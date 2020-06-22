Алина Енгалычева
Последние публикации
В Мосгордуме придумали, как втянуть в реновацию не вошедших в неё горожан
Тревожные новости пришли из Мосгордумы. 17 марта 2020 года во время круглого стола, посвященного вопросам реновации, руководитель депутатского объединения «Моя Москва» Елена Николаева обратилась к Московскому фонду реновации с просьбой рассмотреть вопрос о разработке программ лояльности для жителей...
22 июня 2020
Страсти по публичным слушаниям: гражданин – тварь дрожащая, или право имеет
Институт публичных слушаний появился примерно 12 лет назад. Но многие об этой процедуре не знали и совсем не интересовались ею, пока беда не постучалась к ним в дверь под бодрое урчание бульдозера, — рядом с домом зажужжали бензопилы, со стоном стали падать спиленные деревья, неподалеку варварски...
15 февраля 2020
Вы не в реновации? Тогда мы идём к вам!
Даже оформленное право частной общедолевой собственности на землю больше не гарантия и не защита имущественных прав собственников многоквартирных домов? В 2017 году с появлением на свет так называемой «программы реновации» мир московского быта раскололся надвое. Одни стали «засносцами», страстно...
16 декабря 2019
Новый закон: бутафория или реальная защита имущественных прав граждан?
С ликованием встретили москвичи новость о внесённом в Госдуму очередном законопроекте № 831 790−7, который называется так: «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» и статью 56 6 Земельного кодекса Российской Федерации»...
22 ноября 2019
Мэрия Москвы оплачивает вырубку нацпарка «Лосиный остров»
Пару дней назад довелось побывать в московской части национального парка «Лосиный остров» в составе общественной инспекции (участок 77:03:0002001:6). Национальный парк — это такая зона строгого природоохранного режима, наше общенациональное (!) достояние (ст. 95 ЗК РФ). Но, попав непосредственно на...
6 ноября 2019
В РПЦ настаивают на строительстве храма в парке на Зеленом проспекте
Кто придумал, что формат круглого стола на общественной площадке может дать какой-то результат, поможет решить проблему? Круглый стол — это обмен мнениями, но если речь идет о градостроительном конфликте — двух мнений тут быть не может: или законодательство позволяет, или не позволяет. Или всем...
17 октября 2019
Для мэрии Москвы интересы РПЦ важнее общественного согласия?
Выясняются новые подробности захвата парка на Зеленом проспекте в Москве под строительство храма. О них рассказывает Алина Енгалычева, постоянный автор ИА REGNUM, жительница района и эксперт общественного экологического совета города Москвы. Продолжение: Операция «Плакат» В парке на Зеленом...
22 апреля 2019
Храм в московском парке заказывали?
Градостроительная политика московской мэрии породила отчаянное сопротивление москвичей. Однако дело лишь спорами чиновников и горожан не ограничивается, в противостояние с гражданами, в частности, из-за строительства культовых сооружений в неподходящих для этих целей местах, регулярно вступает РПЦ...
11 апреля 2019
Правительство решило легализовать в свою пользу изъятую у горожан землю
Инвентаризировали-переинвентаризировали, да не вывентаризировали Для чего нужен приказ Минстроя о формировании земельных участков многоквартирных домов? Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства В. В. Якушев 7 марта 2019 года подписал приказ № 153/пр, которым утверждены новоиспеченные...
25 марта 2019
Как захватить московские дворы под высотную застройку
ЧТО ИМЕЕМ — НЕ ХРАНИМ, ПОТЕРЯВШИ — ПЛАЧЕМ МОСКВИЧИ НАЧАЛИ ПОНИМАТЬ ЦЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СВОИХ ДОМОВ? Стук в дверь. Человек нехотя встает с дивана, сует ноги в пушистые тапки, не спеша подходит к двери. Смотрит в глазок — стоят незнакомые люди. Спрашивает: «Кто там?» Из-за двери отвечают: «У...
21 января 2019
Москвичи, без земли ваши квартиры не стоят ломаного гроша!
А из нашего окна реновация видна… Недавно посмотрев в окно, я очень сильно изумилась: Парковки нет, а есть «ОНО» — тут реновация случилась. Что происходит с земельными участками многоквартирных домов в существующей застройке? На что имеют права собственники помещений/квартир? Кто, кроме...
7 января 2019
Москвичи, без земли ваши квартиры не стоят ломаного гроша!
А из нашего окна реновация видна… Недавно посмотрев в окно, я очень сильно изумилась: Парковки нет, а есть «ОНО» — тут реновация случилась. Что происходит с земельными участками многоквартирных домов в существующей застройке? На что имеют права собственники помещений/квартир? Кто, кроме...
15 ноября 2018
Московские чиновники пытаются легализовать уже построенную хорду — II
САГА О ЗЕМЕЛЬНОМ НАДЗОРЕ, или Оставь надежду, всяк сюда входящий ЧАСТЬ ВТОРАЯ Quis custodiet ipsos custodes? Кто же будет сторожить самих сторожей? В первой части нашей истории мы рассказали о том, как два года на заявления граждан о нарушениях земельного законодательства им выдавали заведомо...
22 октября 2018
Московские чиновники пытаются легализовать уже построенную хорду — I
САГА О ЗЕМЕЛЬНОМ НАДЗОРЕ, или Оставь надежду всяк сюда входящий ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Ibi potest valere populus, ubi leges valent Там может иметь силу народ, где законы имеют силу На минуту представьте себе, что вы захотели построить в приглянувшемся вам старинном московском парке какой-нибудь магазинчик...
16 октября 2018
Москвичи продолжают неравную борьбу с чиновниками и РПЦ за парк «Торфянка»
Выборы животворящие или в этот раз чудеса не запланированы? В июне 2018 года в Лосиноостровском районе отмечали трехлетний юбилей — 18 июня 2015 года в Парк на Изумрудной улице (в народе его называют парк «Торфянка») приехала тяжелая строительная техника, скоро был установлен забор и поставлен...
15 августа 2018
Великий распил «Кусково»
Начнем со сравнения двух абсолютно аналогичных ситуаций — посмотрим, насколько избирательно московские власти применяют законодательство и в чьих интересах действуют. Вот это — таунхаус в Новой Москве, дом, в котором живут девять семей (квартиры были куплены, документы оформлены). Этот коттедж был...
12 марта 2018
В угоду застройщикам москвичей собираются лишить питьевой воды
Чтобы захватить земли, необходимо снять ограничения и запреты, которые на них законодательно наложены. Поэтому в интересах определённой группы лиц руками органов власти принимаются всё новые и новые «правила игры». Самые лакомые куски земли — Москва и Подмосковье. И вот уже для «более лучшего...
12 марта 2018
«Снегопад века»: снег падал вместе с деревьями
Московские чиновники уже успели лихо отрапортовать о том, что ликвидируют последствия «снегопада столетия» намного раньше, нежели предписывают ими же и написанные нормативы. Не уложившись в заявленные сроки, обвинили журналистов в том, что последние их не так поняли. Наступило отведенное...
16 февраля 2018
Общественные земли Москвы: было ваше, стало наше — 4
ИА REGNUM продолжает серию публикаций, посвященных неправомерному изъятию принадлежащей москвичам земли. Биолог, член «Общественного экологического совета города Москвы» Алина Енгалычева наглядно показывает, как правительство Москвы переводит земли общего пользования, не подлежащие приватизации, в...
25 января 2018
Общественные земли Москвы: было ваше, стало наше — 3
ИА REGNUM продолжает серию публикаций, посвященных неправомерному изъятию принадлежащей москвичам земли. Биолог, член «Общественного экологического совета города Москвы» Алина Енгалычева наглядно показывает, как правительство Москвы переводит земли общего пользования, не подлежащие приватизации, в...
24 января 2018