За последний год были закрашены десятки граффити. Многие из них («Послание», «В синем море, в белой пене», портрет Константина Станиславского) сильно полюбились москвичам. Одни картины закрасили по причине реставрации зданий, другие — исходя из закона, утвержденного 16 июля 2019 года, который регламентирует граффити на столичных домах. В нашем топе мы представили для вас список одних из самых интересных граффити, которые можно увидеть в данный момент.

Дизайн — квартал «Флакон»

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Граффити в дизайн-квартале «Флакон»

«Флакон» давно стал популярным местом среди молодежи и творческих людей. Неудивительно, что это место привлекает к себе креативную и молодую аудиторию, ведь стены «Флакона» пестрят яркими граффити на разнообразную тематику: Антон Павлович Чехов в образе врача, Бэтмен с баллончиком, японский талисман Манэки-нэко и другие. Немалая часть граффити создавалась в рамках фестивалей и различных мероприятий. Есть как постоянные, так и временные картины. Изображения можно найти на магазинах, студиях, мастерских, творческих площадках и кафешках. Вход на территорию свободный.

Адрес: Большая Новодмитровская ул., 36

Фабрика «Красный Октябрь»

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Граффити на «Красном Октябре»

На территории арт-пространства «Красный Октябрь» можно познакомиться с уличным искусством на разную тематику. Для любителей поп-арта есть картина в стиле Роя Лихтенштейна, авторами которой является команда 310Squad. Поклонники творчества Владимира Маяковского могут найти его портрет от автора S01ART. А для тех, кто любит национальные мотивы, на стене одного из зданий изображены «Сказки Пушкина» — граффити Вовы Нутк, вдохновленного иллюстрациями Ивана Билибина к сказкам Александра Сергеевича Пушкина. Помимо этого, вы увидите портреты Брюса Ли, яркие геометрические картины, изображения на тему космоса и многое другое. Вход свободный.

Адрес: Берсеневская наб., 6, стр. 1

Центр современного искусства «Винзавод»

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Инсталляция у центра современного искусства «Винзавод»

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Граффити центра современного искусства «Винзавод»

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Граффити центра современного искусства «Винзавод»

На территории «Винзавода» располагается проект «Стена», который знакомит посетителей с уличным искусством и граффити-культурой. Работы на «Стене» меняются. Сейчас вы можете увидеть ироничную картину Кирилла Кто «Краски и времени, потраченных на эту работу, хватило бы на 10−15 холстов, из которых бы 3 оказались бы удачными». Творчество художника отличается фирменными разноцветными фразами. Также в данный момент на Винзаводе представлена футуристическая картина в рамках цикла «Прощание с вечной молодостью» Миши Most. На ней изображено взаимодействие человека с искусственным разумом. Для его граффити-работ характерны насыщенность цветов и многообразие геометрических форм. Вход свободный.

Адрес: 4-й Сыромятнический пер., 1/8с6

Центр дизайна Artplay

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Граффити в центре дизайна Artplay

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Граффити в центре дизайна Artplay

Еще одно место, где можно увидеть интересные граффити, — это центр дизайна Artplay. Квартал Artplay привлекает креативных и творческих людей со всей Москвы во многом благодаря своей вдохновляющей атмосфере. На стенах зданий — красочные изображения от маленьких до гигантских. Как и на «Винзаводе», на территории центра дизайна периодически меняются картины на стенах, хотя есть и постоянные изображения. Часто граффити появляются в рамках какого-то события, о котором можно узнать на сайте центра. Сейчас посетители могут увидеть яркие граффити-работы в различных стилях, таких как футуризм, сюрреализм и абстракционизм. Вход свободный.

Адрес: Нижняя Сыромятническая ул., 10, стр. 6,

Торговый центр «Атриум»

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Граффити на ТРК «Атриум»

Сейчас «Атриум» является уникальным торговым центром Москвы, поскольку над его дизайном трудились одиннадцать известных художников, и настоящим арт-объектом под открытым небом. Таким он стал в рамках проекта Artrium, куратором которого является Покрас Лампас. Фасады здания украшены гигантскими работами граффити-райтеров со всего мира. Среди авторов картин Shepard Fairey, Felipe Pantone, Tristan Eaton, Ben Eine, PichiAvo, Okuda San Miguel, Pokras Lampas, Faith47, WK Interact, Faust, Haculla. Концепция проекта состоит в том, чтобы знакомить общество с уличным искусством со всего мира, а также вдохновлять каждого человека на творчество.

Адрес: ул. Земляной Вал, 33

Граффити «Стена Майи Плисецкой»

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Граффити «Стена Майи Плисецкой»

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Граффити «Стена Майи Плисецкой»

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Граффити «Стена Майи Плисецкой»

Одним из самых знаменитых граффити Москвы по праву можно считать портрет Майи Плисецкой — выдающийся советской и российской балерины, киноактрисы и хореографа. Автором красочной картины является известный бразильский художник Эдуардо Кобра. Граффити выполнено в привычном для Эдуардо Кобра стиле: насыщенные, радужные цвета, геометрические формы. Майя Плисецкая «застыла» на стенах в грациозной позе. Артистка облачена в белоснежный балетный костюм. Жители столицы отмечают невероятную энергию танца, которая исходит от изображения. Картина была создана к 88-й годовщине со дня рождения балерины. Рядом с граффити во дворике можно увидеть памятник, посвященный Майе Плисецкой.

Адрес: ул. Большая Дмитровка, 16

Граффити на бизнес-центре «Заповедный»

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Граффити на бизнес-центре «Заповедный»

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Граффити на бизнес-центре «Заповедный»

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Граффити на бизнес-центре «Заповедный»

Бизнес-центр «Заповедный» ярко выделяется своим дизайном на фоне других зданий: фасады строений украшены красочными граффити с изображениями животных и растений, которые занесены в Красную книгу России. На стенах можно увидеть амурских тигров, переднеазиатских леопардов, снежных барсов и тонколистные пионы. Таким образом, граффити призывает общество относиться с большим вниманием к очень важной проблеме исчезающих видов животных и растений в России. Вход на территорию бизнес-центра возможен только по пропуску.

Адрес: Большая Черкизовская, 24А, с.6

Граффити «Ласточкино гнездо» и «Ландшафт Крыма»

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Граффити «Ласточкино гнездо»

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Граффити «Ласточкино гнездо»

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Граффити «Ласточкино гнездо»

Патриотические граффити «Ласточкино гнездо» и «Ландшафт Крыма» украсили стены домов в 2014 году. Изображения были нарисованы в честь присоединения Крыма к Российской Федерации. Граффити были созданы компанией «Городские Галереи» под руководством Ольги Фридман. На доме 48 можно увидеть изображение памятника архитектуры «Ласточкино гнездо», а рядом на доме 44 расположилась картина с крепостью «Чембало» в Балаклаве.

Адрес: Покровка, 44 и 48 стр1

Граффити «Медведь»

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Граффити «Медведь»

Гигантское 30-метровое граффити «Медведь» появилось на стене девятиэтажки два года назад. Красочная картина была приурочена к чемпионату мира, который проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года. Мексиканский художник Фарид Руэда на доме изобразил мишку — одного из знаменитых символов России. В лапах у разноцветного медведя можно увидеть футбольный мяч в виде земного шара. При создании граффити автор использовал приемы полигональной графики, в которой изображение получается при помощи слияния геометрических форм.

Адрес:ул. Профсоюзная, 87/49

Граффити «Парящий и пресмыкающийся разум»

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Граффити «Парящий и пресмыкающийся разум»

Автором огромной картины «Парящий и пресмыкающийся разум» является Владимир WaOne из творческого украинского дуэта InteresniKazki. Граффити было создано в рамках московского фестиваля «Лучший город Земли». Художник изобразил сказочный мир в голове у человека, читающего книгу. Автор в своей вдохновляющей работе раскрывает тему восприятия творчества читателем. Граффити выполнено в сюрреалистическом стиле, характерном для творчества дуэта.

Адрес: ул. Люблинская, 111, стр. 3