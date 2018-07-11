После того как Общегосударственная конференция Коммунистической партии Чехословакии заявила о построении в стране зрелого социалистического общества, 11 июля 1960 года Национальное собрание Чехословацкой Республики (ЧСР) приняло новую конституцию, согласно которой страна стала именоваться Чехословацкой Социалистической Республикой — ЧССР.

15 лет Чехословацкой Республике, марка СССР, 1960г

Впервые Чехословакия получила государственность после Первой мировой войны, когда была ликвидирована Австро-Венгерская империя, в состав которой входили чешские и словацкие земли. Существовавшие когда-то в Моравии и Богемии государства часто ассоциируют с чешской государственностью, но это неправильно, поскольку феодальные государства не имеют ничего общего с национальными государствами Нового времени. Чешский и словацкий этносы окончательно оформились уже в составе Австрийской империи, позже — Австро-Венгерской. Причём в последней земли словаков входили в состав Венгерского королевства.

Как было принято до начала ХХ века, после войны победившая сторона забирает у проигравшей спорные земли, в состав каковых включаются все, население которых этнически или религиозно отличается от доминирующего в государстве. Попросту говоря, в случае победы России в Первой мировой, национальные окраины, отторгнутые у Германии и Австро-Венгрии, были бы частично включены в состав Российской империи, а частично стали бы государствами под российским контролем. В обратном случае национальные окраины на западе России поделили бы Германия и Австро-Венгрия. Но, поскольку случилось небывалое, — поражение понесли обе стороны на Восточном фронте, — победителям пришлось создавать целый пояс государств, которые позже Маяковский назвал «географическими новостями».

Так в числе других в 1918 году появилась Чехословакия. Она явилась некоторым исключением в ряду версальских лимитрофов. Напомню, что термин «лимитроф», считающийся сейчас ругательством, на Версальской конференции звучал абсолютно свободно — державы-победители его не стеснялись.

Чехословацкая Республика оказалась единственной из новообразованных стран, политический режим в которой можно было без натяжек признать демократическим. Во всех остальных лимитрофах политические режимы представляли собой что-то от мягкого авторитаризма до натурального фашизма. Ещё одной особенностью явилось то, что почему-то не были созданы отдельные Чехия и Словакия. Союз двух народов формально считался равноправным, но в действительности чехи в государстве доминировали. По поводу того, почему Чехословакия оказалась единой и демократической, имеются разные версии. Самая правдоподобная из них — неподтверждённая версия о золоте из золотого запаса Российской империи, которое солдаты известного Чехословацкого корпуса (белочехи) вывезли домой во время Гражданской войны в России.

В 1939 году Гитлер, строивший «второй Евросоюз» (первый строил Наполеон) военными методами, с позволения Франции и Великобритании аннексировал Чехию, а Словакию объявил «независимым» государством. При этом часть чешских и словацких земель прихватили венгры и поляки.

Сейчас принято считать, что социализм в Восточную Европу принёс Сталин на штыках солдат Красной армии. В действительности такая точка зрения возникла только в 1960-е годы после того, как в СССР появились первые признаки потери веры в правильность выбранного курса, а Запад начал делать успехи в пропаганде своего образа жизни. После победы над германскими нацистами во всей Европе коммунистические и другие левые партии имели высочайший авторитет, поскольку только они по-настоящему боролись с оккупантами. Когда в 1945 году президент Эдвард Бенеш (не коммунист!) объявил о национализации крупной промышленности, эта мера встретила самую горячую поддержку у абсолютного большинства населения. Дело в том, что крупный капитал сотрудничал с оккупантами, — деньги не пахнут. Правильнее будет сказать, что не русские принесли коммунизм в Восточную Европу, а англичане и американцы не дали ему прийти в Западную. Подавить левое движение во Франции и в Италии стоило большого труда, а в Греции вообще пришлось пойти на страшные отступления от «демократических норм».

В Чехословакии, как и в других восточноевропейских странах, сохранялась многопартийная система, хоть и в урезанном виде. Немного странный термин «страны народной демократии» подчёркивал, что никакой «диктатуры пролетариата» там нет. В 1948 году к власти в демократическом порядке пришла Коммунистическая партия, президентом страны стал её лидер Клемент Готвальд.

От империи Габсбургов Чехословакии досталась развитая промышленность. Вступление страны в Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ) помогло восстановить единство экономики с другими областями бывшей империи, ныне странами «народной демократии», и открыло для Чехословакии огромный рынок СССР. Страна динамично развивалась, хотя имели место некоторые «перегибы», связанные с нетворческим заимствованием хрущёвских экономических методов.

Значительную проблему после 1956 года стал представлять «словацкий вопрос». Попытки (иногда необоснованные) поднять проблему неравноправия словаков натыкались на чешский национализм. Так называемое асимметричное государственное устройство предусматривало наличие отдельных словацких органов власти, причём в Чехии таких органов не было. Ситуация чем-то напоминала странную систему в СССР, когда в национальных республиках были свои коммунистические партии, комитеты которых по факту были органами власти, а в России своей отдельной компартии не было. Проблему надо было как-то решать.

В начале 1950-х годов западным спецслужбам удалось вбить клин между теми в коммунистических элитах соцстран, кто во время оккупации оставался в подполье, и теми, кто в войну был в СССР. В Чехословакии это вылилось в «процесс Сланского», когда по обвинению в «троцкистско-титовском» заговоре были казнены бывший Генеральный секретарь Компартии Чехословакии Рудольф Сланский и 10 других руководителей партии. Раскол в коммунистической элите позже сыграл свою роль как в 1968 году, так и в 1989-м.

5−7 июля в Праге прошла Общегосударственная конференция КПЧ. В первый день на конференции выступил президент республики и первый секретарь КПЧ Антонин Новотный. Он заявил, что материальная база социализма в стране уже построена, с выполнением новых планов развития будут созданы предпосылки для перехода к строительству коммунизма.

«В период второй пятилетки, — сказал Новотный, — которую в этом году мы успешно завершаем, грандиозно выросли производительные силы в нашей стране, мы построили материальную производственную базу социализма. Во всем народном хозяйстве, также и в земледелии, мы добились решающего преобладания социалистических производственных отношений, индивидуальное хозяйство в основном ликвидировано, его остатки составляют незначительный пережиток в нашем народном хозяйстве и постепенно исчезают. Социалистические производственные отношения победили уже окончательно».

11 июля Национальное собрание (парламент) Чехословацкой Республики принял новую конституцию. В ней констатировалось, что в стране построен социализм, в связи с чем новое название звучало: Чехословацкая Социалистическая Республика — ЧССР. Конституцией также было установлено новое административное деление. Области («края») были укрупнены с учётом экономических факторов и характера инфраструктуры.

До первых серьёзных проблем ещё оставалось семь лет.