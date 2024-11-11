Посёлок Голубое Солнечногорского района, Подмосковье. Территория у частного детского сада «Космо». Воспитательница тащит двух малышей через пешеходный переход. Дети плачут, вырываются. Дотянув их до крыльца садика, девушка бросает малышей как мешки с картошкой и убегает за следующим ребёнком — он в это время сам переходит дорогу. Счастье, что малыш не попал под машину или электросамокат.

ИА Регнум

Ещё один ребенок, оставшись без присмотра, дожидается своей очереди у калитки на детской площадке. Добравшись до него, воспитательница так же грубо хватает его и тащит, хотя ребёнок не упирается.

Видео с произошедшим было выложено 28 октября в домовом чате ЖК на Парковом бульваре в селе Голубое, где находится детский сад. Один из жителей снимал из своего окна. Ролик быстро разлетелся по Сети, вызвав волну возмущения и поставив вопрос: если такое происходит средь бела дня на улице, что же творится в детском садике за закрытыми дверями?

Следственные органы подмосковного управления СК возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«СК, прокуратура, комиссия по делам несовершеннолетних уже были, ждём комиссию из Минобразования», — сообщила ИА Регнум администратор дошкольного заведения Марфа Макарова.

В рамках расследования следователи должны установить, являются ли грубое и халатное отношение к воспитанникам, оставление детей без присмотра на улице систематическими. В свою очередь, руководство «Космо» утверждает, что этот инцидент — единичный, а они «сами в шоке».

«Кошмар, что натворила»

Главной героиней скандального видео оказалась няня-стажёр, 18-летняя Дилдора Кузаева, проработавшая в садике всего два дня. Как выяснило ИА Регнум, Кузаева вообще не имела права работать. У неё гражданство Узбекистана, патента на работу нет. 18 лет ей исполнилось 31 августа.

В беседе с агентством руководство садика уверяет, что в день выхода на работу Кузаева принесла часть документов — паспорт, регистрацию и медкнижку, а остальное якобы должна была донести в ближайшее время. На работу её принял владелец и директор детского сада Хаям Яхяев. О нём известно, что мужчина работал и продолжает работать в МЧС, раньше оформлял на себя аккаунт таксиста.

В беседе с ИА Регнум он заявил, что отсмотрел полное видео с инцидентом, после чего «незамедлительно начали разбираться в ситуации и приняли меры»: няню-стажёра в тот же день уволили, двум другим воспитателям вынесли строгие выговоры и штрафы. Яхяев уверяет, что на полной записи видно больше деталей: «рядом были и другие взрослые сопровождающие, двое воспитателей».

Но если опытные воспитатели видели, что происходит, почему не сделали замечания? Почему не вмешались? Ответов на эти вопросы директор не даёт. Значит, воспитатели не такие уж и опытные — либо для них подобные «инциденты» в порядке вещей.

«Она (няня) должна была помочь, взять двоих детей и вернуться в группу. Один по дороге теряет ботинок, второй убегает, она бежит за ним. Кошмар, что натворила», — говорит Яхяев.

Что касается нарушений при переходе проезжей части, тут, по словам директора, снова произошла цепь несчастливых случайностей.

«Да, это двор, и переход внутри двора, воспитатель стояла около входа в детский сад, оба воспитателя допустили вопиющие ошибки. В тот день был утренник, вышли на прогулку после него и не взяли с собой флажки и верёвку. Я СК предъявил видео, где подтверждается, что обычно через переход все организованно идут — с верёвкой и флажками», — сообщил Яхяев.

К сожалению, «никто не застрахован от некомпетентности сотрудника», добавляет директор. В то же время он не объясняет, почему незаконно взял в штат 18-летнюю девушку и допустил её до работы с детьми.

«Ситуация с детскими садами — очень тяжёлая»

Разумеется, доверие к детскому саду подорвано, комментирует ситуацию администратор «Космо» Марфа Макарова. Мамы запрашивают полное видео и требуют объяснений. Но большинство родителей, уверяет Макарова, «на нашей стороне».

Скорее всего, они просто боятся, что садик закроют — для работающих родителей это катастрофа, потому что малышам некуда будет ходить. Поэтому, не имея альтернативы, люди вынуждены отводить детей в «Космо» и надеяться, что ситуация не повторится.

По словам Макаровой, инициативная группа написала письмо поддержки в защиту воспитателей «Космо» — в Следственный комитет и в Управление образования. Также администратор заявила, что группа родителей отправила ещё одно письмо — в руководство ЖК, на чьей территории находится детский сад. Родители просят оборудовать пешеходный переход, ведущий от детской площадки к крыльцу детского сада, «лежачими полицейскими».

«Отвратительная история на видео! — делится впечатлениям с ИА Регнум Екатерина (имя изменено), мама ребёнка, посещающего одну из групп детского сада. — Никаких нареканий к воспитателям и садику у меня до этого момента не было».

При этом женщина не понимает, почему руководство не принесло официальных извинений, не дало официальных комментариев родителям, не собрало экстренное родительское собрание.

Другая мама, Ирина, рассказала ИА Регнум, что многие родители боятся, что детский сад сейчас закроют.

«Все боятся, что детей девать будет некуда, — говорит Ирина. — У нас в Голубом ситуация с детскими садами очень тяжёлая. Всего три частных садика и один муниципальный — с многолетними очередями. Говорят, там сплошные дети мигрантов и по 40 человек в группе — в нарушение всех норм СанПиН. Когда я вставала на очередь в муниципальный детский сад, вы не поверите, мне там искренне посоветовали переехать из Голубого в какое-нибудь другое место!»

В последние годы подмосковный посёлок Голубое превратился в настоящий «человейник». До 2024 года посёлок имел статус деревни. При этом уже в 2021 году его население официально превышало 8 тысяч человек, а по словам жителей, реальная цифра приближается к 30 тысячам. По сути, Голубое — город на небольшой площади, где продолжают строиться новые кварталы современных многоподъездных и многоэтажных ЖК.

В Голубом долгие годы не было муниципального детского сада. То есть формально был, застройщик его построил, но садик не поставили на баланс Московской области. Здание простаивало. Через время деньги на ремонт и приведение сада в порядок нашли, но родителям всё равно приходилось отдавать детей в частные сады.

Со школами в посёлке — такие же проблемы.

«Космические» проблемы

Нехватку детских садов в Московской области решают несколькими способами. Самый частый — субсидировать частные садики, которые строятся на первых этажах новых «многоэтажек». «Космосад» на Парковом бульваре — типичный пример.

Ещё во время пандемии коронавируса его готовили к открытию владельцы подмосковной сети «Cosmo-сад». В сеть входит «Cosmo-сад» в ЖК «Уютный» в соседней Андреевке, а в Голубом есть еще один садик — на Тверецком проезде.

В 2022 году сетевики даже сделали фирменное «космическое» оформление помещений и брендированную вывеску на Парковом бульваре, но в последний момент отказались открывать филиал. В то же время, по плану строительной компании и муниципалитета, был нужен детский сад, рассчитанный минимум на 100–120 человек.

Начались поиски потенциального владельца — так в этой истории появился Хаям Яхяев. Он, как уже говорилось, работал в МЧС, никакого отношения к сфере образования и к работе с детьми не имел. Но стал владельцем и директором. Сейчас, уверяет администратор «Космо» Марфа Макарова, мужчина «проходит необходимое обучение, получая второе высшее образование».

Детский сад смог быстро получить необходимую образовательную лицензию, а с недавних пор и государственное субсидирование — 9 тысяч рублей в месяц за ребёнка. Родители же платят за услуги «Космо» 23,5 тысячи.

Юридически «Космо» на Парковом бульваре не имеет никакого отношения к сети «Cosmo-сад», заявил ИА Регнум замдиректора сети Владислав Федотов. Когда Яхяев открывал садик, поясняет он, франшизу делать не стали, но «космическое» оформление стен и идентичное название у нового владельца сохранилось. В тот момент никто возражать не стал. Но сейчас, после инцидента, начались проблемы: заведующей детского сада на Тверецком проезде стали поступать письменные угрозы в соцсетях и на личный номер телефона.

Администрация сети «Cosmo-сад» даже опубликовала официальное заявление на своих ресурсах, что к детскому саду на Парковом бульваре они не имеют никакого отношения. По словам Федотова, репутация дошкольного заведения пострадала — «причём несправедливо».

При этом очевидно, что в «несправедливости» виноваты сами сетевики, которые позволили сохранить собственное название для садика, которым руководит человек без опыта работы в этой сфере.

Сейчас все детали с разными владельцами «космосадов» Подмосковья изучают компетентные органы.

Родители выбирают из разных зол

Как стало известно ИА Регнум, 7 ноября Хаяма Яхяева вызывали в органы МВД для дальнейших разбирательств. В процессе расследования среди прочего предстоит выяснить, каким образом мужчина, не имеющий профильного образования, совмещает должность владельца и директора, а также работу в МЧС, где по-прежнему официально состоит и выходит на службу шесть-семь дней в месяц.

Детский сад же продолжает работать в штатном режиме, что оставляет много вопросов. Главный из них: кто даст гарантию, что подобные «эксцессы» и «цепи неприятных совпадений» не повторятся? А еще — что вместо уволенной Дилдоры Кузаевой работать с детьми не придёт такая же озлобленная, да к тому же плохо говорящая по-русски воспитатель? И чему она сможет научить двухлеток, у которых как раз активно формируются языковые навыки?

В свою очередь часть родителей в Голубом просят «не раздувать скандал ради детей». Они не скрывают, что боятся: если садик закроют, малышей не с кем будет оставить. Людям остаётся верить, что «инцидент» не повторится, а с детьми всё будет хорошо.

И что когда-нибудь проблемы подмосковного «человейника» начнут, наконец, решаться.