В Санкт-Петербурге на продажу выставлена квартира, в которой якобы несколько лет жил Фёдор Достоевский — 104 квадратных метра, четыре комнаты, 25,5 млн рублей. Расположена квартира на втором этаже в доме 10/11 в Графском переулке. Жильё, указано в объявлении, требует ремонта, и приложенные фотографии это подтверждают.

ИА Регнум

Трёхэтажный старинный дом на пересечении Графского переулка и Владимирского проспекта, построенный в 1839 году в стиле строгого классицизма, издалека смотрится по-петроградски таинственно и даже торжественно. Подходя ближе, замечаем, что фундамент просел, а серо-зелёный фасад испещрён потёками и трещинами.

На стене дома висит табличка, сообщающая, что Достоевский жил здесь с 1842 по 1845 год. И здесь же писатель создал свой первый роман «Бедные люди».

Окна угловой квартиры на втором этаже заклеены объявлениями о продаже.

— Квартиры, которые смотрят на проспект, — точно не Достоевского, — говорит ИА Регнум петербуржский писатель Сергей Носов, автор серии книг в жанре «увлекательного краеведения», отправившийся вместе с корреспондентом нашего издания на поиски настоящего места жительства Фёдора Михайловича.

— По дошедшим до нас воспоминаниям, окна выходили только на Графский переулок. У Григоровича, который два года жил в одной квартире с Фёдором Михайловичем, есть описание: «Кухня, две комнаты с тремя окнами, выходившими в Графский переулок; последнюю комнату занимал Достоевский, ближайшую к двери — я».

По данным комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), в доходном доме коллежского советника П. Я. Пряничникова действительно проживали писатели Дмитрий Васильевич Григорович и Фёдор Михайлович Достоевский. Это подтверждают и исследователи жизни и творчества Достоевского: в частности, одно время с ним квартиру делил выдающийся врач Александр Егорович Ризенкампф — в то время начинающий медик, принимавший у себя пациентов «из простого народа». Считается, что именно наблюдение за приходившими к врачу пациентами вдохновили писателя на написание романа «Бедные люди».

«Разваленная коммуналка»

Даже для Петербурга сохранившееся жилое здание 1839 года — редкость. В 1986 году дом признали аварийным и намеревались снести. Уже начались работы, но в судьбу здания вмешался депутат Ленсовета и Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалёв — один из основателей градозащитного движения в стране, в 1990-е ставший одним из авторов федерального закона «Об объектах культурного наследия». В 1980-е годы он защищал от сноса знаменитые ленинградские исторические здания, среди которых дом Дельвига и гостиница «Англетер». В итоге было принято решение дом на Графском не сносить.

В 1992 году в нём провели капитальный ремонт.

— Очень качественно всё сделали, — заверяет ИА Регнум Дмитрий, риелтор, представляющий агентство недвижимости. — Фундамент полностью залили и укрепили, заменили аварийные перекрытия.

Пока мы заходим внутрь парадной по обшарпанной лестнице с колоннами, лепниной и каменными ступенями, Дмитрий делится проблемой.

— Собственник уже сам не рад этой шумихе. Достоевского упомянули в объявлении для привлечения внимания покупателей, а к нам хлынул поток желающих почтить великого романиста: туристы, городские сумасшедшие и просто желающие сфотографироваться. А что там фотографировать? Разваленная коммуналка, владелец нервничает, пришлось запретить съёмки.

Квартира продаётся давно, больше двух лет. Но только этим летом продавцу пришла в голову идея добавить в объявление, что это квартира великого писателя.

Внутри — настоящая разруха: оборванные обои, из-под которых топорщатся старые газеты, просторная прихожая с руинами глубокой кладовой, ванной комнаты и уборной, комнаты без дверей. В некоторых местах полы разобраны до перекрытий и прикрыты фанерой.

Много писавший о Петербурге Достоевского Сергей Носов, оглядывая «свободную планировку», с трудом сопоставляет её с мемуарными свидетельствами. Самая видовая часть продаваемого объекта — просторные комнаты с балконом и большими окнами, смотрящими на Владимирский проспект, очевидно, никакого отношения к исторической квартире Достоевского не имеют.

Авито

Единственный вариант, подходящий под описание «узенькой комнаты», где, по воспоминаниям, едва помещались письменный стол и диван, служивший Достоевскому постелью, — это микроскопическая кухня с узким темным окошком, где действительно не развернуться. В кухне часть стены раскурочена, видна кладка советского кирпича.

— В объявлении мы ничего лишнего не выдумали. На территории этой коммуналки, которую ещё в советское время десять раз переделывали, соединив части двух квартир, вполне может находиться комната писателя, — говорит риелтор Дмитрий.

«Бедные люди — это мы!»

ИА Регнум выяснило, что продавец квартиры — юридическое лицо. Ему же принадлежит нежилое помещение, расположенное прямо под квартирой, на первом этаже, которое сейчас сдается под кафе. Коммуналку выкупили ещё в 2005 году.

Новый владелец после покупки затеял проект — объединить первый и второй этажи, но эксперты КГИОП не разрешили строить лестницу внутри квартиры в историческом здании. Тогда владелец решил перевести квартиру в статус нежилого помещения, но для этого нужно было получить согласие соседей — они наотрез отказались.

Не удалось и отремонтировать лестничную клетку: самостоятельно нанять рабочих и провести ремонт в историческом доме невозможно.

— Приходил Михаил Боярский. Был в маске, но я его узнал. Ему удобно, театр через дорогу. Но состояние квартиры многих не устраивает, — признаётся риелтор Дмитрий.

— Бедные люди — это мы! — Чуть не кричит Ольга, хозяйка квартиры на втором этаже «напротив Достоевского». — Мы совершенно беспомощны, ведь мы в историческом доме, ничего здесь тронуть не имеем права. Даже сделать минимальный косметический ремонт в парадной. Штукатурка отваливается, ступени рушатся. По предписаниям КГИОП, здесь требуются профессиональные реставрационные работы, а это невероятно дорогостоящий проект, который тянется много лет.

Мы годами воюем с ЖЭКом, не выполняющим обязательства по обеспечению сохранности дома — культурной ценности федерального значения. А чего хочет наша жилищная компания? Повесить на нас стоимость этого сказочно дорогого предприятия. У нас тут богачей, за редким исключением, нет, мы вынуждены голосовать против. Буквально недавно инициативная группа дома написала письмо президенту о нашем положении.

В советское время, вспоминает Ольга, на третьем этаже жил знаменитый историк и краевед Алексей Дмитриевич Ерофеев. Он был убеждён, что Фёдор Михайлович был его заочным соседом — тоже проживал на третьем этаже.

— Однозначно историческое местоположение «квартиры Достоевского» в Графском переулке мы определить не можем, — прокомментировала для ИА Регнум ситуацию Наталья Ашимбаева, директор литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского в Кузнечном переулке. — Никто к нам как к специалистам не обращался.

В свою очередь заместитель директора по научной работе литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского в Петербурге Борис Тихомиров в разговоре с ИА Регнум добавляет интриги. Существующие мемуарные и эпистолярные свидетельства противоречат друг другу, говорит он: единственным свидетельством расположения квартиры на втором этаже долгое время были слова 16-летнего Константина Трутовского, младшего товарища Достоевского по Инженерному училищу, забегавшего в 1842 году в гости к писателю. А в 2018 году вышел в свет полный текст воспоминаний барона Ризенкампфа, где упоминается уже третий этаж. Барон сам полгода прожил в этой квартире.

В целом же, говорит Тихомиров, нужно сопоставлять архитектурные планы, изучать проведённые перепланировки. Подобные исследования занимают много времени, требуют глубокого осмысления и разносторонних усилий. Пока таких запросов не поступало.

Тайные и явные музеи

За последние десятилетия в Петербурге в частные руки ушли квартиры Максима Горького, Фёдора Абрамова, продана квартира на Кутузовской набережной, где два года жил Пушкин, выкуплена недвижимость, связанная с «могучей кучкой» — квартира Мусоргского на Шпалерной.

— В этом нет ничего дурного, — говорит ИА Регнум петербургский риелтор Михаил, — когда часть исторических домов и квартир переходит в личные владения. Иногда это бывает единственной возможностью сохранить их, поскольку у государства нет возможности реставрировать и выкупать все объекты, где «отметились» знаменательные личности.

Риелтор поясняет, что город не заинтересован в выкупе жилья, где фактически нельзя открыть музей: по действующему в Петербурге законодательству, у помещений из нежилого фонда должен быть отдельный вход и нежилое помещение этажом ниже.

В то же время в городе есть и жилые объекты, которые собственники переделали в мемориальные музеи-квартиры. Например, квартира на Марата, где жил Шостакович, — её в свое время выкупили Мстислав Ростропович и Галина Вишневская, сейчас квартира находится в собственности у их наследников. Музей закрыт для посещения, но петербуржцы говорят, что с собственниками можно договориться о небольшой экскурсии.

Самый же известный частный музей — «Полторы комнаты» Бродского открылся в Петербурге в 2020 году в знаменательном Доме Мурузи. Часть коммуналки много лет пытался выкупить частный меценат, который в итоге смог добиться поддержки у властей города. Благодаря этому теперь можно исполнить наставление Бродского и не совершать ошибки — не выходить из комнаты. Хотя бы несколько часов.