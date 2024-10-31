Анастасия Романова
Последние публикации
Верховный суд узаконил миллиарды доходов AstraZeneca из российского бюджета
В начале октября российское подразделение фармацевтической компании AstraZeneca обратилось в Следственный комитет по факту попытки компании «Акрихин» ввести в гражданский оборот на территории России дженерик препарата «Форсига» (дапаглифлозин) под торговым названием «Фордиглиф». Так начался новый...
31 октября 2024
Домогательство и убийство кошки. Кем оказался похититель кенгуру Некрасов
Когда в сети появился фоторобот похитителя кенгуру из российских зоопарков, искать вора начали среди детей. Особые приметы гласили: детское лицо, невысокий рост… Но примерно через сутки стало известно, что преступник найден: им оказался не ребёнок, а 31-летний Иван Некрасов — «мужчина роста ниже...
7 октября 2024
Переборщили с шумихой. Почему не продаётся «убитая» «квартира Достоевского»
В Санкт-Петербурге на продажу выставлена квартира, в которой якобы несколько лет жил Фёдор Достоевский — 104 квадратных метра, четыре комнаты, 25,5 млн рублей. Расположена квартира на втором этаже в доме 10/11 в Графском переулке. Жильё, указано в объявлении, требует ремонта, и приложенные...
4 октября 2024
«Обездвиженный пятилетка с гаджетом». Во что играют российские дети
Многодетная мама и преподаватель начальных классов Ирина два года назад переехала с семьей из Москвы в Сергиев Посад. Первое, что бросилось ей в глаза — полные дворы разновозрастных детей, которые дружно носятся, играют в салки и догонялки, брызгаются из водяных пистолетов. И главное — без всякого...
1 октября 2024