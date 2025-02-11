Молодой айтишник из Санкт-Петербурга Александр зашёл в личный кабинет на крупном российском маркетплейсе и увидел заманчивое предложение. «По акции» парню стал доступен так называемый улучшенный сплит (рассрочка) на 100 тысяч рублей.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я обрадовался, что не зря потратил там [на маркетплейсе] столько за последний год. Выбрал гаджет, оформил, подождал 10 секунд. Казалось, всё прозрачно. И только потом присмотрелся к таблице, пересчитал проценты — получилось 36% годовых», — рассказывает парень ИА Регнум.

Александр признаётся, что сам удивился своей доверчивости — «сработал нейромаркетинг»: когда видишь, что за первый месяц ничего не переплачиваешь, мозг радуется и отказывается спокойно анализировать ситуацию. Тем более что суммы конечной переплаты нигде не было, покупатель сам должен был сложить выплаты по месяцам.

«Сплит я погасил раньше срока, но всё равно переплатил. В итоге плюнул, не стал конфликтовать, время дороже. Но больше связываться не буду», — говорит собеседник агентства.

По оценкам Росстата, в 2024 году рынок онлайн-торговли в стране фактически сравнялся с «традиционным»: оборот e-commerce дорос до 11 триллионов рублей. При этом многие товары, среди которых смартфоны и прочая техника, россияне чаще покупают именно в интернете.

За деньги пользователей активно борются главные игроки рынка — маркетплейсы Wildberries, Ozon, «Яндекс. Маркет» и «Мегамаркет». На них приходится в совокупности 81% всех покупок, а общая ежемесячная посещаемость площадок превысила 978 миллионов визитов.

Конкурируя друг с другом, маркетплейсы регулярно запускают новые финансовые сервисы и услуги. Популярной стал опция BNPL (от английского buy now, pay later — «купи сейчас, плати потом»). Как заявляют торговые площадки, это не кредит, а именно рассрочка — «разбивка» платежей на несколько месяцев. Разумеется, бесплатная.

На деле же бесплатный сыр по-прежнему можно найти только в мышеловках. В данном случае виртуальных.

Сейчас маркетплейсы кардинально меняют весь потребительский рынок в стране, комментирует для ИА Регнум ситуацию доцент Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Николай Водолазский. Для пояснения он приводит аналогию с индустриальной эпохой, когда завод по производству металлопроката покупал шахты, где добывают уголь, руду, интегрировался с производством тележек, подшипников и прочего. То есть формировал всю цепочку создания ценности, чтобы «зарабатывать везде».

«Так и маркетплейсы, которые уже не просто онлайн-торговля. Они превращаются в полноценные экосистемы с собственными банками, высокотехнологичными разработками, франшизными пунктами выдачи заказов — с полной интеграцией во все элементы, где можно заработать.

А когда мы говорим о BNPL, это интеграция в кредитные продукты. Закон рынка прост: маркетплейс не заинтересован доставить дополнительное удобство или преференции покупателям. Главная цель — заработать денег на покупателях», — рассказывает Водолазский.

Делается это так. Например, покупателю предлагают смартфон с разбивкой на четыре платежа — разумеется, без дополнительных процентов. Но, отмечает собеседник агентства, будьте уверены: стоимость товара уже повысили — «маржинальность продукта позволяет спрятать туда кредит и назвать это беспроцентной рассрочкой».

Причём некоторые маркетплейсы не скрывают, что берут дополнительные деньги за BNPL. К примеру, Ozon закладывает около 1/7 от стоимости товара. А в договоре о предоставлении «рассрочки» может быть прописано среди прочего начисление процентов после льготного периода (обычно около месяца). Договор — это документ на 12 страницах, которые абсолютное большинство пользователей, конечно, не читают. А потом жалеют.

В свою очередь сами маркетплейсы заявляют, что у них действительно есть честная рассрочка, но даётся она на строго ограниченный список. А подавляющее большинство предложений — «с оплатой стоимости услуги», то есть с процентами: по факту, не рассрочка, а кредит.

Но это ещё не всё. Часть кредитных услуг по рассрочке предоставляют сторонние банки и микрокредитные или микрофинансовые организации (МКО, МФО). Любой пользователь может увидеть, что тот же Оzон оформляет рассрочку через собственную компанию МКК «Озон Кредит», «Вайлдберриз» сотрудничает с микрозаймовым сервисом «МТС-Банка», «Квику» и «Купи не копи», а «Яндекс. Маркет» использует сервис «Т-банка» «Долями».

Список предлагаемых банков и МФО постоянно обновляется.

Получается, взяв рассрочку, покупателю придётся иметь дело с микрокредитными или микрофинансовыми компаниями. Об этом массово пишут пользователи маркетплейсов, прикладывая копии договоров и сканов из НБКИ (Национального бюро кредитных историй), где, вопреки расхожему мнению, рассрочка на интернет-площадке отражается как микрозаём.

«Решила взять телефон в рассрочку на 12 месяцев на WB. Заполнила паспортные и прочие данные. Крупные банки мгновенно рассмотрели запрос на рассрочку — отрицательно. И вот чудо: Kviku одобряет мою покупку, — пишет жительница Ульяновска Ирина. — А дальше я выясняю, что это МФО. Пришлось скачать отдельное приложение, чтобы гасить заём. Но это полбеды. После оформления рассрочки на телефон и почту посыпались предложения от других кредиторов с навязчивыми предложениями денег».

Впрочем, даже когда маркетплейсы организуют продажи по системе BNPL самостоятельно, без привлечения сторонних финансовых организаций, это грозит проблемами для покупателей.

«Подобная практика несёт в себе серьёзные регуляторные риски, так как формально не является кредитованием с точки зрения российского законодательства, — поясняет ИА Регнум генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарёв. — Значит, Банк России не может контролировать ни размер процентной ставки, ни соблюдение компанией-продавцом нормативов, применимых к банкам или МФО, ни даже то, каким образом происходит взаимодействие с клиентом, если он допустил просрочку».

При этом, как рассказывает ИА Регнум куратор платформы по противодействию мошенничеству «Мошеловка» Алла Храпунова, кредитные истории покупателей при оформлении рассрочек на маркетплейсах не проверяются.

На крупном портале banki.ru легко найти множество подтверждённых документами историй о том, как после погашения рассрочки маркетплейсы месяцами не подают сведения в НБКИ (Национальное бюро кредитных историй).

Частый случай — отказ выдачи ипотеки из-за таких вот «непогашенных» рассрочек.

«Выходил на сделку с ипотекой, — пишет Юрий. — Как вдруг выяснилось, что кредитная история испорчена: якобы за мной числится заём, ипотеку не дали. Долго выяснял, что это и откуда. Выяснилось, что у меня на Ozon’e был открыт лимит на рассрочку. Потратил кучу сил и времени, чтобы её отключить. Причём, когда хочешь закрыть, Ozon пишет с угрозой, что в случае отказа от этого сервиса его больше не вернут. А потом я ещё около месяца ждал, когда этот «косяк» перестанет отражаться у меня в кредитной истории».

Чтобы не стать очередной жертвой нейромаркетинга и «мелкого шрифта», эксперты советуют использовать два пути. Первый — радикальный: по возможности совсем отказаться от покупок в рассрочку или кредит, пользоваться только имеющимися в наличии деньгами. Второй — не доверять, а проверять: тщательно изучать все условия, уточнять любые непонятные моменты.

В любом случае нужно помнить, что задача маркетплейсов — получить максимальную прибыль, мотивировать (то есть фактически заставить) покупателя нажать кнопку «Купить» и оплатить заказ. Сервис BNPL — всего лишь очередной инструмент достижения этой цели, приносящий платформам миллиарды рублей.