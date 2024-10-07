Когда в сети появился фоторобот похитителя кенгуру из российских зоопарков, искать вора начали среди детей. Особые приметы гласили: детское лицо, невысокий рост… Но примерно через сутки стало известно, что преступник найден: им оказался не ребёнок, а 31-летний Иван Некрасов — «мужчина роста ниже среднего».

Сергей Корсун © ИА Регнум

Похитителя отправили в СИЗО Ярославля, где он будет находиться до 27 ноября. Некрасову грозит до пяти лет колонии по статье «Проникновение со взломом», к которой может добавиться «Жестокое обращение с животными».

Адвокат мужчины Екатерина Сентищева заявила ИА Регнум, что укравший кенгуру, возможно, психически болен и не контролировал себя в моменты преступлений. Сентищева добавила, что будет ходатайствовать о проведении комплексной психолого-психиатрической экспертизы.

В то же время односельчане, лично знавшие Некрасова, не испытывают к нему жалости и в один голос утверждают: он виноват и должен ответить по закону.

Вор-рецидивист как диагноз

Дело о похищении кенгурят, уже называемое самым странным преступлением года, началось 30 сентября с пропажи кенгурёнка по имени Крош из Ярославского зоопарка. На следующий день ещё двух детёнышей валлаби украли из калужского парка птиц «Воробьи».

Начались поиски — похитителя и экзотических зверей. Продлились они недолго: уже 2 октября на железнодорожном вокзале в Александрове Владимирской области задержали мужчину 1993 года рождения, жителя села Тарногский Городок Вологодской области. У похитителя при себе была сумка, в которой находились два кенгурёнка. Один из них, к сожалению, погиб.

Третьего сумчатого вор успел продать в частный зоопарк в подмосковном Королёве. На опубликованных МВД кадрах задержания мужчина маленького роста (около 150 сантиметров) дрожащим детским голосом отвечает на вопросы оперативников.

Выяснилось, что Иван Некрасов — вор-рецидивист: у него непогашенная судимость по статье «Кража со взломом» и очень дурная репутация у односельчан.

Пользуясь маленьким ростом, Некрасов начинал как форточник ещё в 2010-х. Поначалу тёмные дела сходили парню с рук. С виду невинный, «вечный ребёнок Ванечка» умело давил на жалость: пострадавшие не подавали заявлений, правоохранители жалели и отпускали, поверив в раскаяние. Но, очевидно, искренним оно не было.

Бесовщина с элементами сельского триллера

— Хитрый, изворотливый, жестокий. Чуть что — на жалость умело давил. Весь мир перед ним виноват, один он прав. Столько бед нам принёс, — с печалью рассказывает ИА Регнум отец Николай, священнослужитель в храме святителя Николая в Танроге.

Священник познакомился с Ваней в начале 2010-х. Знакомство началось со лжи: Некрасов соврал, что он сирота, умолчав о семье — маме, брате и отчиме, живших в том же селе. Родной отец Ивана сидел в тюрьме.

И всё же, наслушавшись горьких историй о трудном детстве с унижениями и побоями, Некрасова пожалели и приютили. Иван крестился и пообещал ступить на путь исправления. Но сразу выяснилось, что работать он не хочет, всячески отлынивая от труда. Дальше начались проблемы посерьёзнее.

— Воровал, обманывал. Как-то натравил сторожевую собаку на прихожанку, потом несколько лет преследовал девушку из хора. Добиваясь её внимания, пробрался к ней домой, напугал её, распылил перцовый баллончик в лицо, — вспоминает отец Николай.

В 2017 году Некрасов устроился трудником в Спасо-Прилуцкий монастырь в Вологде. Многое монахи терпели, списывая поступки «неблагополучного Ванюши» на его слабоумие. Всякое в монастырях видели, разные люди приходят в поисках Бога, и далеко не всегда этот путь был лёгок.

Но Иван быстро исчерпал кредит доверия у братии. Когда он в очередной раз украл телефон и деньги из монашеской кельи, покрывать его не стали. Обратились в полицию. Некрасов получил два года условно с испытательным сроком. Ему запретили покидать место жительства — родное село.

t. me/Ирина Волк

Но в 2020 году Иван явился в полицейский участок с крокодилом в сумке и просил, несмотря на запрет, отпустить его с рептилией в Сочи — «там теплее». Крокодила изъяли, а Ваню доставили по месту жительства. Но Некрасов всё же сбежал, жил некоторое время трудником в Абхазии при монастыре, откуда опять-таки был выставлен.

Подрабатывая грузчиком, приворовывая и занимаясь попрошайничеством, Некрасов снова двинулся на родной север. Летом 2019 года скитания прервались — мужчину арестовали за нарушение условий УДО, отправили отбывать срок.

Освободившись, он снова подался в родную церковь к отцу Николаю с «покаянными речами». Получил очередной шанс, но слова вновь не сдержал. Тут уж случилась совершенно отвратительная история: Иван снова преследовал и домогался девушки из хора, а, получив отказ, украл и убил её кошку — «отомстил».

После инцидента Некрасова мирно попросили уйти от греха подальше. Отец Николай даже дал денег на дорогу — якобы мужчина собирался в Крым по святым местам. Веры Некрасову уже оставалось мало, но еще теплилась надежда. Ни в какой Крым Николай не уехал: ночью прокрался в церковный двор и поджёг сарай: погибли шесть коз, едва не сгорела церковь.

— Даже не бесноватый. Их, бесноватых, вылечить с Божьей помощью можно, — вздыхает отец Николай. — А это бес в человеческом обличье. Все мы грешники, болеем грехами, молим об излечении. Этот же — от лукавого. Он даже причащался в монастырях под чужими именами. Молиться за него тяжело мне».

Крокодиловы слёзы на суде

Представ 4 октября на слушаниях в Ярославском суде, Иван Некрасов плакал, давал противоречивые показания, сбивчиво оправдывался, заявляя, что не знает, зачем украл экзотических зверят. С тихой подсказки адвоката бесконечно просил у суда прощения и, глотая слёзы, путано объяснялся: «Я извиняюсь и сожалею, я не убивал кенгуру. Не понимаю, почему она умерла… Я просто увидел её и украл…»

Далее последовала еще более странная история. Дескать, Некрасов хотел обменять кенгуру на макаку-резуса.

«Потому что она на ребёнка похожа. Хотел воспитывать. Я кенгуру кормил малиновым пирогом», — чуть не кричал Некрасов.

О том, что он, ещё живя в домике при церкви Святого Николая, изучал чёрный рынок экзотических животных, Некрасов умолчал. Также не стал объяснять, как именно продал украденного кенгурёнка в частный зоопарк за 180 тысяч рублей.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3921279" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Похитившего трех детенышей кенгуру карлика доставили в суд

Адвокат Екатерина Сентищева не скрывает, что сделала ставку на возможную невменяемость подсудимого. В беседе с ИА Регнум она объяснила процедуру.

— По предварительным данным, Ваня стоял в психдиспансере на учёте с детства, учился в коррекционном классе, но какой диагноз — точно неизвестно. Следствие, как и сторона защиты, сейчас собирает необходимые сведения, запрашивает документы по месту жительства. Дальше дело за экспертами. Если врачи вынесут вердикт, суд будет решать вопрос о замене меры пресечения. Ему могут назначить принудительное лечение.

«Типичный форточник»

Психолог Лариса Кононова, 15 лет работавшая в воспитательной колонии начальником психологической лаборатории, в беседе с ИА Регнум прокомментировала дело Некрасова.

— Налицо психофизический инфантилизм, физическая и умственная задержка развития. Если смотреть на фото, с виду — щуплый, подросток, то есть мужчина, остановившийся в развитии на 12–13 годах. Можно говорить о неглубокой умственной отсталости. Но нет очевидных симптомов, указывающих на психиатрический диагноз. Нет признаков психоза в рамках шизофрении или психо-шизоидного расстройства. Голышом не бегал, с ножом на людей не набрасывался, базовой адекватностью всё же обладает. Скорее всего, кроме умственной отсталости, у Некрасова ничего нет. А с этим сажают в тюрьму.

По словам эксперта, в этом случае мы можем говорить о распространённом в криминальной среде типе человека из неблагополучной семьи — в детстве, скорее всего, совершенно безнадзорного, у которого не сформировано никакой трудовой мотивации и моральных ориентиров. Такие не приспособленные к жизни преступники, начав с юности, так и будут выходить и снова садиться за мелкие преступления.

— Мы видим симптомы сниженного волевого контроля, когда человек легко попадает под дурное влияние. По моему опыту работы в колонии таких мелких парней часто прибирали к рукам матёрые преступники. Некрасов — типичный форточник, при этом он не такой умный, с ним могут рассчитаться сигаретами и шоколадом. Вполне вероятно, что «дело кенгурят» и продажа экзотических животных также совершена Иваном с каким-то сообщником или заказчиком. Но не будем опережать результаты следствия.

Кононова пояснила, что не всех преступников с отклонениями лечат. В спецбольницу попадают, если установлено, что в момент преступления человек не отвечал за свои поступки из-за болезни, не был в контакте с реальностью. Но если речь идёт о психопатическом поведении, когда, к примеру, человек в принципе хочет убивать, «вылечить» его от этого убеждения невозможно, он отправится в тюрьму. Если будет доказано, что человек так сформировался, он вор-рецидивист без моральных ориентиров — его будут не лечить, а изолируют.

В целом дело рассматривает комиссия: психологи и психиатры изучают состояние человека, поведение, представляют результаты исследования суду, затем суд в установленном порядке определяет — нужно ли лечить или «исправлять» человека.

— Что же касается душещипательной истории про обезьянку, — продолжает эксперт, — это, скорее всего, очередное враньё Некрасова. Для преступников это типично: «не соврёшь — не проживёшь». Другой аспект, который больше всего меня волнует в этой истории, — налёт безнадёжности. Такого человека в принципе некуда девать в нашей стране. До революции были богадельни, сейчас их нет. Бывают исключения, когда люди даже с умственными отклонениями осваивают профессии — сапожники, пасечники, в коровники устраиваются работать, двор мести. Но это не случай Некрасова. Если бы он действительно любил животных, какой-то частник мог бы его нанять ухаживать за страусами, например. Но, Некрасов, похоже, — живодёр. И, возможно, психопат. Пусть суд решает, что с ним делать дальше.