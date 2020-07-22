



Памятник Александру Пушкину

Монумент из бронзы был открыт 6 (18) июня 1880 года. Первоначально памятник установили на Страстной (Пушкинской) площади, которая находится в начале Тверского бульвара. Однако через 70 лет, в 1950 году, монумент был перемещен на противоположную сторону площади. Александр Опекушин создал скульптуру литератора во весь рост, задумчиво стоящим на пьедестале. Автор изобразил поэта в длинном сюртуке и плаще. В левой руке «солнца русской поэзии» находится шляпа, а правая рука спрятана за сюртуком. На пьедестале можно увидеть строки из стихотворения Александра Пушкина «Памятник». Монумент Александру Пушкину считается одним из самых старых в Москве. Его приходилось два раза реставрировать в 1993 и 2003 годах, а в 2017 году он был капитально восстановлен. Памятник является объектом культурного наследия.

Адрес:Пушкинская площадь

Памятник Юрию Долгорукому

Памятник, установленный на Тверской площади, посвящен основателю города Москва Юрию Долгорукому. Бронзовый монумент, авторами которого являются С. Орлов, А. Антропов, Н. Штамм и В. Андреев, был открыт в 1954 году. Поскольку изображений князя Юрия Долгорукова не сохранилось, скульпторам пришлось создавать статую на основе собирательного образа русского богатыря. Основатель Москвы изображен на коне в боевом облачении: на голове у Юрия Долгорукова шишак с бармицей, а на теле байдана и плащ. Жеребец, который послушно пригибается перед хозяином, одет в конскую сбрую. Стоит также отметить жест всадника Юрия Долгорукова: правой рукой он словно указывает на место для новой крепости, а левой — держит круглый щит, украшенный геральдическим знаком Москвы (Георгием Победоносцем). Монумент является объектом культурного наследия России федерального значения.

Адрес:Тверская площадь

Покорителям космоса

Монумент «Покорителям космоса» — один из самых высоких памятников России. Строительство этого «титанового гиганта» проходило с 1958 по 1963 год. Высота монумента составляет целых 107 метров. Памятник, посвященный достижениям советского народа в освоении космоса, был установлен 4 ноября 1964 года. Над монументом трудились архитекторы Александр Колчин и Михаил Барщ, инженер Лев Щипакин, а также скульптор Андрей Файдыш-Крадиевский. Форма памятника «Покорителям космоса» схожа с обелиском, который сужается к верху. Монумент изогнут параболой. Получается изображение шлейфа от взлетающей ввысь 11-метровой ракеты, ее можно увидеть на самой верхушке. Благодаря титановым пластинам на монументе отражается небо. Памятник установлен на стилобате, украшенном изображениями работников в сфере космоса, советской символикой и высеченной фигурой Владимира Ильича Ленина. Помимо этого, основание расписано цитатами. Монумент является объектом культурного наследия народов РФ федерального значения.

Адрес:Проспект мира, 111

Памятник Владимиру Маяковскому

Монумент, посвященный поэту Владимиру Маяковскому, был открыт в 1958 году. Авторами бронзовой скульптуры на гранитном постаменте являются скульптор Александр Кибальников и архитектор Дмитрий Чечулин. Через год после установления Александр Кибальников был удостоен за свою работу Ленинской премии. Скульптор работал над своим проектом шесть лет. Бронзовый поэт величественно стоит на постаменте, распахнув пиджак, как бы вдыхая полной грудью, и держит в руках записную книжку — необходимый поэтический атрибут. Поза поэта смелая и открытая, он словно выступает перед публикой. Его ясный взгляд устремлен вдаль. На постаменте высечены строки из поэмы «Хорошо!». Примечательно, что памятник Владимиру Маяковскому настолько полюбился, что стал традиционным местом встречи поэтов. Монумент является объектом культурного наследия.

Адрес:Триумфальная площадь

Монумент победы

Самым высоким памятником в России можно по праву назвать «Монумент Победы» на Поклонной горе. Его высота составляет 141,8 метров. Гигантский обелиск был выполнен скульптором Зурабом Церетели из стали, бронзы и бетона. Архитекторы монумента — Леонид Вавакин и Владимир Будаев. Строительство огромного памятника заняло всего 1 год (с 1994 по 1995). Монумент был открыт 9 мая 1995 года в День Победы. Трехгранный обелиск олицетворяет гигантский солдатский штык. Каждые 10 сантиметров монумента — один день войны. Наверху можно увидеть древнегреческую богиню Нику, которая держит позолоченный венок. Рядом с ней, по левую и правую стороны, изображены два ангела, дудящие в позолоченные трубы в знак победы. Бронзовые скульптуры находятся на 104 метре обелиска. Статуя Георгия Победоносца верхом на коне, поражающего копьем змея, который символизирует фашизм, находится у основания стелы. Московский обелиск украшен названиями городов-героев и барельефами важнейших событий.

Адрес:Поклонная гора

Памятник Императору АлександруIIОсвободителю

Памятник, посвященный российскому императору Александру II, был торжественно открыт 7 июня 2005 года. Монумент был создан скульптором Александром Рукавишниковым, архитектором Игорем Воскресенским и художником Сергеем Шаровым по инициативе Союза правых сил. В реализации проекта участвовало Правительство Москвы. Изначально статую хотели расположить в Александровском саду, далее возле Кутафьей башни Кремля, но федеральная служба охраны не позволила проводить на месте постройку. Бронзовый шестиметровый Александр II стоит во весь рост на трехметровом постаменте, одетый в военную форму и царскую мантию. Император смотрит на Храм Христа Спасителя. На фоне можно увидеть колонны, создающие полукруг. За фигурой Александра II расположены два бронзовых льва — символы старой традиционной России, достоинство и царскую власть. На мраморном постаменте высечены заслуги царя-освободителя перед Россией.

Адрес:Волхонка, 13

Дорогу утятам!

История этого очаровательного памятника началась в Бостоне. Американский писатель Роберт Макклоски в 1941 году опубликовал свою сказочную повесть «Дорогу утятам!». Книга снискала настолько ошеломительный успех, что власти города приняли решение установить памятник, посвященный героям произведения: маме-утке Миссис Маллард и ее восьми утятам. Памятник создавался на основе эскизов Ненси Шен. Через 50 лет копия бронзовой скульптуры была подарена Барбарой Буш Раисе Горбачевой. Памятник стал символом примирения и взаимоуважения между Россией и США. В Москве скульптура «Дорогу утятам!» была установлена в 1991 году рядом с Новодевичьим Монастырем. Бронзовых утят неоднократно похищали. Композицию приходилось восстанавливать, на месте даже проводилось повторное торжественное открытие. Сейчас скульптура закреплена арматурой, а рядом располагается будка охраны.

Адрес:Сквер Новодевичьего монастыря

Дети — жертвы пороков взрослых

Скульптурная композиция, состоящая из 15 статуй, была установлена 2 сентября 2001 года, в День города Москвы, на Болотной площади. Автор проекта Михаил Шемякин создавал памятник по заказу Юрия Лужкова. Установили монумент архитекторы Вячеслав Бухаев и Андрей Ефимов. Компания «Роснефть» выступила в роли спонсора скульптурной композиции. На первом плане, в центре композиции, изображены двое детей: позолоченные девочка и мальчик с завязанными глазами. У их ног можно увидеть «Народные русские сказки» и сказки А. С. Пушкина. На заднем плане, создавая полукруг, стоит «чертова дюжина»: 13 антропоморфных монстров, каждый из которых олицетворяет порок. После нескольких актов вандализма монумент огородили забором.

Адрес:Болотная набережная

Памятник Кириллу и Мефодию

Монумент посвящен братьям Кириллу и Мефодию — просветителям, создателям старославянской азбуки и церковнославянского языка. Авторами бронзо-гранитного памятника являются скульптор Вячеслав Клыков и архитектор Юрий Григорьев. Монумент был установлен 24 мая 1992 года в День славянской письменности и культуры. Композиция памятника состоит из двух статуй: Кирилла и Мефодия, держащих огромный крест и Святое писание. Скульптуры стоят на пьедестале, по центру на котором высечено: «Святым равноапостольным первоучителям славянским Мефодию и Кириллу. Благодарная Россия» на церковнославянском языке. Примечательно, что фронтальная надпись, как оказалось после изучения лингвистов, содержит пять грамматических ошибок. Авторы сделали их намеренно, чтобы проверить внимательность прохожих. Фразы также есть на правой и левой сторонах пьедестала. У подножия монумента можно увидеть неугасимую лампаду.

Адрес:Славянская площадь

Памятник Минину и Пожарскому

Дарья Антонова ИА REGNUM Памятник Минину и Пожарскому

Памятник Минину и Пожарскому стал первым скульптурным памятником, установленным в Москве. Монумент посвящён предводителям Второго народного ополчения и изгнанию польских интервентов с российских земель. Памятник выполнен по проекту скульптора Ивана Матроса, которому при создании фигур позировали его сыновья. Работа продолжалась более семи лет. Торжественное открытие памятника состоялось 20 февраля 1818 года. Первоначально памятник установили на Красной площади перед Верхними торговыми рядами. В 1931 году из-за реконструкции Красной площади и строительства Мавзолея памятник был перенесён к Храму Василия Блаженного. Высота памятника около 8,3 м. На пьедестале выгравирована надпись: «ГРАЖДАНИНУ МИНИНУ И КНЯЗЮ ПОЖАРСКОМУ БЛАГОДАРНАЯ РОССІЯ. ЛѢТА 1818».

Адрес:Красная площадь