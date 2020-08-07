Москва считается одной из самых зелёных столиц мира. Более 50 процентов города занимают зелёные насаждения. В Москве насчитывается около 130 садов и парков. И с каждым годом эта цифра только увеличивается. Первым советским парком культуры и отдыха стал Парк им. Горького. На сегодняшний день он остаётся самым популярным парком города, в выходные дни его посещают до 250 тысяч человек.

Парк Горького

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк Горького

Партерная часть Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького возникла в 1923 году, после организации на этой территории Всероссийской сельскохозяйственной выставки. Сейчас парк Горького — одно из самых популярных мест для проведения мероприятий, отдыха и активных прогулок.

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Парк Горького

Здесь каждый может покормить лебедей и уток, покататься на катамаранах, организовать пикник. В темное время суток в парке можно полюбоваться звездами в обсерватории. Любители активного времяпрепровождения могут найти для себя подходящую площадку и поиграть в волейбол, баскетбол, настольный теннис и футбол.

С 23 июня для посетителей снова открыта выставка «Мирное время». Экспозицию можно увидеть в Галерее Арки Главного входа в Парке Горького. Посетителям представлены фотографии, графика, живопись, видео-арт и инсталляции.

Парочки смогут прогуляться по живописным аллеям и признаться друг другу в чувствах на Китайском мостике, семьи с маленькими детьми — посетить необычные игровые площадки, а хозяева могут гулять со своими хвостатыми друзьями. На территории парка действуют пункты прокатов и летние веранды, где можно перекусить. Все кафе оборудованы, всем посетителям в качестве защиты предоставляют антисептики для рук.

Адрес:ул. Крымский Вал, 9. Режим работы: круглосуточно.

Парк искусств «Музеон»

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк Горького

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Зона отдыха в Музеоне

В музее скульптуры установлено более 1000 скульптурных работ. Если вы хотите насладиться искусством, то вам непременно нужно зайти в Музеон. На территории парка находится новое здание Третьяковской галереи. Чтобы посмотреть экспозицию, вам необходимо будет запланировать свой визит — с 3 июля посещение Третьяковской галереи проходит по сеансам. В парке можно найти летний кинотеатр и посмотреть фильм под открытым небом, а также зайти в павильон ШКОЛА (он открылся для посетителей 25 июня) и Детский центр.

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Сухой фонтан в Музеоне

Дарья Антонова ИА REGNUM Сухой фонтан в Музеоне

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Зона отдыха в Музеоне

Дарья Антонова ИА REGNUM Музеон

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Велодорожка в Музеоне

Парк Музеон также подходит и для активного времяпрепровождения: территория оборудована пунктами прокатов, спортивными площадками и специальными дорожками для средств передвижения. В парке много лавочек, сидя на которых можно любоваться памятниками. Для детей установлены фигуры из мультиков и детские площадки. Перекусить можно на летних верандах, а охладиться рядом с фонтаном на Крымской набережной.

Адрес:ул. Крымский Вал, 2/58. Режим работы: с 9:00 до 23:00

ВДНХ

Дарья Антонова ИА REGNUM ВДНХ

Выставка достижений народного хозяйства, Парк «Останкино» — еще одно излюбленное москвичами место для отдыха и активного времяпрепровождения. На территории ВДНХ есть выставочные центры, павильоны и музеи, которые уже можно посетить. Если вы хотите спокойно отдохнуть, то можете покататься на лодках, полюбоваться сооружениями и природой, покормить уток и лебедей.

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Главная аллея ВДНХ

Центр «Космонавтика и авиация», Музей кино, Робостанция, Москвариум уже возобновили свою работу и ждут гостей. Для юных посетителей парка снова открыт детский городской лагерь «Кулибин про». В парке вы можете без ограничений увидеть множество достопримечательностей: здания, скульптуры, фонтаны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центр «Космонавтика и авиация»

Дарья Антонова ИА REGNUM Робостанция на ВДНХ

Для тех, кто хочет отдохнуть от города и уединиться на природе, а также пообщаться с «братьями нашими меньшими», есть отличная новость: «Городская ферма» стала открытой. Посетить ее можно ежедневно, кроме последнего понедельника месяца.

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Прокат лодок на ВДНХ

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Прокат на ВДНХ

На летних верандах и фудкортах, которые своевременно обрабатываются, каждый может выбрать, что ему по вкусу. Для спортсменов в парке действуют пункты прокатов. А для тех, кто хочет попробовать что-то новое, ВДНХ предлагает попробовать вейкбординг в парке DROPPARKVDNH. На сайте парка можно найти тематические маршруты, которые помогут вам спланировать прогулку.

Адрес:просп. Мира, 119, стр. 228. Режим работы: с 9:00 до 21:00

Парк «Сокольники»

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Букводом в Сокольниках

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Букводом в Сокольниках

Парк культуры и отдыха имеет интересную историю, он был основан в 1878 году. Сейчас же это излюбленное место москвичей, в котором можно каждому найти занятие по душе. В июле парк запустил ранее ограниченные объекты инфраструктуры: прокат спортивного инвентаря на Главной аллее, скейт-парк, площадку для пинг-понга с расстоянием между столами — 3 метра, а также корты для игры в большой теннис.

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Ярмарка в Сокольниках

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Тир в Сокольниках

Передохнуть можно на лавочках около живописных аллей и фонтанов, на лежаках около прудов или в беседках. Для любителей космоса в парке есть «Сад астрономов», в темное время суток он еще больше преображается. Дети могут поиграть на специальных площадках и батутах.

Анастасия Алёшина ИА REGNUM «Сад астрономов» в Сокольниках

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Парк «Сокольники»

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Скейт-парк в Сокольниках

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Игра в шахматы

Свою работу в парке также возобновили аттракционы, тиры и Шахматно-шашечный клуб. В Букводом теперь снова можно зайти с 10:00 по 21:00 в будни, с 11:00 по 21:00 в субботу и с 11:00 до 20:00 в воскресенье. Посетители парка могут сходить на спортивные площадки или позаниматься на воркауте. Подкрепиться можно в кафешках с летними верандами. Знаменитая вереница из киосков с едой также работает. Для безопасности везде установлены санитайзеры.

Адрес:ул. Сокольнический Вал, 1, стр. 1. Режим работы: круглосуточно

Парк «Зарядье»

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Стеклянный купол в Зарядье

Парк Зарядье можно по праву назвать современным парком, новым общественным пространством, которое особо привлекает к себе иностранных гостей и молодежь. Сейчас каждый может посетить знаменитую смотровую площадку: парящий мост снова открыт. На территории парка вновь осуществляются обзорные и исторические экскурсии.

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Медиацентр в Зарядье

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Парк «Зарядье»

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Парк «Зарядье»

Свою работу возобновила Ледяная пещера — пространственная арт-инсталляция художника Александра Пономарева и архитектора Алексея Козыря. Здесь посетители могут совершить путешествие на Север и насладиться таинственной атмосферой льда и снега.

Дарья Антонова ИА REGNUM Стеклянный купол в Зарядье

Также вновь открылось Заповедное посольство — место, в котором можно посетить мастер-классы, лекции и семинары, узнать новое о генетике, биотехнологии, микробиологии, географии и экологии. Программы рассчитаны как на взрослых, так и на детей. Вместе с этим посетители могут зайти во Флорариум — многоярусную оранжерею с тропическими растениями и восхититься диковинной природной красотой.

Посетители уже сейчас могут сходить в Подземный музей на выставки. 13 июля открылся павильон «Медиацентр». Каждый может посетить медиахолл 360 и посмотреть фильмы. Для тех, кто хочет прикупить памятные подарки, заработали магазины сувениров с символикой «Зарядья».

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк «Зарядье»

Стоит отметить, что еще действуют временные правила посещения павильонов. В медиахолле могут находиться не более 20 человек, билеты проверяются бесконтактно с помощью турникетов. Павильоны оборудованы диспенсерами с антисептическими средствами. Посетителям необходимо наличие масок.

Адрес:ул. Варварка, 6. Режим работы:круглосуточно