Анастасия Алёшина
Последние публикации
От самой длинной до самой тихой станции: интересное о московском метро
Самая первая станция московского метро — «Сокольники» Станция «Сокольники» была открыта 15 мая 1935 года. Именно она считается самой первой станцией Московского метрополитена. Над ее созданием трудились архитекторы И. Таранов и Н. Быкова, скульптор Н. Митковицер и инженер-конструктор В. Дмитриев...
12 августа 2020
Как отдохнуть в Москве
Москва считается одной из самых зелёных столиц мира. Более 50 процентов города занимают зелёные насаждения. В Москве насчитывается около 130 садов и парков. И с каждым годом эта цифра только увеличивается. Первым советским парком культуры и отдыха стал Парк им. Горького. На сегодняшний день он...
7 августа 2020
Романтика уличной культуры: самые необычные граффити Москвы
За последний год были закрашены десятки граффити. Многие из них («Послание», «В синем море, в белой пене», портрет Константина Станиславского) сильно полюбились москвичам. Одни картины закрасили по причине реставрации зданий, другие — исходя из закона, утвержденного 16 июля 2019 года, который...
4 августа 2020
Кому нужны эти фильмы? Московские кинотеатры остались без зрителей
1 августа после долгого закрытия московские кинотеатры снова открыли свои двери. Новинок в прокате нет, как нет и зрителей, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Первый день работы кинотеатров обернулся провалом. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в кинотеатрах было малолюдно, на одном из сеансов...
1 августа 2020
Прогулки с ИА REGNUM: любимые памятники москвичей
Памятник Александру Пушкину Монумент из бронзы был открыт 6 (18) июня 1880 года. Первоначально памятник установили на Страстной (Пушкинской) площади, которая находится в начале Тверского бульвара. Однако через 70 лет, в 1950 году, монумент был перемещен на противоположную сторону площади. Александр...
22 июля 2020
Прогулки с ИА REGNUM: нелюбимые памятники москвичей
Памятник Петру I «Пётр не любил Москвы, — писал Александр Пушкин, — где на каждом шагу встречал воспоминания мятежей и казней, закоренелую старину и упрямое сопротивление суеверия и предрассудков». Памятник Петру I, созданный скульптором Зурабом Церетели, москвичи сразу невзлюбили. Ходили разговоры...
22 июля 2020
Прогулки с ИА REGNUM: десять старейших зданий Москвы
Спасский собор Андроникова Монастыря Этот собор можно по праву назвать одним из древнейших сооружений Москвы: белокаменное здание из «яузского известняка» было основано в 1357 году. Строительство храма приходилось на 1420−1425 годы, стоит отметить, что Спасский собор неоднократно перестраивался и...
21 июля 2020