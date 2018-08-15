Выборы животворящие или в этот раз чудеса не запланированы?

Алина Енгалычева

В июне 2018 года в Лосиноостровском районе отмечали трехлетний юбилей — 18 июня 2015 года в Парк на Изумрудной улице (в народе его называют парк «Торфянка») приехала тяжелая строительная техника, скоро был установлен забор и поставлен строительный вагончик. Именно тогда стало известно о планах по застройке части парка и отчуждении его земли под строительство храмового комплекса.

Читайте также: В Москве подвели итоги Года экологии — неутешительно

И одно только слово твердят: «ГЗК, ГЗК, ГЗК…»

Действуя по «отработанной схеме», с подачи Москомархитектуры «ГЗК одобрила» и в далеком теперь уже 2013 году был разработан и утвержден постановлением правительства Москвы проект планировки «части территории объекта природного комплекса №65-СВАО «Парк на Изумрудной улице».

Почему по отработанной схеме? Потому что этот парк, как и большинство парков Москвы, не был поставлен на кадастровый учет (кстати, его, как и многих других парков, до сих пор нет на кадастровой карте), что облегчало перекраивание земли. Поскольку проект планировки — градостроительный документ, который разрабатывается только на ранее неразделенные территории, заинтересованными лицами была сымитирована неразделенность и отсутствие границ парка, а документ назвали «проектом планировки ЧАСТИ территории ОБЪЕКТА…», потому что на объект не может быть разработан проект планировки — только на территорию. Вот и использовали это сакраментальное слово — «территория», чтобы подтянуть под градостроительную процедуру свои намерения застроить незастраиваемый объект — парк. Аналогичная схема применялась при застройке других парков, скверов и бульваров.

И вот минуло три года с тех пор, как на северо-востоке Москвы произошли события, сделавшие парк на Изумрудной улице «Торфянка» известным на весь город и даже за его пределами.

Тогда, три года назад, члены незарегистрированной организации под названием «Сорок сороков» при попытке завезти стройматериалы на огороженный участок парка получили жесткое сопротивление сотен местных жителей.

Цель жителей района была одна — сохранить парк в неизменных границах и не допустить ни одного метра его застройки, потому что начать любое строительство в парке — это все равно, что открыть ящик Пандоры.

С тех пор длится этот конфликт, и ничего не изменилось, несмотря на многочисленные обещания властей.

При обсуждении планов по урегулированию конфликта всегда подчеркивалось, что конфликт может быть исчерпан только при выполнении властями целого ряда действий:

— отмена Постановления Правительства Москвы №280-ПП об утверждении проекта планировки (по сути — о «выгрызании» из парка земельного участка);

— расторжение договора безвозмездного пользования этим земельным участком по адресу Осташковский пр., вл. 4 (участок парка);

— возвращение парка в прежние границы и постановка его на кадастровый учет в первоначальной площади.

Видя нестихающее народное возмущение, пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси диакон Александр Волков сообщил журналистам о том, что Русская православная церковь готова рассмотреть возможность возведения храма в другом подобающем месте района в шаговой доступности от парка «Торфянка». Эти события имели место в 2015 году.

Подробности читайте здесь: РПЦ рассмотрит альтернативное «Торфянке» место для строительства храма

Все эти годы властями давались щедрые обещания выполнить все необходимые действия после выделения и предоставления ФХУ РПЦ взамен вырезанного из парка «Торфянка» по адресу: Осташковский пр., вл. 4, другого — альтернативного участка.

Новые участки — власти предоставили ФХУ РПЦ два участка взамен одного — были выделены по адресу Анадырский пр., вл. 8, в десяти минутах от «Торфянки». Жители поддержали эту альтернативу на публичных слушаниях. Новые участки были оперативно освоены РПЦ: там были выстроены здания, организовано патриаршее подворье, и уже давно ведутся богослужения, отмечаются религиозные праздники.

Алина Енгалычева

ФХУ РПЦ в 2016 году сообщило, что готово расторгнуть договор землепользования и освободить парк только после получения разрешения на строительство на новом месте (все, что построено до настоящего момента, было сделано без получения разрешения на строительство под названием «временный объект»).

Алина Енгалычева

Что ж, логика о том, что, «если кто-то нарушает закон, он должен нести ответственность согласно законодательству Российской Федерации» — верная, не поспоришь! Остается только понять — кто нарушил закон и кто должен нести эту ответственность? Да и какова она, эта ответственность? Или строить в парке можно и все было законно? В таком случае можно попрощаться со всеми парками Москвы.

И вот в сентябре 2016 года (аккурат во время избирательной кампании в Госдуму) в СМИ появляется информация о том, что «благодаря усилиям московского «Яблока» во главе с Митрохинымстроительство в парке «Торфянка» отменено, и отменено постановление правительства», что на самом деле не соответствовало реальному положению дел.

Местные власти все эти годы успокаивали жителей района и на вопросы «Доколе?» и «Когда же?» отвечали, дескать, вот-вот, сейчас, сейчас…

С тех пор прошло еще два года. На носу очередные выборы. Но воз и ныне там.

Тонны переписки содержат бесконечные обещания от властей, префектуры Северо-Восточного округа и управы Лосиноостровского района о том, что территория парка «Торфянка» будет освобождена от каких-либо строений и религиозного имущества. Именно эта информация была доведена до жителей на сайте Префектуры СВАО.

Алина Енгалычева

Порядок действий по урегулированию конфликта предусматривал, что после выдачи разрешения на строительство на новом участке ФХУ РПЦ расторгает договор землепользования по старому участку, после чего отменяется постановление правительства Москвы об утверждении проекта планировки по парку, участок возвращается на свое законное место — в границы парка.

Алина Енгалычева

Разрешение на строительство было оформлено 5 апреля 2018 года. 17 апреля 2018 года Департаментом городского имущества г. Москвы в адрес ФХУ РПЦ было направлено дополнительное соглашение о расторжении договора землепользования на земельный участок в парке «Торфянка».

Алина Енгалычева

Однако до настоящего времени это соглашение не подписано, и договор не расторгнут. Несмотря на свои собственные заявления и обещания, несмотря на полученное разрешение на строительство на новом участке, ФХУ РПЦ не хочет уходить с «Торфянки» и по сей день каждое воскресенье проводит в парке молебны.

Не отказалось ФХУ РПЦ и от предоставленных городом двух новых земельных участков, на Анадырском проезде, 8 (кадастровые номера 77:02:0016009:1935 и 77:02:0016009:1934) общей площадью почти 0,4 га, что в 2 раза больше, чем участок на «Торфянке», и общей стоимостью по кадастру около 70 млн рублей. На одном из этих участков уже построен и открыт храм-часовня.

«Обещанного три года ждут…»

«…А на четвертый — отказывают», — так гласит пословица.

Говорят, что корни этого выражения надо искать в Библии, где в книге пророка Даниила сказано: «Блажен, кто ожидает и достигнет тысячи трёхсот тридцати пяти дней».

Жители Лосиноостровского района Москвы этот срок превзошли. Но до блаженства им еще далеко.

Парк до сих пор является конфликтогенной зоной и не оправдывает своего прямого назначения — рекреационного.

За прошедшие несколько лет с момента начала конфликта защитников парка задерживала полиция, их судили, штрафовали — что только не довелосьвынести этим людям!

В ход шли спецсредства в виде репортажей, искажающих действительность и называющих защитников парка «неоязычниками», представляющих местных жителей в виде лиц, находящихся под пристальным вниманием правоохранительных органов — к ним приходили с обысками, роняли «лицом в пол» и даже возбуждали уголовное дело против мирных граждан.

С обысками приходили, не взирая на пол и возраст, — сразу восемь полицейских пришли с визитом даже к женщине, которой более 80 лет. Но люди продолжали отстаивать свои гражданские права всеми доступными законными средствами. Не за горами выборы животворящие — именно благодаря выборам зачастую разрешаются многие конфликты, и это ни для кого не секрет. Вот и сейчас — объявили об отмене конфликтной стройки на Кравченко, 16, строители покинули этот адрес. Но про «Торфянку» — глухое молчание. Несмотря на обещания, несмотря на выборы.

Читайте также: Шкурное дело: Конфликт жителей с застройщиком — заговор против России?

Как прежде, стоит забор в парке, на огороженном куске земли — вагончик, его охраняет ЧОП. Как прежде, жители района круглосуточно охраняют парк от возможных посягательств строительной техники. И, как прежде, каждое воскресенье туда съезжаются непонятные люди и приходит церковнослужитель (тот самый, что благополучно перебрался на другой участок, выделенный взамен «Торфянки», и управляет тамошним патриаршим подворьем).

Алина Енгалычева

Финал или продолжение «игры» на нервах местных жителей?

Что же будет после выборов? Ведь идет уже четвертый год ожидания, в который, судя по пословице, запросто могут отказать.

Несмотря ни на что, местные жители надеются, что Департамент городского имущества города проявит настойчивость и в преддверии выборов мэра столицы выполнит данное москвичам обещание — расторгнет договор землепользования в одностороннем порядке.

Однако, судя по последним ответам, Департамент городского имущества не спешит этого делать.

Алина Енгалычева

P. S. Пока готовился этот материал, в СМИ появилась информация о том, что «по инициативе Русской православной церкви храмы и иные самовольные постройки религиозного назначения выведены из-под запрета на использование». Речь идет о внесении изменений в Гражданский кодекс РФ в части уточнения положения о самовольных постройках — соответствующий Федеральный закон № 339-ФЗ от 3 августа 2018 года «охватывает также самовольные постройки, не имеющие религиозного назначения, но предназначенные для обслуживания имущества религиозного назначения и (или) образующие с ним культовый комплекс». Новый закон открывает для религиозных организаций дополнительные возможности по легализации самовольных построек.

В соответствующем документе Московская патриархия подчеркнула, что «епархиям необходимо настроиться на работу по легализации самовольных построек, в том числе в судебном порядке».

«С его принятием стало возможным признание права собственности религиозной организации на самовольную постройку, если она расположена на земельном участке, находящемся не только в собственности или постоянном (бессрочном) пользовании, но также и в безвозмездном пользовании религиозной организации», — добавляет юрслужба РПЦ.

По ее информации, «несовершенство градостроительного законодательства, а также многочисленные бюрократические препоны при выделении земельных участков под строительство храмов зачастую вынуждают приходы и монастыри строить необходимые здания и сооружения с определенными нарушениями формальной процедуры, при этом результаты строительства автоматически переходят в разряд самовольных построек».

Уж не поэтому ли РПЦ не спешит покидать парк «Торфянка», а также массово практикует застройку многих других парков Москвы?