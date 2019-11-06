Пару дней назад довелось побывать в московской части национального парка «Лосиный остров» в составе общественной инспекции (участок 77:03:0002001:6). Национальный парк — это такая зона строгого природоохранного режима, наше общенациональное (!) достояние (ст. 95 ЗК РФ).

Алина Енгалычева Что же вы творите, люди!

Но, попав непосредственно на территорию, несведущий человек об этом даже не подумает — обычный лес, ничего такого. А ведь ценность подобных объектов исключительная, особенно в таком мегаполисе, как Москва.

Лосиный остров расположен частично в Москве, частично — в Московской области. Его пока еще населяют самые разные животные, и популяция лосей там пока еще жива. Но этот национальный парк является кормовой базой не только для животных.

В Лосином острове ведется масштабное уничтожение растительности, в связи с чем несчастные животные, придя на место привычного кормления (например, на вырубленную и зачем-то тщательно выскобленную полосу вдоль ЛЭП), удивленно взирают на внезапно изменившийся ландшафт, ложатся на землю и с недоумением смотрят по сторонам.

Алина Енгалычева Что же вы творите, люди!

«В лесу раздавался топор дровосека»

Национальный парк «Лосиный остров» встретил нас «дружелюбным» пейзажем — строительная каска, бутылки, мусор, груды свежеспиленных стволов.

Алина Енгалычева Результаты работы налицо

Урчание тяжелой техники и жужжание бензопил раздавались с разных сторон. Пройдя на звук по раскуроченной тяжелой техникой почве, увидели, как пилят и рубят лес несколько десятков разнорабочих ГБУ «Жилищник» районов Восточного административного округа Москвы — Перово, Новогиреево, Гольяново, Богородское, с опознавательными знаками на форменной одежде. Увидели также парад тяжелой техники этих «Жилищников».

Алина Енгалычева Работа кипит

На основании каких документов ГБУ «Жилищник» разных районов ВАО ведут работы на территории национального парка, сказать никто не смог — ни они сами, ни прибывшие в спешном порядке сотрудники администрации ФГБУ «Лосиный остров», которые сослались на госконтракт с ГБУ «Автомобильные дороги ВАО». Документов, однако, при себе ни у кого почему-то не оказалось.

Прибывший по чьему-то звонку представитель ГБУ «Автомобильные дороги ВАО», проявив чудеса находчивости, сообщил, что все эти люди в одежде с надписью «Жилищник такого-то района» на самом деле трудоустроены в их организацию — ГБУ «Автомобильные дороги ВАО», которая является подрядчиком по госконтракту с ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров». При этом он всё же не смог придумать объяснение нахождению в национальном парке тяжелой техники ГБУ «Жилищник» — видимо, это оказался вопрос повышенной сложности, найти ответ на который под силу только опытным капитанам команд КВН. В общем, никаких документов ни у кого не было. Вообще.

Алина Енгалычева Вездесущий ГБУ «Жилищник»

Примечательно, что представители той организации, которой вверена столь ценная природная особо охраняемая территория, всячески дистанцировались от происходящих событий. При этом никто не отрицал, что на объекте при проведении работ документы-основания должны быть в обязательном порядке. На фоне этого забавно прозвучала из уст сотрудника ответственного ведомства фраза о том, что если бы они были предупреждены о визите, то обязательно бы подготовились и привезли документы. Буквально это прозвучало так: по закону документы должны быть на площадке, но их нет, и если бы вы предупредили, — мы бы сегодня соблюли закон и привезли документы.

Краткий итог увиденного:

— в национальном парке работает тяжелая техника указанных организаций (обнаружено движение и стоянка механизированных транспортных средств), во многих местах на значительной площади нарушен почвенный покров, что является запрещенной деятельностью на территории национальных парков согласно ч. 2 ст. 15 Федерального закона № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

— оснований для проведения работ указанными лицами не представлено;

— со слов представителей администрации парка, работы ведутся в рамках исполнения государственного контракта, предмет которого, как указано в нем самом, «проведение санитарно-оздоровительных мероприятий по ликвидации последствий неблагоприятных природных явлений» (заказчик ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров», Подрядчик ГБУ «Автомобильные дороги ВАО»);

— договор подряда/субподряда между ГБУ «Автомобильные дороги ВАО» и ГБУ «Жилищник» перечисленных выше районов, осуществляющих деятельность по рубке насаждений в национальном парке, в том числе с использованием тяжелой техники, отсутствует.

«А карманам, как известно, денежки нужны»

Так что же происходит в Лосином острове?

На сайте госзакупок мы нашли госконтракт с приложениями. Начнем с того, что цена госконтракта — почти 306 миллионов рублей.

Screenshot Госзакупка

Как указано в контракте, он заключен «на основании Протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 27.09.2019 № 0373100053719000041−5-1». И вот тем единственным и неповторимым, безальтернативным оказалось ГБУ «Автомобильные дороги ВАО».

Работы должны выполняться в соответствии с приложением 1 к государственному контракту, которое является его неотъемлемой частью. Это приложение — Техническое задание.

Screenshot Техническое задание

Согласно требованиям указанного государственного контракта (пункты 6, 7 Технического задания), работы должны проводиться в соответствии с технологической картой, на основании Актов лесопатологического обследования (приложение 3 к госконтракту).

К госконтракту приложено порядка 25 актов лесопатологического обследования, которые предусматривают выборочную и сплошную рубку, каждую (!) на площади около 100 га! То есть 200 га в совокупности: около 100 га сплошной вырубки и столько же — выборочной. Кто проводил это обследование и что именно было выявлено — почему требуется столь масштабная рубка? — остается загадкой.

Опустим такие мелочи, как отсутствие требуемых по госконтракту технологических карт, по которым должны вестись работы, а также отсутствие соблюдения требований к проведению работ, установленных п. 9 Технического задания, в том числе:

— отсутствие «предупредительных знаков, отграничение сигнальной лентой мест проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, обозначение зон безопасности (50 метров) на временных дорогах, тропинках, просеках, размещение в месте проведения работ информационного щита 2×3 метра, с указанием сведений о проводимых работах с реквизитами подрядной организации»;

— отсутствие «временной дороги, в местах с избыточным переувлажнением, временная укладка дорожных плит, устройство трубопереездов на мелиоративных канавах»;

— работа тяжелой техники (движение и стоянка механизированных транспортных средств), результатом чего явилось нарушение почвенного покрова на значительной плошади — это является запрещенной деятельностью на территории национальных парков согласно ч. 2 ст. 15 Федерального закона № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

— несоответствие работ требованиям госконтракта, которым предусмотрено: «С целью избежания механического воздействия на существующую дорожную инфраструктуру вывоз и складирование древесины на нижний склад производится после установления отрицательных температур» и т. д.

Алина Енгалычева Землю не только разворотили тяжелой техникой, но и сняли плодородный слой почвы

Согласно Положению о федеральном государственном учреждении «Национальный парк «Лосиный остров», утв. приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 30 июня 2010 года № 232 (далее — Положение), планы мероприятий по осуществлению деятельности учреждения утверждаются Минприроды России.

Утверждало ли Минприроды России вырубку на территории Национального парка «Лосиный остров», которую ведут непонятно на каком основании дворники из районных организаций ЖКХ? Вырубят ли они именно то, что предусмотрено лесопатологическим обследованием? Большой вопрос.

Согласно разделу VI Положения, на территории национального парка запрещается деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова, проведение сплошных рубок лесных насаждений, заготовка древесины, деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира, движение и стоянка механизированных транспортных средств.

Все перечисленные запрещенные виды деятельности ведутся на территории национального парка «Лосиный остров» и никак не пресекаются руководством ФГБУ, несмотря на то, что несоблюдение требований к ведению работ, установленных Техническим заданием, и нарушение требований федерального законодательства являются безусловным основанием для расторжения госконтракта.

Вы думаете, что перечисленное выше — это весь перечень ужасов «нашего городка»? Отнюдь! Вернемся в начало Технического задания, к пункту 3 — «Источник финансирования».

И тут открылась бездна…

Источником финансирования указаны «Средства гранта, предоставленного из бюджета города Москвы». Это само по себе прекрасно, когда из наших налогов мэрия в виде гранта презентует Федеральному (!) государственному (!) бюджетному учреждению несколько сотен миллионов рублей на вырубку в национальном парке.

Но еще прекраснее узнать, где именно предусмотрены эти гранты, в какой городской программе? Во глубине сотен изученных страниц бесконечных правовых актов, в недрах Закона о бюджете, в государственной программе города Москвы «Столичное здравоохранение» притаились эти злосчастные гранты.

Оказалось, что постановлением правительства Москвы от 24 января 2017 года № 14-ПП «О мерах, направленных на реализацию Государственной программы города Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)» на 2012−2020 годы» пунктом 1.2 были предусмотрены «Гранты Федеральному государственному бюджетному учреждению «Национальный парк «Лосиный остров» (далее — ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров») на осуществление мероприятий по санитарной очистке территории национального парка «Лосиный остров» в пределах административных границ города Москвы».

В следующем году принятым столичным бюджетом грант Федеральному государственному бюджетному учреждению «Национальный парк «Лосиный остров» в размере 355 миллионов 160 тысяч 600 рублей предусмотрен в Законе города Москвы от 21 ноября 2018 года № 30 «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов города Москвы».

Очередным кладезем сюрпризов оказалось постановление правительства Москвы от 4 июня 2019 г. № 626-ПП, принятое «в целях актуализации положений Государственной программы города Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)».

В этом постановлении на странице 125 есть таблица 8 — паспорт подпрограммы «Охрана окружающей среды и улучшение экологической ситуации в городе Москве в целях укрепления здоровья населения» государственной программы города Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)».

То есть охрана окружающей среды у нас входит в программу здравоохранения?!

Тут мы снова видим «Грант Федеральному государственному бюджетному учреждению «Национальный парк «Лосиный остров» размером 355 миллионов 160 тысяч 600 рублей в 2019 году — ровно столько, сколько было предусмотрено Законом о бюджете на 2019 год. И тут же указано, что в 2020 и 2021 годах ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров» получит еще 100 миллионов рублей — по 50 миллионов в год, общая сумма грантов за 3 года составит более 455 миллионов рублей.

Screenshot «Грант Федеральному государственному бюджетному учреждению «Национальный парк «Лосиный остров» размером 355 миллионов 160 тысяч 600 рублей

Получается, что эти гранты были направлены заботливой рукой мэрии на поправку нашего с вами здоровья, а превратились в банальную вырубку и уничтожение всего живого в национальном парке руками дворников из «Жилищника».

Что же еще входит в состав мероприятий по программе «Столичное здравоохранение»? О, много «полезных» дел запланировано!

Взять, например, такой пункт заботы о нашем здоровье, как «Организация досуга и отдыха населения на особо охраняемых природных территориях в городе Москве» аж на 4 миллиарда рублей! Речь идет, очевидно, об устройстве пикниковых точек на ООПТ?

Или, скажем, «Компенсационное озеленение в городе Москве» почти на 10 миллиардов рублей — ну чем не забота о здоровье?

Или вот это — «благоустройство, озеленение природных территорий города Москвы» и «реабилитации водных объектов с благоустройством прилегающих территорий» — тоже из денег, «зашитых» в программе «Столичное здравоохранение»!

А уж как укрепит здоровье населения «Проведение капитального ремонта государственными учреждениями» за миллиард рублей! Как мы с вами оздоровимся за счет «Оказания государственными учреждениями государственных услуг, выполнения работ, финансового обеспечения деятельности государственных казенных учреждений» за 5 миллиардов бюджетных рублей — даже представить трудно! Вот только совершенно не понятно, какое отношение это всё имеет к здравоохранению и где все эти «компенсационные озеленения», если площадь зеленых насаждений в Москве тает, как шагреневая кожа?

Всего за три года согласно паспорту подпрограммы «Охрана окружающей среды и улучшение экологической ситуации в городе Москве в целях укрепления здоровья населения» государственной программы города Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)» москвичи должны «оздоровиться» подобными способами почти на 100 миллиардов рублей.

Кстати, пару лет назад из всё того же бездонного здравоохранения планировалось выделить огромные средства на «благоустройство» лесопарка Кусково после вырубки под строительство Северо-Восточной хорды более 10 га его площади. Тогда это произошло после получения по личному запросу главы Департамента природопользования Кульбачевского ГПЗУ на природоохранные земельные участки Кусково с передачей этих ГПЗУ застройщику Северо-Восточной хорды.

Сейчас в охранной зоне Лосиного острова строится, например, жилой комплекс «Сказочный лес». Строится, конечно, не вполне законно. Возникает мысль: может, эти гранты — плата за лояльность? Тогда — в Кусково, сейчас — в Лосином острове. Стоит задуматься.

И, разумеется, просто насмешкой над налогоплательщиками выглядит столь «последовательная» забота о здоровье жителей столицы путем ежегодного финансирования из бюджета вовсе не оздоровительных мероприятий по программе «Столичное здравоохранение» — на фоне сноса и уничтожения многих больниц в столице, реформы и «оптимизации» столичного здравоохранения, от которых стонут москвичи.