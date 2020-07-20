Памятник ПетруI

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Памятник Петру I в Москве

«Пётр не любил Москвы, — писал Александр Пушкин, — где на каждом шагу встречал воспоминания мятежей и казней, закоренелую старину и упрямое сопротивление суеверия и предрассудков».

Памятник Петру I, созданный скульптором Зурабом Церетели, москвичи сразу невзлюбили. Ходили разговоры, что памятник является видоизменённой статуей Христофора Колумба, которую Церетели пытался продать странам Латинской Америки, а также США и Испании, но безуспешно. Жители города не понимали, зачем Москве нужен Пётр, и даже собирали подписи против строительства.

Несмотря на все перипетии, в 1997 году памятник установили на искусственном острове у разделения Москва-реки и Водоотводного канала. Открытие приурочили к празднованию 850-летия Москвы.

Огромный памятник высотой в 98 метров выполнен из бронзы, нержавеющей стали, меди и позолоты. 18-метровый бронзовый Петр I стоит за штурвалом корабля, поднимая в руке позолоченный свиток. Композиция монумента состоит из трех частей: пьедестала, корабля и самого императора. Соотношение размеров судна и фигуры императора нереалистичны: Петр I получился слишком большим по сравнению с кораблем. Вокруг постамента находятся фонтаны, создающие эффект плывущего по волнам корабля. Монумент до сих пор считается одним из самых резонансных и неоднозначных памятников столицы.

Адрес:Крымская набережная, 10

Памятник Михаилу Александровичу Шолохову

Монумент был открыт 24 мая 2007 года в день рождения советского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Михаила Шолохова. Памятник, автором которого является Александр Рукавишников, поставили недалеко от дома, где жил литератор. Монумент состоит из нескольких частей: на переднем центральном плане в лодке сидит Михаил Шолохов, а на заднем — виднеются головы переплывающих реку коней. Дон воспроизводят струи воды, которые стекают вдоль склона Гоголевского бульвара. Лошади являются символом «красных» и «белых», смотрящих в разные стороны, при этом среди них есть жеребёнок (здесь также можно найти отсылку к рассказу писателя), не знающий куда ему плыть — это олицетворение общественного раскола.

Проблема этого памятника в том, что москвичи упорно не видят плывущих лошадей. Они видят писателя, сидящего в лодке, и отрубленные головы лошадей вокруг. Из-за этого в народе скульптуру прозвали «Скотобойня».

Адрес:Гоголевский бульвар

Герои сказок на Манежной площади

И снова творение Зураба Церетели. Скульптуры «Герои сказок» — часть фонтанного комплекса, который находится на Манежной площади. Его открытие, приуроченное к 850-летию Москвы, произошло в 1997 году. Расположены сказочные герои на фонтанной реке «Неглинке». На создание целого ряда скульптур Зураб Церетели вдохновлялся образами из сказок русского народного творчества и произведений А. С. Пушкина. Среди статуй можно увидеть таких персонажей, как Царевна-лягушка и Иван-царевич, лисица и журавль, жар-птица, сестрица Аленушка, Царевна Лебедь, утята, медведь и волк, старик и Золотая Рыбка. Дно водоема, на котором располагаются скульптуры, украшено разноцветной мозаикой.

Жители столицы недоумевают, зачем в историческом центре Москвы нужно было устанавливать подобные скульптуры, которые больше подходят для зоопарка. По их мнению, эта инсталляция только испортила вид Манежной площади и исказила смысл Александровского сада.

Адрес:Манежная площадь

Пронзенный Пегас

Скульптура «Пронзенный Пегас» посвящена российской интеллигенции, которая пострадала в период тоталитаризма. Памятник был установлен 29 июня 2004 года рядом с Сахаровским центром. У монумента несколько авторов: скульпторы Даниэль Митлянский, Галина Шилина и архитектор Григорий Саевич. Идея была поддержана фондом Андрея Сахарова, Альфа-банком и Союзом правых сил. Композиция памятника состоит из напряженного Пегаса, символизирующего российскую интеллигенцию, с искаженной от страданий мордой. А также из стальных вертикальных шипов, олицетворяющих преграды, три из которых пронзают и при этом поддерживают крылатого коня, парящего над ними.

Крылатый конь совсем не понравился горожанам, а идея скульпторов так и осталась для большинства загадкой.

Адрес: Земляной вал, 57, стр 6.

Памятник Михаилу Тимофеевичу Калашникову

Монумент посвящен Михаилу Калашникову — создателю автомата Калашникова. Памятник был открыт 19 сентября 2017 года, в день оружейника, его строительство заняло 3 года. Автором бронзово-гранитной скульптуры является Салават Щербаков. На первом плане монумента стоит фигура Михаила Калашникова, держащего автомат в руках. Примечательно, что конструктор стрелкового оружия изображен не в мундире генерала-лейтенанта, а в простой одежде, для того чтобы показать его близость к народу. На заднем плане, на фоне земного шара, можно увидеть фигуру Архангела Михаила на коне, который сражает копьем дракона, символизирующего силы зла. Рядом с ними на центральной части шара изображены автоматы.

Москвичи начали выражать своё недовольство ещё на стадии утверждения проекта. По их мнению, Калашников, конечно, национальная гордость, но сам постамент не что иное, как памятник орудию убийства. Кроме того, сам великий конструктор к Москве не имеет никакого отношения.

Адрес:Оружейный переулок, 39

Памятник Владимиру Великому

Монумент, посвященный великому князю Киевскому Владимиру, был установлен 4 ноября 2016 года в День народного единства. Автором проекта является Салават Щербаков. Памятник выполнен в стиле классический реализм. Бронзовый Владимир на гранитном постаменте держит крест в правой руке и меч — в левой. Изначально монумент хотели воздвигнуть на Воробьевых горах, но поскольку это место имеет статус особо охраняемой территории, на ней невозможно проведение строительных работ. Так окончательным адресом памятника стала Боровицкая площадь, которую путем голосования в мобильном приложении «Активный гражданин» выбрало большинство людей.

Будем объективны, этот памятник можно также отнести и к полюбившимся народу монументам, отношение к нему весьма противоречивое. Но всё же многие отмечают яростный вид князя и его неуместность на Боровицкой площади.

Адрес:Боровицкая площадь

Дружба навеки

Памятник российско-грузинской дружбе был открыт в 1983 году в день празднования 200-летия подписания Георгиевского трактата. Памятник создавали «парным»: вторая часть, названная «Узы дружбы», была установлена в Тбилиси. Но уже в 1991 году грузины свой памятник взорвали.

Выбор места установки неслучаен: огромную композицию можно увидеть на Тишинской площади, где до XIX века находилась Грузинская слобода. Создателем колонны из букв грузинского и русского алфавитов является Зураб Церетели. С проектом ему помогала группа московских архитекторов. Верхушка колонны обрамлена бронзовым позолоченным венком из виноградных гроздьев, символизирующих Грузию, и хлебных колосьев, олицетворяющих Россию. У подножья стелы можно увидеть цитаты русских и грузинских литераторов.

Необычный монумент москвичи прозвали «шампур с шашлыком» и «кукуруза» и до сих пор спорят о его художественных ценностях.

Адрес:Тишинская площадь

Трагедия народов

Мемориал из бронзы и гранита, архитектор которого Зураб Церетели, был открыт в 1997 году около Центрального музея Великой Отечественной войны. Памятник посвящен жертвам фашистского геноцида. Композиция состоит из вереницы людей-узников, среди которых мужчины и женщины, старики и дети. Все эти человеческие силуэты однолики и похожи друг на друга: они обнажены и обриты, их вид глубоко обреченный. Фигуры, стоящие в начале, можно разобрать. А в тех силуэтах, что находятся ближе к концу вереницы, едва можно распознать людей, они заваливаются назад, сливаются с камнями и гранитными стелами, как-бы превращаясь в надгробные камни. На стелах мемориала находится надпись: «Да будет память о них священна, да сохранится она в веках» на языках народов СССР. Слева от вереницы людей лежат личные вещи, которые отбирали у узников: одежда, обувь, игрушки и книги.

Москвичам памятник показался чересчур удручающим, а надгробные плиты и вовсе вызвали ужас. Долгое время даже велись разговоры о переносе мемориала за музей, подальше от глаз.

Адрес:Поклонная гора

Памятник Фёдору Михайловичу Достоевскому

Памятник Фёдору Достоевскому был установлен в 1997 году перед Российской государственной библиотекой. Открытие монумента было приурочено к 175-й годовщине со дня рождения классика русской литературы и 850-летия Москвы. Над монументом трудились несколько авторов: скульптор Александр Рукавишников и архитекторы Михаил Посохин, Александр Кочековский и Сергей Шаров. Памятник выполнен из бронзы и гранита. Скульптура изображает задумчивого, грустного и обремененного Федора Достоевского, который сидит в напряженной позе на скамье. Статуя писателя находится на постаменте, спереди которого можно увидеть высеченную фамилию литератора, а сзади — барельеф набережной Невы в Санкт-Петербурге — городе, где жил, творил и умер Федор Достоевский.

Вид писателя вызвал крайне неоднозначные впечатления и породил очень много шуток среди москвичей. Всё дело в очень странной позе великого писателя, из-за которой монумент получил такие прозвища, как «Памятник русскому геморрою» и «На приёме у проктолога». Однако большинство этот памятник все же приняло.

Адрес: улица Воздвиженка, 3\5 стр 1