Теракт в Москве, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, выявил одну важную проблему, на которую раньше в обществе не обращали достаточного внимания.

ИА Регнум

Уже 17 декабря, когда случилась трагедия, журналисты ИА Регнум выяснили: в многоквартирном доме на Рязанском проспекте в Москве, у которого прогремел взрыв, можно легко, за несколько минут и без документов посуточно снять квартиру. То есть любой человек, оплатив бронь с банковской карты (в том числе с чужой, краденой или через анонимный электронный кошелек) и без предъявления документов, может воспользоваться услугой бесконтактного заселения. При этом никто квартиросъёмщика проверять не будет.

Редакция провела эксперимент: журналисты завели аккаунт с фейковыми личными данными на одной из российских сетевых площадок посуточного найма жилья и легко смогли выбрать нужную квартиру. То же самое могли и, к сожалению, по-прежнему могут сделать завербованные украинскими спецслужбами агенты — как и террорист, заложивший взрывчатку в электросамокат у подъезда генерала Кириллова.

Эта проблема требует адекватного и по возможности быстрого решения, поскольку речь идёт о безопасности россиян.

Небольшая экономия и огромный риск

Граждане России и иностранцы не могут легально заселиться в гостиницы страны без установленных законом документов. В этом убедилась редакция ИА Регнум, когда летом 2024 года готовила интервью с бежавшим от политического преследования в Польше судьёй Томашем Шмидтом. Он в прямом смысле бежал из Польши в Республику Беларусь, после чего приезжал в Москву. Здесь Шмидт не сумел заселиться в гостиницу — у него не было миграционных документов.

Единственным вариантом оставалось найти квартиру в посуточную аренду на «сером рынке». Но если в этом конкретном случае теневой рынок помог организовать интервью с человеком, которому в Европе грозили тюрьма и смерть за обнародование правды о преступлениях ВСУ, в целом «серые квартиры» — большая угроза.

Да, «посуточная» недвижимость — часто доступная альтернатива гостиницам и стремительно растущий сегмент рынка. Но, несмотря на законодательные изменения и развитие российских цифровых платформ, значительное число сдающих квартиры россиян по-прежнему делают это втёмную: не заключают с гостями договор найма, не делают им временную регистрацию, не проверяют перед заселением миграционные карты и документы. И, конечно, не отражают доходы перед налоговой службой.

Подобная «тень» очень притягательна для криминала и диверсантов.

«Террористы и бандиты не могут снять гостиницу, они идут на «серый рынок», — говорит в беседе с ИА Регнум депутат Госдумы Александр Якубовский.

При этом люди, нелегально сдающие квартиры, часто не осознают рисков. Они уходят от налогов, экономя незначительные суммы, но подвергают опасности и себя, и сограждан. Ведь среди жильцов могут оказаться в том числе потенциальные террористы.

«Когда среди «левых» гостей оказываются представители криминала, лица без документов, нелегальные мигранты, их проблемы с законом станут частью вашего кошмара, вы можете оказаться фигурантом дела и соучастником преступления. И хотя в России привыкли многое оставлять на «авось», всё же стоит задуматься, как избежать вероятности того, что ваша квартира станет временной ставкой диверсантов из ВСУ. Проверяйте своих гостей: документы, соцсети, прописку, миграционную карту», — советует арендодателям в беседе с ИА Регнум руководитель частной практики налогового и юридического консультирования по г. Сочи Вячеслав Ивановский.

Подобный прецедент случился после теракта в «Крокус Сити Холл» 22 марта. Басманный суд Москвы отправил под арест Алишера Касимова, который, по данным следствия, сдал квартиру главарю группы террористов, напавших на «Крокус». При этом на суде Касимов заявил, что не знал квартиранта, а просто «сдавал квартиру». Мужчину подозревают в соучастии в теракте.

Посчитать «нелегалов»

Нелегальная сдача жилья с точки зрения закона — это неуплата налогов, отсутствие договора найма и прозрачности перед государством, объясняет Вячеслав Ивановский.

Без договора, уточняет он, легко нарваться на неадекватных жильцов, которые могут нанести ущерб, а сдающий жильё не сможет пойти в суд. А соседи, если подобный эпизод нарушил их спокойствие, подать на вас в суд смогут — по закону.

Ещё один риск — преследование налоговых служб. Сообщить куда следует могут и озлобленные соседи, и сами «серые» жильцы. Арендодателя могут ожидать бесконечные проверки и штрафы, вплоть до уголовного преследования.

При этом данные о масштабах «теневого рынка» весьма противоречивы. Цифры арендного фонда, который сдается неофициально, без уплаты налогов, озвучиваются разные. Так, в Госдуме на фоне обсуждений законопроекта, который должен регулировать сегмент посуточного жилья, неоднократно упоминается 90% «серых квартир». Сходный масштаб дают аналитики строительной госкомпании «Дом.РФ». А по оценке института жилищного развития, государство недополучает более 100 миллиардов рублей налоговых поступлений ежегодно.

Главная проблема, отмечают аналитики, кроется в отсутствии полноценной нормативной базы. А также единого регистрационного учёта, платформы, обеспечивающей законность, комфорт и безопасность всех сделок.

Сдавать жильё — конституционное право

3 апреля 2024 года вступил в силу закон, вносящий изменения в процедуру краткосрочного найма жилья. Корректировки были внесены в статью 30 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Поводом к принятию послужило решение Конституционного суда по итогам многолетней тяжбы между псковским собственником квартиры, сдававшим ее в наём посуточно, и соседями, которые обвинили его в незаконном гостиничном бизнесе. Высшая инстанция встала на сторону собственника, соседи проиграли.

КС предписал Госдуме разработать новый законопроект. Главной целью было отделить частных арендодателей посуточного жилья от гостиничного бизнеса — хостелов и гостиниц. По сути, базовых изменений в законе всего два, поясняют юристы.

Первое состоит в том, что законом закреплено право собственников жилья сдавать недвижимость в посуточную аренду. Но при этом действия владельца квартиры не должны причинять неудобства другим жителям многоквартирного дома. Теперь собственники помещений официально должны соблюдать права соседей, а также правила пользования помещением и содержания общедомового имущества. Подобные правила распространяются и на временных квартирантов.

По закону, если собственник сдаваемого жилья проигнорирует законодательные требования, соседи могут подать на него в суд для восстановления нарушенных прав. При этом нужно будет представить веские доказательства.

Вторым изменением стало то, что жильё под краткосрочную сдачу должно быть оборудовано приборами учёта. Речь идёт о счетчиках газа, воды, отопления и электроэнергии. Также собственники квартир под наём обязаны оплачивать услуги по вывозу мусора. Однако есть исключения для ветхого фонда, домов под капремонт и реновацию. В них счётчики поставить и не получится.

Что не так с новым законом

Юристы уверены, что закон требует доработок. В частности, пока неясно, каким образом и кто будет определять нарушения, связанные с отсутствием счётчиков. Также не прописано, какое наказание предусмотрено за неподачу показаний приборов учёта.

Арендодателю собирать согласия соседей не нужно, если вы не собственник комнаты в коммуналке. Но в случае многочисленных жалоб сдаваемую квартиру может навестить с проверкой участковый. Если будут выявлены нарушения, участковый вправе выписать собственнику штраф по факту проверки и составления протокола.

В этой части закон не изменился, предписанные штрафы по-прежнему минимальны. Если в квартире проживают граждане без регистрации и договоров найма жилого помещения, дело направят в мировой суд. Штрафы за незаконное предпринимательство составляют от 500 до 2 000 рублей.

Депутат Александр Якубовский добавляет, что принятый в апреле закон — компромиссное решение, которое не отрегулировало проблему краткосрочного найма и не справилось с вызовом для общественной безопасности.

Цивилизованный рынок — это реально, но сложно и дорого

Госдума, риэлтерские компании и игроки рынка недвижимости неоднократно задумывались над разработкой единой государственной сетевой системы (ГИС), где арендодатели должны регистрировать все договоры по сдаче жилья. В 2024 году подобная идея снова в фокусе обсуждения. Но создание такой платформы — не дело одного дня, не говоря уже о многомиллионных расходах. Хотя инициативы такие есть.

В свою очередь депутат Якубовский, как член комитета по строительству и ЖКХ, выступает за создание платформы на базе «Госуслуг». По задумке, такой сервис будет работать с МВД и налоговой службой, в итоге все контрольные ведомства будут осведомлены о сдаче квартиры.

В то же время некоторые участники рынка предупреждают, что «сверхконтроль» со стороны государства отпугнет часть пользователей, и они снова будут искать «серые зоны».

А представители уже имеющихся в России цифровых платформ уверены: куда разумнее развивать безопасный и цивилизованный рынок найма жилья вместе. С их точки зрения, само наличие таких платформ и развитие цифровых технологий — верный путь для «обеления» нелегального сегмента.

«Пока мы с вами боимся и ждём контроля «большого брата» государства, рыночные игроки уже всё сделали. Через пару лет вся отрасль будет прозрачной, налоговая просто будет запрашивать данные у агрегаторов, а «дроблёнщиков» будут ловить быстро и легко. Уже сейчас для этого заложен фундамент, — рассказывает ИА Регнум президент Гильдии посуточной аренды жилья, малых отелей, хостелов России Яна Бабина. — Поэтому посуточникам нужно перестраиваться и начинать бороться за свои права не только в диалоге с государством, но и в диалоге с платформами. В первую очередь именно с платформами, поскольку вопросов — немало, начиная от корректности предоставления информации об объектах размещения до условий агентского договора».

По её мнению, переход на абсолютно легальный рынок краткосрочной аренды займёт 5-7 лет.

«Давайте просто обеспечим безопасность»

Очевидно, что борьба с теневым рынком требует комплексного подхода. Нужны и кнут, и пряник, и устрожение закона (включая повышение штрафов), и предоставление стимулирующих льгот для социально незащищенных слоев. Также нужно повышать финансовую и юридическую грамотность россиян, менять отношение общества к уплате налогов.

Александр Якубовский убеждён, что необходим единый механизм для всех участников рынка, обязательный для соблюдения. По его словам, «если процессы регистрации и сдачи будут автоматизированы и максимально удобны, никаких штрафов, скорее всего, не понадобится».

«Более того, считаю необходимым разделять безопасность граждан и процессов по краткосрочной сдаче жилья и налоговые поступления от этой деятельности. Мне кажется, не нужно людям, для которых это может быть единственным источником дохода, еще один налог навязывать, давайте просто обеспечим безопасность», — заключил собеседник ИА Регнум.