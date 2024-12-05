20 ноября на Трудовой площади в Иркутске прошёл очередной митинг, собравший жителей Иркутского района, которых постигла общая беда. У людей массово отбирают земли и построенные на них дома.

ИА Регнум

По решению судов и мнению территориального управления Росимущества, жители десятков поселков незаконно заняли земли лесного фонда. Среди пострадавших — семьи с детьми. Многие из них в последние годы попали под программу сельской ипотеки для молодых семей, покупали участки под материнский капитал. Часто это единственное жильё.

Собравшиеся пришли с кадастровыми планами, картами и выписками ЕГРН. Митингующие настаивали, что покупали земли легально и регистрировали их по закону.

— Мы пришли сюда из-за бессилия, отчаяния, но, главное, с надеждой на то, что мы будем услышаны, что нам помогут, — заявила организатор митинга Екатерина Недбальская.

Несмотря на морозный день, многие участники пришли с детьми. На площади развернули плакаты, поставили палатку с табличкой «когда нас выселят, мы будем жить тут».

Добросовестные покупатели, которых выгоняют

Екатерина — многодетная мама, жительница Мельничной пади. В семье ждали третьего малыша, когда получили исковое заявление от территориального управления Росимущества в Иркутской области, которое потребовало освободить участок и снести дом — единственное жильё семьи.

Молодая женщина уже год обивает пороги разных инстанций, подаёт апелляции в суды, доказывая законное право на землю, но пока безуспешно. Каждый день многодетная мама в страхе ожидает визита приставов.

Сейчас две семьи в Мельничной пади лишились домов. В посёлке Маркова под выселение намечена целая улица, аналогичной участи ждут собственники домов в деревне Новогрудинина.

По словам выступающих на митинге, в Иркутском районе никто не застрахован от такого положения вещей. Люди покупают земли, строятся, растят детей, а через несколько лет выясняется, что земля им не принадлежит.

30 октября жители трёх поселков — Мельничная падь, Маркова и Новогрудинина — записали видеообращение к президенту, генпрокурору Игорю Краснову и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой остановить изъятие их земельных участков.

— Мы добросовестные покупатели, собственники, платящие налоги. Почему закон и прокуратура не на нашей стороне, не на стороне людей? — сказали среди прочего жители Иркутской области.

Пока, рассказала ИА Регнум представительница инициативной группы Екатерина Андреева, никакой реакции не было.

Госведомства судятся, а люди страдают

Механика земельной драмы в Иркутской области однотипная: муниципальные власти Иркутского района начиная с 2000-х годов расширяли границы населённых пунктов, захватывая земли лесного фонда, выделяли новые участки под ИЖС (индивидуальное жилое строительство) либо же меняли статус уже имеющихся сельскохозяйственных и иных территорий общего пользования под запросы населения.

Все эти участки успешно регистрировались, попадали в публичные кадастровые карты, надзорные органы вопросов к сделкам не имели — но, как выяснилось, до поры до времени.

С 2015 года Рослесхоз, опираясь в том числе на свои старые карты, начал в массовом порядке требовать госимущество обратно. Посыпались административные иски. Однако с точки зрения закона собственники земли лишь третьи лица, заложники юридических проволочек, в то время как между собой судятся государственные ведомства, в судебном процессе собственники не могут участвовать или оспаривать решение.

В свою очередь, администрация района, муниципальные власти, которые формально ответственны за повторяющийся кошмар в земельном вопросе, действуют по принципу «интересы большинства выше отдельных граждан». При этом за каждым кадастровым номером, стоящим в судебном решении на бумаге, остаются человеческие судьбы.

Лесфонд расправляет плечи

— История со спорной землёй имеет системный характер на всей территории Иркутского района, — рассказывает ИА Регнум Татьяна Мешангова, президент АНО «Центр защиты прав граждан Иркутской области» и помощник депутата Законодательного собрания Иркутской области. — Несмотря на то, что не все обстоятельства дел у собственников идентичные, правовая природа примерно одинаковая

ИА Регнум Анна Стародубцева

В разные годы, продолжает Мешангова, министерство лесного хозяйства передавало свои земли в пользование. Затем участки перепродавались, сдавались в аренду, а потом переоформлялись, переводились в другой статус — «где-то, возможно, через взятки, где-то через государственные инструменты, не совсем корректно применённые». В результате находились добросовестные покупатели.

— А сейчас Рослесхоз приводит в порядок свою документацию. И возвращает земли в лесной фонд Российской Федерации. А добросовестные покупатели страдают, шансов выиграть суд у них немного. Мало кого из них спасёт лесная амнистия: если люди приобрели участки позже 2016 года, на них уже она не распространяется. Максимум, на что они могут рассчитывать, — истечение срока исковой давности, но это опять-таки через суд, без гарантии на успех — пояснила юрист.

«Нельзя здесь ничего покупать!»

Иркутский район — особенная точка на карте России. Здесь великолепная природа Прибайкалья: леса и водные богатства, активно развивающийся туристический кластер, курорт и формирующийся национальный парк.

Неудивительно, что большинство ситуаций вокруг изымаемых земель так или иначе связаны с береговой линией Ангары, Иркутского водохранилища или же с посёлками, близкими к заповедной зоне Байкала. Чем ближе к воде, тем больше шансов «вляпаться» и купить участок, который окажется спорным.

Сейчас насчитывается больше десятка способов вывода лесных земель в «серую зону» с целью перепродажи, рассказал ИА Регнум иркутский юрист, занимающийся консультированием по земельным вопросам. Он согласился общаться с агентством на условиях анонимности.

В отдельных случаях, говорит юрист, прокуратура может доказать факты махинаций с землей, в других — нет. Самая резонансная история произошла в 2017 году, когда у жителей посёлков в районе 11–12-го километра Байкальского тракта пытались изъять десятки гектаров земли. Под ударом оказалось 200 собственников.

Добросовестные покупатели тогда вышли на митинги, обращались в прокуратуру, поднимали архивы, карты. После серии разбирательств были заведены уголовные дела в отношении экс-мэра Иркутского района Игоря Наумова, бывших депутатов думы Иркутска Олега Геевского и Олега Логашова, а также бывшего ректора ФГБОУ ВПО «ИрГСХА» Геннадия Такаландзе. В 2022 году они получили тюремные сроки за превышение должностных полномочий и махинации с землёй в 2012–2015 годах.

Владельцам участков, можно сказать, повезло: землю людям вернули по программе лесной амнистии.

Зачастую «правовые казусы», продолжает юрист, объясняются несовершенством законодательства, в том числе отсутствием верных сведений о границах лесничеств или из-за противоречивых данных. Но суды и сегодня принимают в качестве аргумента отрисованные от руки карты 80-х годов из архивов лесничеств. Это единственный документ, на основании которого земля будет отнесена к лесному фонду.

— Я много видел несчастных собственников, например, из посёлка Молодёжное, которые оказались абсолютно бесправны — потеряли земли, кто-то судится до сих пор. Или жители на острове Ольхон: их дома снесли бульдозером. Поэтому я сейчас рекомендую всем своим клиентам, друзьям и знакомым: пока в Иркутском районе продолжается чехарда с землей, нельзя здесь ничего покупать! — рассказал собеседник ИА Регнум.

Кто следующий в списке

В середине ноября в редакцию ИА Регнум с просьбой о помощи обратились владельцы земельных участков деревни Новолисиха. В отличие от жителей Мельничной пади и Маркова, их мытарства только начинаются.

Анна и Денис Стародубцевы — молодая семья, у них трёхлетний ребёнок. Денис — хирург, Анна — психолог. Они давно мечтали о жизни за городом. В 2023 году вложили материнский капитал в ипотеку, купили участок в Новолисихе, на 14-м километре по Байкальскому тракту.

Посёлки, стоящие вдоль тракта, — отдельная история. По дороге, ведущей из Иркутска в сторону Листвянки (Байкал), красуются излюбленные дачные места иркутян. За последние годы многие населённые пункты здесь преобразились, заметно похорошели. Строятся новые дороги, формируется качественная инфраструктура для полноценной жизни с детьми: школы, детские сады, больницы.

Деревня Новолисиха, относящаяся к муниципальному образованию Ушаковское, старается не отставать. На территории деревни один за другим растут коттеджи, улицы застраиваются новенькими домами, запланировано строительство школы. Но за красивой оболочкой скрываются проблемы.

Стародубцевы поставили участок на учёт и получили разрешение на строительство.

— Всё сделано по закону, — подчёркивает Денис. — Земельный участок, оформленный под индивидуальное жилищное строительство, куплен у физического лица. Сбербанк, Пенсионный фонд всё тщательно проверяли: для выдачи ипотеки поднимали полную историю участка.

Казалось, мечта семьи сбывается. Дом строился, новоселье было не за горами. Но в октябре 2024 года Стародубцевы и многие собственники соседних улиц и поселков, относящихся к МО Ушаковское, узнали, что их участки апелляционным определением районного суда Новосибирска отнесены в земли лесного фонда.

Выяснилось, что администрация Иркутского района проводит открытые слушания «Об утверждении Генерального плана Ушаковского муниципального образования Иркутского района Иркутской области». В документах на 500 страниц — списки с кадастровыми номерами нескольких сотен участков, которые переведены из ИЖС в лесной фонд. Под раздачу попали жители деревень Бурдаковка, Новолисиха, посёлков Еловый, Рассвет и многих других.

— Самое странное, — рассказывают Анна и Денис, — что даже сейчас за нашими участками не числится обременений, они до сих пор в открытых кадастровых картах и ЕГРН значатся как ИЖС. При желании мы можем их продать доверчивым покупателям. Прямо сейчас по соседству продаются земли с таким же решением суда.

По словам жителей Новолисихи, объединившихся в инициативную группу, о слушаниях, организованных администрацией Иркутского района, мало кто слышал. Никто не знал, что в течение двух последних лет Федеральное агентство лесного хозяйства судилось с властями Ушаковского муниципалитета. Был подан целый ряд административных исков, который прошёл уже несколько инстанций.

— Не было никакого официального заявления со стороны администрации муниципалитета, — комментирует ИА Регнум ситуацию Виктор, житель Новолисихи. — Никто в должный срок не узнал о вынесенном судебном решении, которое коснулось всех нас. Никто не видел это судебное решение в глаза. Я, как и большинство людей, узнал в последний день о слушаниях и, несмотря на поданные нами заявления, мы все увидели в конечном итоге в списке участков, переведённых в Лесфонд, свои кадастровые номера.

Еще один житель Новолисихи — Роман, сосед семьи Стародубцевых, уверен, что сейчас два ведомства — муниципальная власть и Рослес — делят шкуру убитого медведя.

— Парадоксальным образом закон в этой ситуации не защищает нас, добросовестных покупателей. Я прочитал, что в судебной практике 70% дел, связанных с собственностью Российской Федерации, выигрывает государство. Люди теряют имущество. Но я человек активный, президент мотоклуба, планирую бороться.

Нечеловеческий генплан

28 ноября представители инициативной группы деревни Новолисиха встретились с заммэра по капитальному строительству Иркутского района Екатериной Емельяновой и главным архитектором района Арменом Казаряном — разработчиком нового генерального плана МО Ушаковское.

Небезосновательные опасения жителей деревни подтвердились.

— Мы утвердим план в первом квартале, а там уже вы с лесниками сами разбирайтесь, — сообщила им Емельянова.

В ответ у Анны Стародубцевой вырвался крик души: почему вы пускаете по миру несколько сотен людей?

— Мне сказали: вас каких-то жалких 300 человек, а новый утверждённый генплан ждут 20 тысяч, их интересы важнее.

Дальше, по словам членов инициативной группы, представители властей объяснили, что не стоит раздувать шумиху и обращаться в прокуратуру. Дескать, если прокуратура вмешается, огромное число жителей точно выселят. Или и того хуже — кто-то из администрации попадёт под уголовное дело.

— Тогда мы точно вам помогать не будем, — передаёт представитель инициативной группы слова главного архитектора района.

«Никто не собирается выселять»

— Проект генерального плана не окончательный, он ещё в разработке, — комментирует ИА Регнум ситуацию начальник отдела градостроительства и земельных отношений МО Ушаковское Анастасия Федорович.

На вопрос агентства, что именно ждет владельцев участков, уже обозначенных в проекте как земли лесфонда, она призналась: точного ответа нет, потому что администрация Ушаковского МО ничего не решает.

С конца прошлого года новый генеральный план, а заодно и судьбу жителей нескольких поселков утверждает администрация Иркутского района. На момент публикации там не ответили на запрос ИА Регнум. В свою очередь, по мнению Федорович, Лесфонд не оспаривает право собственности на земельные участки — спор касается границ населённых пунктов. Идёт административная процедура, проходят лесные комиссии, на которых ведутся переговоры о выключении этих участков из государственного реестра.

— Никто не собирается выселять жителей, отбирать собственность. Там же дома, там люди живут. Такого точно не будет, — заверила Федорович.

При этом она подтвердила, что судебное решение есть, а Иркутский район не может его не учитывать.

На вопрос агентства, сколько владельцев участков сейчас в проекте отнесены к землям лесного фонда, собеседница ИА Регнум не ответила.

Кому достанется пирог

— По факту речь идёт о борьбе за землю в респектабельных пригородах Иркутска, — делится своим мнением с ИА Регнум иркутский юрист, консультирующий по земельным вопросам. — Это же Creme de la creme (лучшее из лучшего. — Прим. ред.), перспективные посёлки в живописных местах, в получасе езды до центра города. Спрос на участки — огромный, цены на землю только растут.

Также юрист отметил, что зачастую при взгляде на карты неясно, зачем лесному фонду крохотные лоскутки земли внутри или по границам освоенных населённых пунктов, где нет ни реликтового леса, ни водоохраной зоны.

— Логично предположить, что есть заинтересованные лица. Например, строительные компании, претендующие на кусок пирога. Возможно, через 2-3 года мы узнаем, что изъятые земли переданы третьим лицам на новом основании, — допускает юрист.

По мнению собеседника ИА Регнум, в случае с Иркутским районом стоит внимательно наблюдать за действиями администрации и обоснованностью их решений. Если несчастье для местных жителей случится, они пойдут в суд. Будет ощутимое количество исков — очередное резонансное дело с участием следственных органов практически гарантировано.

Хороший и плохой варианты

— Самое страшное и грустное — то, что могут пострадать люди, которые вложили практически все деньги в покупку и постройку домов, а теперь им некуда деваться. К тому же у многих ипотека, — говорит Татьяна Мешангова.

По её словам, хорошим вариантом для людей будет, если удастся «каким-то административным способом» передать эти земли, когда, например, организуются межведомственные согласительные столы. Такие прецеденты случаются, когда глава муниципалитета встаёт на защиту собственников, берёт ситуацию на личный контроль.

Плохой вариант — если по итогам владельцы всё-таки получат автоматические иски от Росимущества. Когда судебное решение принято, из Росреестра приходят письма об изъятии частной собственности, дальше подключаются приставы. Есть недавние случаи, когда суд предписывал снести дома, а за незаконную стройку — ещё и выплатить штраф.

На вопрос ИА Регнум, как обезопасить себя от покупки участка, который впоследствии может быть признан незаконным, юрист ответила, что сейчас подобных гарантий никто не даст. Обычный гражданин не сможет проследить всю историю земли. Единственное, что можно и нужно сделать, — заказывать выписку об основных характеристиках земли.

— Свою добросовестность ты можешь подтвердить тем, что проверил: участок не обременён и соответствует назначению. То есть со своей стороны ты выполнил все обязательства, — говорит Мешангова.

Что касается поведения администрации Ушаковского муниципального образования, оно вызывает серьёзные вопросы, подчёркивает юрист. В частности, каким образом эти участки были внесены в населённый пункт, почему это не было согласовано с Рослесхозом, а также почему глава администрации не защищает интересы жителей.

По мнению Мешанговой, с этими вопросами стоит обратиться в прокуратуру.

В настоящее время жители Новолисихи составляют обращения к председателю следственного комитета Александру Бастрыкину, мэру иркутского района Леониду Фролову и заместителю председателя правительства Иркутской области Руслану Ситникову. Люди уверены, что закон на их стороне, и намерены добиться справедливости.