САГА О ЗЕМЕЛЬНОМ НАДЗОРЕ,

Иван Шилов ИА REGNUM Северо-Восточная хорда

или Оставь надежду, всяк сюда входящий

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Quis custodiet ipsos custodes?

Кто же будет сторожить самих сторожей?

В первой части нашей истории мы рассказали о том, как два года на заявления граждан о нарушениях земельного законодательства им выдавали заведомо ложную информацию, когда одновременно с этим на секретных совещаниях в мэрии и во внутренней переписке с надзорными органами чиновники продумывали свои действия по легализации этих нарушений.

Подробности читайте здесь: Московские чиновники пытаются легализовать уже построенную хорду — II

Надо отметить, что описанные в первой части события и факты происходили в тот период, когда граждане очень настойчиво заявляли об имеющихся нарушениях именно земельного законодательства. Есть основания полагать, что закулисные попытки «спасти положение» путем легализации нарушений происходили именно в связи с требовательными заявлениями граждан. В тот период по выявленным фактам нарушений имело место активное общение граждан с органом земельного надзора — Росреестром. Росреестр затягивал время, чтобы дать возможность нарушителям уйти от ответственности: направлял свои запросы в органы исполнительной власти, которые, в свою очередь, пытались найти выход из ситуации. И прокуратура им всем в помощь.

Взаимодействие с Росреестром велось в двух направлениях:

Земельный надзор по допущенным нарушениям земельного законодательства.

Несоответствие сведений кадастрового учета — нарушения, допущенные при постановке на кадастровый учет лесопарка «Кусково». Речь о том, что в кадастр внесли не лесопарк «Кусково» как единый объект, созданный более ста лет назад, — а как множество вновь созданных участков природоохранного назначения, расположенных на его месте, — эдакое «Многокусково». Эти участки были образованы лишь в 2010 и 2013 годах с соответствующим видом разрешенного использования (для ООПТ, городских лесов, парков и пр.), но не указали в документах Росреестра, что эти участки в совокупности входят в состав лесопарка «Кусково» и находятся в его границах.

Эти два вопроса и были предметами обращений в Росреестр в течение года.

Итак, летопись хождений в Росреестр.

Alitur vitium vivitque tegendo

Укрыванием порок питается и поддерживается

Надзор за соблюдением земельного законодательства осуществляет Росреестр. Как сообщается на их официальном сайте, деятельность уполномоченных должностных лиц Росреестра направлена на предупреждение, выявление и пресечениенарушений земельного законодательства, в том числе органами государственной власти, органами местного самоуправления и юридическими лицами. Там же указано, что должностные лица Росреестра в рамках государственного земельного надзора осуществляют контроль за соблюдением:

— требований земельного законодательства о недопущении самовольного занятия земельных участков, использования земельных участков без документов, разрешающих в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществление хозяйственной деятельности, самовольной уступки права пользования землей, а также самовольной мены земельными участками;

— требований земельного законодательства об использовании земельных участков по целевому назначению;

— требований земельного законодательства органами местного самоуправления при предоставлении земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности.

В границах населенных пунктов именно вид разрешенного использования определяет назначение земельного участка — для чего он предназначен.

Пользователи земельных участков имеют право использовать их только в соответствии с целевым назначением. В случае с участком природоохранного назначения пользователь должен осуществлять мероприятия по охране природных ресурсов и не наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту (статья 42 Земельного кодекса РФ).

Нарушение статьи 42 Земельного Кодекса РФ — исчерпывающее основание для принятия мер органами земельного надзора. Незаконная рубка лесонасаждений — абсолютное основание для привлечения к ответственности по статьям 246, 260 Уголовного Кодекса РФ, а легализация нарушений — для привлечения госслужащего к ответственности за злоупотребление служебным положением и превышение полномочий. Но что же происходит в действительности?

С завидным упорством граждане целый год взывали к органу земельного надзора — Росреестру: ходили на личные приемы, вели активную переписку.

Как реагировал и что делал в ответ на заявления граждан профильный орган земельного надзора?

Танцы с бубнами

Первый раз в земельный надзор Росреестра граждане обратились в августе 2016 года, когда в «Кусково» было вырублено только около 2 га. Из Управления государственного геодезического и земельного надзора Росреестра прислали отписку — дескать, проверим и сообщим. Но не проверили и не сообщили. Как выяснилось, в это самое время предпринимались активные попытки стройкомплекса легализовать нарушения, которые должна была подтвердить проверка земельного надзора. Можно ли считать это случайным совпадением? Вряд ли.

Алина Енгалычева Screenshot

В связи с отсутствием каких-либо действий со стороны Земнадзора, вооружившись отпиской упомянутого Управления и выписками из Росреестра на интересующие земельные участки, 12 декабря 2016 года в Общероссийский день приема граждане отправились в Росреестр. Тогда речь шла только о трех участках — на остальных вырубки еще не было и стройка не велась, а граждане пытались предотвратить дальнейшие нарушения и нанесение вреда. Прием вел заместитель руководителя Росреестра, который контролирует и координирует государственный земельный надзор в Российской Федерации. Изучив выписки, он сделал вполне ожидаемый и абсолютно правильный вывод — на этих участках никакого строительства быть не должно. Обещал разобраться, провести проверку и сообщить о результатах. Окрыленные надеждой, граждане удалились в ожидании хороших новостей.

Алина Енгалычева Screenshot

Через месяц, 11 января 2017 года, Росреестр сообщил, что при проведении административного обследования выявлены признаки нарушений земельного законодательства. Для их подтверждения необходима выездная проверка, для согласования которой Росреестр подал документы в московскую прокуратуру.

Алина Енгалычева Screenshot

Ничтоже сумняшеся, прокуратура отказала Росреестру в проведении выездной проверки.

Алина Енгалычева Screenshot

Росреестр, похоже, был этому только рад — такой груз с плеч! Поэтому даже и не пытался разобраться в причинах отказа, а они оказались пустяковыми — прокуратура придралась к оформлению прошения о проверке. Ошибку исправили, но прокуратура отказала и во второй раз, о чем Росреестр с удовольствием сообщил гражданам-заявителям.

Алина Енгалычева Screenshot

Но граждане не успокоились, и после очередного личного приема и новых письменных обращений была совершена третья попытка согласовать проверку в прокуратуре Москвы — уже успешная: Росреестр отправился в лес, превращенный в стройплощадку. Это было уже в начале июня 2017 года, когда все нарушения были очевидны для Росреестра. Но ему понадобилось девять месяцев, чтобы родить проверку. И если при первом обращении в Земнадзор в августе 2016 было вырублено только около 2 га и масштабной стройки еще не велось, то к моменту выездной проверки было вырублено уже около двух десятков гектаров: строительство шло полным ходом, и захвачены были уже не три участка, а пять. Что означает допущенное бездействие, если не пособничество?

Алина Енгалычева Screenshot

Несмотря на то, что при проведении проверки факты нарушений были установлены Росреестром, никаких мер принято не было. К тому моменту стройка шла полным ходом и затрагивала уже пять участков. За время, потраченное на уговоры прокуратуры разрешить проверку, появилась тщательно скрываемая информация о сервитуте между ГПБУ «Мосприрода» и застройщиком (техническим заказчиком) хорды — АО «Москапстрой». Об этом Росреестр сообщил на очередном личном приеме гражданам и написал в своем ответе. Именно наличие сервитута якобы явилось препятствием для наложения санкций Росреестром на нарушителей. Но на самом деле, сервитут не является и не может являться основанием для непринятия мер, поскольку даже при наличии сервитута не допускается нецелевое использование участка. Поэтому сервитут — это всего лишь неуклюжая отговорка.

Сервитут — это право ограниченного пользования чужим земельным участком, но строго в соответствии с видом разрешенного использования (статья 274 Гражданского кодекса РФ). То есть даже при наличии сервитута — строить на участках природоохранного назначения, предназначенных для ООПТ, — недопустимо.

И тут Росреестр в очередной раз проявил чудеса изобретательности, заявив, что сервитут, мол, был оформлен не для строительства, а для обеспечения строительства. И что проведя выездную проверку, они не могут с уверенностью сказать, что на этих участках ведется строительство, потому что там пока отсутствует дорожное полотно, а имеется только песчаная подушка для укладки асфальта. Как вам такой поворот сюжета?

Кроме того, этот сервитут отсутствовал в открытых источниках и в выписках Росреестра на участки, потому что был применен известный способ сокрытия информации от «посторонних глаз». В Росреестр не вносятся сведения об ограничениях/обременениях (в том числе сервитут, договора аренды и пр.), если документ (договор, например) был подписан на срок менее года. Вот и в этом случае сервитут был подписан на срок менее года и не требовал регистрации в Росреестре. Именно поэтому его не могли увидеть граждане в открытых ресурсах Росреестра, и в выписках на участки он не был отражен.

Так как сервитут не дает права на нецелевое использование земельного участка, а лишь позволяет иному лицу пользоваться землей при безусловном соблюдении разрешенного использования участка, то строить на участках природоохранного назначения, предназначенных для ООПТ недопустимо и при наличии сервитута. И земельный надзор Росреестра не мог не знать и не понимать этого.

Что после этого должен сделать Росреестр? Признаться, действия надзорного органа поразили своей незатейливой простотой: с целью потянуть время, за которое нарушители могут что-то придумать и как-то избежать взыскания/наказания, Росреестр не нашел ничего лучшего, как направить запросы в органы госвласти Москвы «по вопросу законности использования земельных участков» природоохранного назначения «для строительства»!

Алина Енгалычева Screenshot

Только вдумайтесь — надзорный орган запрашивает в органах госвласти информацию, которой владеет лучше них.

Напомним, что деятельность уполномоченных должностных лиц Росреестра направлена на предупреждение, выявление и пресечение нарушений земельного законодательства, в том числе органами государственной власти, органами местного самоуправления и юридическими лицами. Но что мы видим?

Росреестр решил спросить о законности у тех, кто все это время старательно скрывал факты строительства в «Кусково». О, что это были за запросы! Орган земельного надзора Росреестра обращается к органам государственной власти, действия которых должен контролировать и надзирать за соблюдением ими земельного законодательства. При этом в своих запросах надзорный орган (Росреестр) фактически указал, что на земельных участках природоохранного назначения ведется строительство капитальных объектов, а затем спросил — «а законно ли это?», демонстрируя тем самым свою несостоятельность и сервильность.

Алина Енгалычева Screenshot

Прошел год.

Не получив никакого ответа, 3 августа 2017 года на личном приеме в Центральном аппарате Росреестра граждане подали письменную жалобу на его отсутствие и на бездействие должностных лиц Управления Росреестра по Москве, допустивших непринятие мер в течении года. На эту жалобу ответа тоже не последовало.

Последнее обращение в земельный надзор Росреестра было направлено 24 августа 2017 года. Но и оно осталось без ответа.

За это время орган земельного надзора так ничего и не предпринял — даже не оштрафовал нарушителей! А ведь в ответах и письмах Земнадзора были указаны факты и нецелевого использования участков, и самозахвата — как раз тех нарушений, за которые предусмотрена ответственность и которые земельный надзор Росреестра должен решительно пресекать!

Scio me nihil scire

Я знаю, что ничего не знаю

Помимо нарушений земельного законодательства при строительстве хорды в «Кусково», есть еще один крайне важный вопрос, по которому Росреестр должен был принять меры — это нарушения, допущенные при постановке на кадастровый учет лесопарка. В кадастр не внесли лесопарк «Кусково» как единый объект, созданный более ста лет назад, а на его месте нарисовали множество различных участков, образованных в 2010—2013 годах. Эти участки природоохранного назначения, имеют надлежащий вид разрешенного использования (для ООПТ, городских лесов, парков и пр.), но в кадастр не внесли сведения о том, что все эти участки входят в состав лесопарка «Кусково» и находятся в его границах. Такая «нарезка» «Кусково» ослабляет его защиту, потому что небольшими участками, не идентифицированными в органе регистрации (Росреестре) с объектом «Лесопарк «Кусково» (памятник садово-паркового искусства), легче манипулировать.

Этот вопрос, помимо нецелевого использования земельных участков «Кусково» и других нарушений при строительстве Северо-Восточной хорды, обсуждался на заседании рабочей группы у советника президента РФ по культуре В. Толстого 23 ноября 2016 года, о чем мы писали ранее.

Подробности читайте здесь: Великий распил «Кусково»

На заседании присутствовала заместитель руководителя Росреестра. Принятые решения были запротоколированы и направлены в указанные инстанции, в том числе — в правительство Москвы, Генеральную прокуратуру, Росреестр. Протоколом были установлены сроки исполнения всех решений.

Алина Енгалычева Screenshot

Надо ли говорить, что ни один пункт протокола не был выполнен?

Если бы все, что было зафиксировано в этих решениях, было бы исполнено в указанные сроки — ночная вырубка в «Кусково» в ночь с 28 на 29 декабря 2016 года была бы невозможна, ведь вырубка произошла как раз накануне истечения установленного протоколом срока.

Но вернемся к Росреестру и кадастровому учету «Кусково».

Разумеется, со стороны Росреестра никаких действий по устранению недостоверных и неполных сведений о лесопарке «Кусково» не последовало. Однако доподлинно известно, что в его докладных записках были указаны номера участков, внесенных в кадастр и входящих в состав «Кусково», но эти отчеты — не для «широкой публики».

Но «широкой публике» из открытых источников известно, что рассматриваемые участки входят в состав лесопарка «Кусково»:

Алина Енгалычева Screenshot

Также перечень участков лесопарка «Кусково» содержался в ответе департамента городского имущества:

Алина Енгалычева Screenshot

Каково же было удивление граждан, получивших очередной шедевр от Росреестра, ставший апогеем и верхом изобретательности этого органа! За подписью начальника управлением обеспечения качества данных и информационного взаимодействия федерального Росреестра получено следующее известие: «По информации, представленной Управлением Росреестра по Москве и ФГБУ «ФКП Росреестра» (прим.: кадастровая палата) по Москве — в ЕГРН отсутствуют сведения о земельных участках, относящихся к территории лесопарка «Кусково» города Москвы, а также о границах лесопарка». Дескать, нет лесопарка — нет проблемы? Или как в известной фразе: «А был ли мальчик?»

Алина Енгалычева Screenshot

Таков был финал «марлезонского балета» с Росреестром в 16 актах. На память остались тома переписки и отвратительное чувство полной безысходности.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Qui vult decipi, decipiatur

Желающий быть обманутым да будет обманут

Надо сказать, что в наших реалиях общественный контроль по установлению фактов нарушений, как правило, гораздо более результативен, чем государственный. Но, к сожалению, у общественного контроля нет полномочий по принятию соответствующих мер в отношении нарушителей по выявленным фактам. А государственный контроль зачастую не реагирует.

Так, последнему ответу Росреестра об отсутствии сведений в ЕГРН о лесопарке «Кусково» предшествовало еще одно письмо, направленное гражданами для учета Росреестром в работе, В нем содержались документальные подтверждения того, что органы власти Москвы не направили Росреестр геодезические координаты границ лесопарка «Кусково», несмотря на то, что эти координаты были установлены в процессе проведения лесоустройства «Кусково» в 2012 году.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны направлять в орган регистрации прав документы (содержащиеся в них сведения) для внесения сведений в ЕГРН в случае принятия ими решений (актов), в том числе об установлении или изменении границ лесничеств, лесопарков (пункт 18 части 1 статьи 32 Федерального закона № 218-ФЗ).

Аналогичная норма содержалась в Федеральном законе № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», в редакции, действовавшей до 1 января 2017 года (ст. 15).

В границах лесопарка «Кусково» проводились работы по лесоустройству в 2012 году, в рамках исполнения Государственного контракта №0373200003112000040 от 02.07.2012 на сумму 19 790 992,52 рублей.

Правила проведения лесоустройства, содержащие требования к составу, методам, способам и точности выполнения лесоустроительных работ, установлены Лесоустроительной инструкцией, утвержденной приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 12.12.2011 № 516 «Об утверждении Лесоустроительной инструкции».

Согласно п. 3 инструкции, лесоустройство включает в себя закрепление на местности местоположения границ лесопарков. Проведение геодезических и картографических работ при лесоустройстве осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О геодезии и картографии» (п. 7 Инструкции). То есть лесоустройство — это землеустроительные работы в отношении леса.

Госконтракт был выполнен, срок исполнения — сентябрь 2012 года.

Пунктом 11.4.1 технического задания предусмотрено «Формирование каталога координат поворотных точек границ ПК № 80 лесопарк «Кусково», Музей-усадьба «Кусково». То есть это необходимые для внесения в кадастр (Росреестр) сведения о границах, выполненные с надлежащей точностью.

Об исполнении контракта составлен соответствующий Акт 3 № 3 от 10.12.2012 года. Работы проводились в «Кусково» на площади 310,5 га.

Согласно постановлению правительства Москвы от 19.01.1999 № 38-ПП площадь лесопарка «Кусково» составляет 311,6 га. То есть это вполне реальные сопоставимые цифры — 1 га может быть допустимой для этой площади погрешностью.

Зачем так долго писать об этом? Да потому что именно этот ответ был направлен НИиПИ Генплана в Москомархиектуру, которая обратилась к ним по вопросу несоответствия площадей лесопарка «Кусково», действуя в связи с запросом Росреестра в июле 2017 года.

Алина Енгалычева Screenshot

Таким образом, границы лесопарка «Кусково» в 2012 году были документированы, геодезические координаты его границ были определены с надлежащей точностью и имелись уже тогда в распоряжении органов госвласти города Москвы. И именно так лесопарк «Кусково» должен быть отражен в ЕГРН сегодня.

По результатам проведенного лесоустройства филиалом ФГБУ «РОСЛЕСИНФОРГ» — «ЦЕНТРЛЕСПРОЕКТ» на плане лесонасаждений, выполненном по заказу правительства Москвы с использованием ГИС технологии, указаны границы и площадь лесопарка — 310,5 га:

Алина Енгалычева Screenshot

Но, цитируя Росрееср, в ЕГРН «отсутствуют сведения о земельных участках, относящихся к территории лесопарка «Кусково» города Москвы, а также о границах лесопарка». Несмотря на то, что «органы государственной власти обязаны внести». И никого это не волнует. Только граждан, которые собрали все приведенные документы и направили с сопроводительным письмом в Росреестр, который все это в очередной раз проигнорировал, не дав ответа и на это обращение.

Все произошедшее можно назвать известным термином «большая ложь» — «ложь настолько «огромная», что никто не поверит в то, что кто-то имел смелость обезобразить действительность так бесстыже».