быстро, как дырявая лодка в пруду, поэтому англичанам удалось успеть завладеть управлением некоторыми кораблями и выбросить их на мель. Закрыть кингстоны не удалось, так как немецкие моряки после их открытия повредили дистанционное управление клапанами (где оно было), а рычаги и вентили для ручного открывания выбросили за борт.

Германские корабли идут в Скапа-Флоу

Из 74 кораблей 52 затонули на глубине порядка 30−40 метров. Остальные благодаря действиям англичан были только подтоплены на мелководье. Погибли 10 линкоров, 5 линейных крейсеров, пять крейсеров и 32 эсминца. Один линкор, три крейсера и 14 миноносцев сидели на мели, и ещё четыре миноносца остались на плаву. На тот момент это было самое масштабное одновременное затопление боевых кораблей в истории. Надо сказать, что германские боевые корабли времён Первой мировой были если не шедеврами кораблестроения, то как минимум очень хорошими кораблями.

Антанта была в ярости. Поскольку Людвиг фон Ройтер нарушил условия перемирия, он и его моряки были объявлены военнопленными. После возвращения из плена их встречали в Германии как героев.

По поводу подозрительного ухода кораблей охранения на торпедные стрельбы имеется неподтверждённая версия, что англичане знали и попустительствовали таким действиям немецких моряков, чтобы не заниматься разделом флота между победителями и не допустить попадания первоклассных немецких кораблей в состав флотов своих союзников. Вполне возможно, ведь, как говорил древний китайский стратег, «союзники — это враги, у которых есть общий враг».

Англичане поднимают германский линейный корабль «Кайзер»

В качестве наказания для немцев стоимость кораблей была прибавлена к сумме репараций, возложенных на Германию Версальским договором. Репарации были окончательно выплачены только в 2010 году.

Большинство кораблей были подняты англичанами в период 1920−30-х годов и проданы на металлолом. Выброшенные на мель корабли были восстановлены и ещё некоторое время служили во флотах разных стран. Три линкора и четыре крейсера по сей день лежат на дне бухты Скапа-Флоу и являются объектами для дайвинга.