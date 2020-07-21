Спасский собор Андроникова Монастыря

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Спасский собор Андроникова монастыря

Этот собор можно по праву назвать одним из древнейших сооружений Москвы: белокаменное здание из «яузского известняка» было основано в 1357 году. Строительство храма приходилось на 1420−1425 годы, стоит отметить, что Спасский собор неоднократно перестраивался и изменялся. В 1428 году один из самых известных русских иконописцев Андрей Рублев расписал Спасский собор Андроникова Монастыря. Там же художник скончался и был похоронен. Храм находится на территории Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, посетить Спасский собор можно с 14:00 по 21:00 в понедельник, вторник и четверг, и с 11:00 по 18:00 в пятницу, субботу и воскресенье. Вход свободный.

Адрес:Андроньевская площадь, дом 10

Путевой дворец ВасилияIII

Дворец отца Ивана Грозного сохранился достаточно хорошо, планировка здания практически не изменилась. Удивительно, но долгое время дворец был потерян, найти его удалось только в 2003 году в ходе реставрации усадьбы Голицыных. История создания гласит, что дворец был построен по указу царя на том самом месте, где в 1395 году была передана чудотворная икона Владимирской Божьей Матери. В настоящее время в здании находятся офисы коммерческих организаций, вход во дворец возможен для сотрудников.

Адрес:Старая Басманная, дом 15, стр. 3

Успенский собор

Успенский собор — старейшее сохранившееся сооружение Москвы, пример древнерусского зодчества, усыпальница митрополитов и патриархов. Храм был основан в 1326 году, строительство шло с 1475 по 1479 год. Собор возведен по указу Ивана III итальянским архитектором Аристотелем Фиораванти. Здание находится на территории государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль». Храм является действующим, с 1990 года в нем идут богослужения. Вход на территорию осуществляется по билетам, стоимость их варьируется. Для того чтобы попасть в сам Успенский собор, нужно также приобрести билет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Грановитая палата

На территории Московского Кремля помимо Успенского собора есть еще одно старейшее здание — Грановитая палата. Древнейшее гражданское здание построено по указу Ивана III за четыре года (1487−1491). Архитектурный памятник был выполнен в стиле итальянского возрождения архитекторами Марко Руффо и Пьетро Антонио Солари. Именно здесь проходили важные события: заседания и заключения договоров, церемонии при венчании на царство и празднества побед, торжественные приемы и обеды. Сейчас в Грановитой палате проводятся мероприятия государственного значения, поэтому доступ в здание имеет ограничения. Для посещения необходимо заранее бронировать билеты на полуторачасовую экскурсию.

Адрес: Соборная площадь Московского Кремля

Палаты Голицыных

Палаты в Кривоколенном переулке были построены в XVII веке. Эклектический вид усадьба приобрела в 1859 году. Дом принадлежал княгине Екатерине Голицыной и князю Павлу Голицыну. Это здание имеет уникальную историю: оно было и княжеским домом, и пансионом, и типографией с мастерской переплетной, в которой работал поэт Сергей Есенин. Участок здания также сдавался в аренду для больниц и музыкальных школ. Несколько лет назад Палаты Голицыных считались старейшим жилым домом, однако в настоящее время здание нежилое, оно находится в аварийном состоянии. Палаты Голицыных внесены в Красную книгу Архнадзора, зданию требуется реконструкция.

Адрес:Кривоколенный пер., дом 10, стр. 1

Старый Английский двор

Сооружение является памятником гражданской архитектуры XV—XVII веков. Исторически здание неразделимо связано с возникновением англо-русских отношений. Палаты были резиденцией английской торговой Московской компании, помимо этого двор был Английским посольским домом во время посольских миссий, отсюда и вытекает название. Сейчас архитектурно-исторический памятник состоит в объединении «Музей Москвы». Посетить Старый английский двор можно по билетам с 10:00 по 18:00 во вторник, среду и воскресенье, с 11:00 по 21:00 в четверг, с 11:00 по 20:00 в пятницу и субботу.

Адрес:Варварка, дом 4А

Главный дом городской усадьбы Н. З. Хитрово

Дом был построен в 1750-е годы в стиле ампир. Примечательно, что на заднем фасаде здания реставраторы восстановили часть дома Натальи Щербатовой (она ярко выделяется своим красным цветом). Именно княгиня Наталья Щербатова в 1750-е построила на месте сгоревших деревянных домов новое каменное здание. Внешний облик, который сейчас можно увидеть, здание приобрело в 1823 году, за год до этого усадьбу купил генерал-майор Николай Захарович Хитрово. На фронтоне дома можно увидеть герб рода Хитрово. В настоящий момент в усадьбе находится Медицинский колледж №2 имени Клары Цеткин.

Адрес:Подколокольный пер., 16, стр. 5

Солодежня в Симоновом монастыре

Солодежня считается самой старой пятиэтажкой Москвы. Она была возведена во второй половине XVII века в 1677 — 1680 годы зодчим Парфеном Потаповым. Исторически Солодежня является хозяйственным сооружением. Другое название Солодежни — «сушило». В этом месте хранились продовольственные запасы, а также сушились зерно и солод. На первом этаже находились палаты, в которых сушили запасы, на последующих этажах были залы, а на пятом — чердак. В данный момент старейшая пятиэтажка Москвы реконструируется. Подойти к Солодежни близко можно только с благословения настоятеля монастыря.

Адрес:Восточная, дом 4

Московская историческая мечеть

Построенная в 1823 году, считается самой старой мечетью столицы. Еще одной важной датой является 1881 год при Александре II, когда было позволено достроить минарет и купол. Необходимо отметить, что у Исторической мечети есть собственный благотворительный фонд, который помогает нуждающимся: раздает еду и вещи, поддерживает социальные приюты, занимается рассылкой книг в места лишения свободы. Мечеть действующая, ежегодно в здании проводится намаз на Курбан-байрам. Здание открыто для посещения ежедневно с 10:00 до 19:30.

Адрес: Большая Татарская, дом 28, стр. 2

Храм Святого Людовика Французского

Старейшая католическая церковь Москвы. Здание было основано в 1827 году в стиле поздний ампир. Действующий орган был установлен в 1998 году. В 2017—2018 годы Храм Святого Людовика активно реконструировали, как результат церковь стала лауреатом конкурса Правительства Москвы сразу в нескольких номинациях. Сейчас в здании проводятся мессы на таких языках, как русский, английский, литовский, французский, вьетнамский и итальянский. Также при храме есть воскресная школа и скаутское движение. Посетить церковь можно ежедневно с 09:00 до 19:00.

Адрес: Малая Лубянка, дом 12/7, стр. 8